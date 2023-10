TV 50 polegadas: modelos com melhor custo-benefício de 2023

A TV 50 polegadas é um aparelho de tamanho versátil, que se adapta a ambientes variados, como salas de estar ou de TV e, até mesmo, suítes espaçosas. Atualmente, os modelos de TV nesse tamanho têm resolução 4K e recursos variados, o que garante excelente qualidade de imagem. Para te ajudar a descobrir qual a melhor TV de 50 polegadas, selecionamos modelos de diferentes tipos de tela, marcas, tecnologias e faixas de preço.

Nossa lista inclui os modelos mais atuais de smart TV 50 polegadas 4K TCL, Samsung e LG. Além disso, selecionamos opções de diferentes faixas de preço, tecnologias de imagem e recursos adicionais. E um spoiler, aqui vão os destaques do nosso ranking:

TV 50 polegadas top de linha:

TV 50 polegadas melhor custo-benefício:

Confira, a seguir, nossa seleção com as melhores TVs 50 polegadas do momento!

1. TCL C645: boas tecnologias de som

A nossa primeira indicação é a TV TCL C645, um dos últimos lançamentos da marca em 2023. Essa TV 50 polegadas é um modelo premium com uma série de tecnologias que prometem transformar a sua experiência audiovisual. O aparelho tem tecnologia de tela QLED, suporte para HDR10+ e Dolby Vision.

Os recursos atuam em conjunto para potencializar ainda mais a imagem com brilho acentuado, detalhes de sombra e cores mais realistas. Em relação ao áudio, a smart TV TCL C645 tem as tecnologias de som DTS-HD e o DTS® Virtual:X™ que prometem um som mais envolvente, além do Dolby Atmos.

Se você procura por uma smart TV 50 polegadas para jogos de videogame, a TCL C645 é com certeza uma boa opção. Ela oferece vários recursos, como a tecnologia de DLG (Dual Line Gate), que traz uma taxa de atualização mais alta e uma latência mais baixa. Isso significa que as cenas de ação dos jogos vão ficar mais fluidas.

Além disso, a TCL C645 também tem AMD FreeSync, para uma jogabilidade sem quebra de imagens, e o Game Bar, um atalho para acessar os principais ajustes do jogo. Por fim, esse modelo de smart TV 50 polegadas também oferece Google Assistente.

Ficha técnica da TV TCL C645:

Tela: QLED

Resolução: 4K

Frequência Nativa: 60Hz

Potência Sonora: 20W

Sistema Operacional: Google

Recursos: Dolby Vision, suporte para HDR10+, Google Meet, Google Assistente, Dual Line Gate, AMD FreeSync, Game Bar, Dolby Atmos e DTS-HD e o DTS® Virtual:X™

2. Samsung CU8000: tecnologia que deixa as cores mais vivas e com mais contraste

A smart TV Samsung CU8000 tem resolução 4K e processador que realiza Upscaling. Isso significa que o processador consegue transformar conteúdos que foram gravados em resoluções inferiores no mais próximo possível do 4K. Além disso, essa smart TV 50 polegadas tem a tecnologia de imagem Dynamic Crystal Color, responsável por deixar as cores mais vivas e com mais contraste.

Somado a isso, a CU8000 ainda tem suporte para os formatos HDR e HDR10+. Em relação ao seu design, essa smart TV 50 polegadas tem fabricação Air Slim com uma tela bastante fina: são apenas 2,5 cm de espessura.

De recursos extras, a Samsung CU8000 oferece a função Multitela. Com ela, você pode dividir a tela do aparelho em duas: uma com o conteúdo da televisão e outra com o conteúdo do smartphone.

Falando nisso, para espelhar o conteúdo do aparelho móvel na TV basta apenas um toque entre os dois. Se preferir, você pode controlar a sua smart TV 50 polegadas através do aplicativo SmartThings Samsung ou usar o comando de voz para acessar as principais funções. Inclusive, a CU8000 já vem com Bixby e Alexa integrados.

Ficha técnica da TV Samsung CU8000:

Tela: LED

Resolução: 4K

Frequência Nativa: 60Hz

Potência Sonora: 20W

Sistema Operacional: Tizen

Recursos: Samsung Gaming Hub, função Multitela, Bixby e Alexa integrados, design Air Slim, HDR e HDR10+, Dynamic Crystal Color, Upscaling.

3. LG UR8750: oferece Modo Filme

Na lista de melhores TV 50 polegadas, a LG não poderia ficar de fora. Uma das suas representantes é a UR8750. O aparelho reúne resolução 4K, tecnologia de tela de LED, suporte para HDR e, ainda, processador que faz upscaling. Isso significa que mesmo que você assista um conteúdo gravado em resolução inferior, o processador transforma a imagem no mais próximo do 4K.

Além disso, a smart TV 50 polegadas LG UR8750 tem Dolby Digital para áudio, responsável por deixar a experiência mais imersiva. Você também pode contar com o Filmmaker Mode: função que apresenta uma versão do filme com imagens como foram projetadas pelo diretor, sem ajustes de texturas e outras configurações.

Embora tenha frequência nativa de 60Hz, essa smart TV 50 polegadas pode agradar os fãs de videogame porque tem bons recursos para isso. Por exemplo: com o painel otimizador de jogos, é possível acessar as principais configurações do jogo de forma rápida.

O modelo ainda tem HGiG, um recurso para deixar a imagem do jogo com HDR, e GeForce Now, que funciona como uma biblioteca de jogos na nuvem. Vale destacar que a LG UR8750 também tem comando de voz com assistente pesoal e opções de personalização de perfil.

Ficha técnica da TV LG UR8750:

Tela: LED

Resolução: 4K

Frequência Nativa: 60Hz

Potência Sonora: 20W

Sistema Operacional: WebOS

Recursos: Assistentes pessoal, Dolby Digital, suporte para HDR, AI Concierge, Filmmaker Mode, painel otimizador de jogos, HGiG, GeForce Now.

