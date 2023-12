Redmi Note 12s ou Poco X5 Pro: qual é a melhor opção?

O Redmi Note 12s, lançado em março de 2023, é um smartphone Android equipado com uma tela de 6.43 polegadas e resolução de 2400x1080 pixels. Sua câmera de 108 megapixels possibilita fotos de alta resolução de 12000x9000 pixels e vídeos em Full HD (1920x1.080 pixels), atendendo às expectativas dos usuários mais exigentes.

Já o Poco X5 Pro, disponibilizado no Brasil em março de 2023, é um Android impulsionado por um processador Octa-core de 2.05GHz, ideal para a execução de jogos e aplicativos intensivos. Destaca-se pela versatilidade de poder utilizar duas operadoras simultaneamente, sendo um aparelho Dual-Chip com entrada para dois cartões SIM.

Comparação entre Redmi Note 12s e Poco X5 Pro

Tela

O Redmi Note 12s vem com uma tela AMOLED de 6,43 polegadas com resolução de 1080 x 2400 pixels e taxa de atualização de 90Hz.

O Poco X5 Pro também possui AMOLED, mas sua taxa de atualização é de 120Hz.

Câmeras

A câmera frontal do Redmi 12s é de 16 MP, com foco de 2.4. Isso significa que a abertura da lente é de f/2.4. A abertura da lente é a quantidade de luz que a lente permite entrar na câmera. Quanto menor o número f, maior a abertura da lente e mais luz entra na câmera. Portanto, em condições de pouca luz, a lente é capaz de performar bem, trazendo uma foto mais nítida.

A lente para selfies e videochamadas também filma em 1080p (1920x1080) e em 720p (1280x720) com 30fps (frames por segundo). Quanto maior o fps, mais fluida fica a gravação, já que captura mais frames por segundo.

A câmera traseira do Xiaomi Redmi Note 12s é composta de três lentes distintas. A lente principal possui uma resolução de 108MP, acompanhada por uma abertura de f/1.9. A segunda lente é uma ultra-wide angular de 8MP, com uma abertura de f/2.2, enquanto a terceira lente é uma macro de 2MP, apresentando uma abertura de f/2.4.

O aparelho inclui ISO duplo nativo para sensibilidade à luz aprimorada e redução de ruído. Com um agrupamento de pixels 9 em 1, destaca-se por ter um bom desempenho em condições de baixa luminosidade. Equipada com um sensor de imagem de 1/1,52 polegadas, proporciona a capacidade de capturar detalhes mais nítidos, segundo o fabricante.

O Poco X5 Pro apresenta uma câmera traseira com uma lente principal de 108 MP com abertura f/1.9, proporcionando imagens nítidas e detalhadas em condições diversas. Complementando a experiência, a câmera ultra-wide de 8 MP captura amplos ângulos de até 120 graus, enquanto a lente macro de 2 MP oferece a capacidade de explorar detalhes impressionantes em close-ups.

Na parte frontal, a câmera de 16 MP tem abertura f/2.4. Além disso, o dispositivo integra recursos como flash LED, HDR e panorama. A capacidade de gravar vídeos em 4K a 30fps e em 1080p a 30/60/120fps, juntamente com a estabilização gyro-EIS.

Bateria

O Xiaomi Redmi Note 12s possui uma bateria com capacidade de 5000mAh, o que dá energia para aguentar um dia inteiro. Vem com carregador incluso, com potência de 33W, que promete carga completa em até 1 hora. Com a tecnologia Mi FC + MMT, o carregamento rápido de 33W torna o processo de carregamento mais estável e eficiente. Já o Poco X5 Pro possui a mesma capacidade que o Redmi 12S e carregador mais potente, de 67W.

Memória RAM

O Redmi Note 12s oferece opções de 6GB ou 8GB de RAM e está disponível com armazenamento interno de 64GB, 128GB ou 256GB, com a flexibilidade adicional de expansão via cartão microSDXC.

Já o Poco X5 Pro está disponível nas variantes de 6GB ou 8GB de RAM. Seu armazenamento interno pode ser escolhido entre 128GB ou 256GB. Uma característica do Poco X5 Pro é a tecnologia de expansão de RAM, que permite converter até 5GB do armazenamento ROM disponível em RAM, ampliando assim a capacidade total de RAM para até 11GB ou 13GB. No entanto, o modelo não suporta expansão de armazenamento por meio de cartão microSD.

Custo-benefício

O Redmi Note 12s é um smartphone Xiaomi acessível que proporciona excelentes experiências aos usuários exigentes. Com um display de 6,43 polegadas e som estéreo de alta qualidade, é uma ótima opção para os amantes de música.

Além disso, o carregador de 33W e a bateria de 5.000 mAh, combinados com um processador econômico, garantem que o dispositivo seja capaz de durar o dia inteiro, atendendo às necessidades daqueles que buscam um celular confiável e duradouro.

Já o Poco X5 Pro possui uma tela maior e mais rápida, com características semelhantes na parte de fotografia. Outro diferencial é o carregamento rápido e duração da bateria.

Ficha técnica do Xiaomi Poco X5 Pro

Tamanho da tela: 6,67 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (1080 x 2400)

Painel da tela: AMOLED

Processador: Snapdragon 778G 5G (Qualcomm)

Sistema: Android 12, com atualização disponível para o Android 13

Memória RAM: 6 GB ou 8 GB

Armazenamento: 128 GB ou 256 GB

Cartão de memória: sem suporte

Câmera traseira: tripla de 108 MP (principal) + 8 MP (ultra wide) + 2 MP (macro)

Câmera de selfie: 16 megapixels

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Cores: amarelo, azul e preto

Ficha técnica do Xiaomi Redmi Note 12s