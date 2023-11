Samsung Galaxy S21 vs S21 FE: qual smartphone é o melhor para você?

Alguns fãs da Samsung têm dificuldades na escolha dos smartphones Galaxy S21 e S21 FE. Os dois dispositivos têm muitas semelhanças em suas especificações técnicas. Por outro lado, existem algumas diferenças que podem ser cruciais na decisão final dos consumidores. O S21 FE, por exemplo, vem com uma bateria maior, mas apresenta uma quantidade inferior de memória RAM se comparado ao Galaxy S21. Além disso, o S21 FE não oferece suporte para gravação em 8K.

O preço também tem um papel significativo na escolha entre o Galaxy S21 e o S21 FE. Para ajudar na sua decisão, preparamos uma comparação detalhada entre esses dois smartphones, abordando suas especificações técnicas e preços no mercado brasileiro.

Galaxy S21 FE: Ficha técnica

Tela: 6,4 polegadas, Dynamic AMOLED 2X, resolução Full HD+, HDR10+ e 120 Hz

Processador: Exynos 2100

Memória RAM: 6 GB

Armazenamento interno: 128 GB, sem slot para microSD

Câmeras traseiras: 12 MP + 12 MP (ultra-wide) + 8 MP (teleobjetiva)

Gravação de vídeos: 4K

Câmera frontal: 32 MP

Gravação de vídeos: 4K

Bateria: 4.500 mAh com carregamento turbo

Conectividade: 5G, 4G e Wi-Fi

Carregamento sem fio: sim

Proteção contra água: sim, com certificação IP68

Dimensões: 155,7 x 74,5 x 7,9 mm

Peso: 177 gramas

Cores: verde, violeta, branco e preto

Galaxy S21: Ficha técnica

Tela: 6,2 polegadas, Dynamic AMOLED 2X, resolução Full HD, HDR10, 120 HZ de taxa de atualização e proteção Gorilla Glass Victus

Processador: Exynos 2100 octa-core com até 2,9 GHz

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento interno: 128 GB, sem slot para microSD

Câmeras traseiras: 12 MP + 12 MP (ultra-wide) + 64 MP (teleobjetiva)

Gravação de vídeos: 4K

Câmera frontal: 10 MP com HDR automático

Gravação de vídeos: 4K

Bateria: 4.000 mAh com suporte a carregadores turbo de 25W

Carregamento sem fio: sim

Conectividade: 5G, 4G e Wi-Fi

Dimensões: 151.7 x 71.2 x 7.9 mm

Peso: 171 gramas

Cores: Cinza, Branco,Violeta e Rosa

Galaxy S21 vs Galaxy S21 FE: preço e custo-benefício:

O Galaxy S21 FE pode ser encontrado aqui no Buscapé a partir de *R$ 2.099,00, enquanto o Galaxy S21 pode ser achado por R$ 2.840,99. No entanto, é importante ressaltar que o valor dos aparelhos é alterado com frequência, então dependendo de quando você estiver lendo essa análise, um pode estar mais caro que o outro.

Em uma situação em que os dois estão com uma diferença pequena, recomendamos a compra do Galaxy S21, que traz mais memória RAM e faz filmagens em 8K.

No entanto, caso o S21 FE esteja muito mais barato, ele se torna a melhor opção custo-benefício de aparelho topo de linha da Samsung, pois empata em quase todas as configurações e ainda traz mais bateria.

Veja as melhores ofertas do Galaxy S21 vs S21 FE:

