Televisão 32 polegadas: cinco modelos que valem a pena na Black Friday

Comprar TV na Black Friday pode ser um bom negócio. Conhecida por seus descontos e vantagens, a Black Friday movimenta compradores de todo o país em busca dos melhores preços para itens de desejo. E, se você busca uma TV 32 polegadas na Black Friday, vai gostar de conhecer os melhores modelos, de diferentes marcas, que separamos a seguir.

A TV LG 32LQ620 é uma opção para quem busca uma TV 32 polegadas com qualidade de imagem. Isso porque essa smart TV conta com resolução HD e tecnologia HDR10 Pro, que ajusta a nitidez e garante uma experiência realista do conteúdo. Além disso, esse modelo é compatível com uma grande variedade de apps de streaming e assistentes pessoais via comando de voz.

Para quem curte esportes, um detalhe chama a atenção: com o Alerta Esportivo, a TV envia notificações dos seus jogos favoritos e garante com que você não perca a hora para acompanhar as partidas. Apesar dos recursos serem mais básicos, a LG 32LQ620 tem Painel de Jogos, que permite atualizar as configurações da forma ágil.

Ficha técnica da TV 32 polegadas TV LG 32LQ620:

Tipo de tela: LED

LED Sistema operacional: WebOS

WebOS Resolução da imagem: HD

HD Frequência nativa: 60Hz

60Hz Potência do som: 10W

10W Comando de voz: Sim

Sim Conexões sem fio: Bluetooth, espelhamento de tela e Wi-Fi integrado

Com resolução HD e tela em LED, a TV 32 polegadas TCL S615 é uma boa pedida para quem busca um modelo mais básico, porém com fácil navegação. O seu sistema operacional é o Android TV, com uma navegação bem fluida e que se aproxima com a interface dos celulares. Esse modelo de TV 32 polegadas conta com HDR, o que garante imagens com boa qualidade e nível de detalhamento.

A frequência nativa da TCL S615 é 60Hz, o que não é ideal para jogos que peçam mais agilidade, e 16W de som. Apesar de não ter muitos recursos extras, essa TV TCL é compatível com Google Assistente, que garante comando de voz, e dispõe de Chromecast integrado.

Ficha técnica da TV 32 polegadas TCL S615:

Tipo de tela: LED

LED Sistema operacional: Android TV

Android TV Resolução da imagem: HD

HD Frequência nativa: 60Hz

60Hz Potência do som: 16W

16W Comando de voz: Sim

Sim Conexões sem fio: Bluetooth, espelhamento de tela e Wi-Fi integrado

Esse modelo de TV 32 polegadas da Samsung é bom para quem busca uma smart com boa qualidade de imagem, já que tem resolução HD e é compatível com HDR, que otimiza os níveis de brilho e contraste da tela. Além disso, tem um sistema operacional fácil de navegar e vai com aplicativos já instalados, como Netflix, Amazon Prime e Globoplay.

Apesar de ser uma smart TV mais básica e sem muitos recursos tecnológicos, a Samsung T4300 surpreende com um sensor ecológico, que permite com que tenha baixo consumo de energia, além da acessibilidade por guia de voz que facilita o uso por pessoas com deficiência visual.

Ficha técnica da TV 32 polegadas Samsung T4300:

Tipo de tela: LED

LED Sistema operacional: Tizen

Tizen Resolução da imagem: HD

HD Frequência nativa: 60Hz

60Hz Potência do som: 10W

10W Comando de voz: Não

Não Conexões sem fio: Wi-Fi integrado e espelhamento de tela

Com design elegante, bordas finas e moldura preta brilhante, a TV 32 polegadas AOC S5195 tem painel de LED e resolução HD. Porém, diferente dos demais modelos da lista, não conta com HDR e nenhum outro recurso de aprimoramento de imagem. De qualquer forma, garante cores vibrantes e nitidez, além de áudio com potência de 10W e Dolby Digital, o que ajuda a criar um som mais envolvente.

O sistema operacional é o Roku, compatível com as principais plataformas de streaming. Um ponto importante é que, apesar de ser compatível com Alexa, Google Assistente e Siri, essa TV AOC não vem com os assistentes integrados ao sistema e não é possível dar comandos de voz pelo controle remoto.

Ficha técnica da TV 32 polegadas AOC S5195:

Tipo de tela: LED

LED Sistema operacional: Roku

Roku Resolução da imagem: HD

HD Frequência nativa: 60Hz

60Hz Potência do som: 10W

10W Comando de voz: Não

Não Conexões sem fio: Espelhamento de tela e Wi-Fi integrado

Com resolução Full HD e painel QLED, a TV 32 polegadas Samsung The Frame 2023 é uma boa pedida para quem busca o que há de melhor no segmento para esse tamanho de TV. A TV Samsung The Frame conta com recurso HDR e Micro Dimming Pro, para imagens com contraste e cores aprimorados.

Ah! O design também não fica atrás: as bordas são superfinas e com acabamento matte, o que faz com que essa TV combine com qualquer ambiente. Quanto ao som, são 20W de potência, o mais alto do mercado para essas polegadas. Por fim, o aparelho vem com diferentes assistentes virtuais, como Alexa e Google, e tem o controle remoto Solar Cell, que carrega com energia solar e dispensa o uso de pilhas.

Ficha técnica da TV 32 polegadas Samsung The Frame 2023:

Tipo de tela: QLED

QLED Sistema operacional: Tizen

Tizen Resolução da imagem: Full HD

Full HD Frequência nativa: 60Hz

60Hz Potência do som: 20W

20W Comando de voz: Sim

Sim Conexões sem fio: Bluetooth, espelhamento de tela e Wi-Fi

Por Letícia Silva do Buscapé

Matéria publicada originalmente no Buscapé, para ler completa veja aqui