Televisões pequenas para cômodos menores; veja melhores opções

Nem todos dispõem de um amplo espaço em casa para acomodar uma smart TV de dimensões superiores. Por isso, fizemos uma seleção de TVs compactas, variando de 24 a 39 polegadas, que oferecem um excelente desempenho e qualidade de imagem, além de contar com recursos inteligentes.

Seja para um quarto acolhedor, um apartamento compacto ou qualquer ambiente onde a otimização do espaço é crucial, nossa lista irá auxiliá-lo a encontrar a TV pequena ideal. Abaixo, ressaltamos a opção com a ficha técnica mais destacada e a de melhor custo-benefício da seleção. Se preferir, continue a leitura para obter mais informações sobre todos os modelos escolhidos.

Para aqueles que estão em busca de uma TV básica de 24 polegadas, a Multilaser apresenta o modelo TL037. Equipada com uma tela LCD e resolução HD, esta TV é uma opção sólida. Incorporando uma função de redução de granulação de imagens, ela aprimora a nitidez e a clareza das cenas, proporcionando uma experiência visual mais agradável.

No entanto, é importante observar que este modelo de 24 polegadas não oferece acesso à internet nem suporte para conexão Bluetooth

Características da TV Multilaser 24" HD TL037

Tela de LCD com resolução HD

Função DNR que diminui a granulação das imagens

Sem conexão Bluetooth

A 24 polegadas Philco PTV24G50SN oferece boa experiência visual com resolução HD. Essa resolução é mais do que suficiente para proporcionar uma boa qualidade de imagem, mesmo em uma tela desse tamanho. Além disso, a smart TV inclui um conversor digital integrado, permitindo sintonizar os canais digitais com facilidade

Essa smart TV pequena conta com Wi-Fi integrado, duas entradas HDMI e uma entrada USB, o que permite ligá-la a aparelhos decodificadores de TV a cabo, TV boxes ou mesmo usá-la como monitor.

Características da Smart TV Philco 24" HD PTV24G50SN

Tela de LED com resolução HD

2 entradas HDMI e 1 entrada USB

Compatibilidade com os principais serviços de streaming do mercado

Possui função MidiaCast, que espelha a tela do celular sem diminuir a qualidade da imagem

Embora seja um monitor e não uma smart TV pequena, esse aparelho conta com conexão à internet, resolução HD e sistema WebOS nativo, que possibilita a conectividade com diversos tipos de streaming.

Apesar disso, ele não possui conexão Bluetooth e os usuários mencionam que seu áudio não é dos melhores.

Características do Monitor LG 24" HD 24TL520S

Tela de LED com resolução HD

Sistema operacional webOs 3.5, com interface leve e fluida

Wi-Fi integrado

Som baixo e sem conexão Bluetooth

A smart TV pequena Philco PTV32G70RCH conta com resolução HD e controle virtual, que vai resolver seus problemas de sumiço do controle remoto.

Além disso, ela possui o sistema operacional Roku, que conta com interface descomplicada e sistema de busca inteligente multicanal. Ah, esse sistema também facilita a busca de filmes e séries dos principais canais de streaming.

Características da Smart TV Philco 32" PTV32G70RCH

Resolução HD

Sistema de busca inteligente multicanal

Controle virtual com função teclado e audição privada ou compartilhada

60 Hz de frequência

Não é 4K

Essa smart TV pequena da LG é um dos modelos de entrada da marca com resolução HD, controle por voz e inteligência artificial ThinQ AI.

A smart TV LG 32" 32LQ620BPSB32 também compatibilidade com assistentes pessoais, acesso aos principais aplicativos de streaming do mercado e tecnologia HDR de aprimoramento de imagem.

Características da Smart TV LG 32" 32LQ620BPSB32

Grande variedade de apps compatíveis

Modo Jogo

Compatível com assistentes pessoais

Controle de voz por inteligência artificial ThinQ AI

O áudio poderia ser mais potente

Poucos recursos para aperfeiçoamento de imagem

