Samsung Galaxy M54 vale a pena na Black Friday? Veja ficha técnica e preço

Lançado em março de 2023, o Galaxy M54 apresenta recursos mais desenvolvidos para um intermediário. Vemos uma tela um pouco maior e com qualidade Full HD+, sem contar o painel de tela Super AMOLED Plus.

Este modelo da sul-coreana também deu um gás nas câmeras disponíveis, com uma principal de 108MP e uma frontal, para selfies, de 32MP.

O processador avançado, um Exynos 1380, e a bateria com 6.000 mAh garantem ao modelo longo tempo longe dos carregadores, podendo chegar a mais de um dia sem as tomadas.

Suporta conexão 5G e velocidade de rede Wi-Fi 6. Segundo o fabricante, o aparelho foi desenvolvido para trabalhos pesados como jogos, compartilhamento de arquivos ou fazer as duas coisas ao mesmo tempo.

Ficha técnica do Galaxy M54

Tamanho da tela: 6,7 polegadas

Cores: azul e prata

Resolução da tela: Full HD+

Painel da tela: Super AMOLED Plus

Câmera traseira tripla: 108 MP (principal) + 8 MP (ultra-wide) + 2 MP (macro)

Câmera frontal: 32 MP

Sistema: Android, com atualizações

Processador: Samsung Exynos 1380

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento interno: 128 GB ou 256 GB

Internet: 5G

Cartão de memória: sim

Capacidade da bateria: 6.000 mAh

Processador e memória RAM

O chip Exynos 1380, processador do Galaxy M54, é capaz de ter bom desempenho com aplicativos comuns e também agradar os gamers de plantão. São oito núcleos, operando com velocidades de até 2,4 GHz. O aparelho tem 8 GB de RAM.

Armazenamento

A Samsung disponibiliza duas versões do Galaxy M54. Um deles tem 128GB, enquanto o outro, mais robusto, chega a 256GB de armazenamento. Com a entrada de cartão de memória, é possível expandir o espaço do aparelho.

Câmera

O modelo da Samsung tem uma configuração de câmera mais arranjada do que outros aparelhos da mesma marca.

Apresenta uma câmera principal tripla com 108 MP (F1.8), uma ultra-wide de 8 MP (F2.2) e outra macro de 2 MP (F2.4). A frontal fica com 32MP (F2.2). Essa combinação permite capturar imagens de alta resolução, atingindo até 12000x9000 pixels, enquanto faz vídeos em 4K a 30 fps, tanto a traseira quanto a de selfies e videochamadas.

A estabilização óptica na câmera principal serve para melhorar a qualidade das imagens, minimizando a trepidação. Também conta com recursos como autofoco, flash LED, HDR, detecção facial e foco por toque.

Tela

A resolução Full HD+ da tela do Samsung Galaxy M54 é de 1080 x 2400 pixels. Já a densidade de pixels da tela do dispositivo é de 393 ppi (pixels por polegada). Além disso, a tela possui uma taxa de atualização de 120 Hz, proporcionando uma experiência visual mais suave.

Bateria

A bateria do Galaxy M54 tem uma capacidade de 6.000 mAh, proporcionando uma boa autonomia e suporte a carregamento rápido de 25 W, que deve ser comprado a parte.

Sistema operacional

Vem com Android 13 modificado pela One UI 5.1, última experiência de software da Samsung baseada no sistema operacional. O One UI 5.1 traz um outro tipo de interface, com novos recursos que permitem personalização.

Preço e ofertas