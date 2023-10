Qual é o melhor notebook para trabalho? Veja 3 modelos profissionais para comprar

Usar um notebook para trabalho é mais prático do que utilizar um desktop. Além de poupar espaço em uma mesa pequena no escritório, você pode carregá-lo para viagens ou para o home office.

Para ajudar você a escolher o modelo ideal, nós preparamos esta lista que inclui não apenas os melhores notebooks para trabalho, como também descrições detalhadas sobre cada computador.

Felizmente, alguns dos melhores notebooks do mercado também são ótimas escolhas para trabalhar (e até para estudar). Então, se está em busca de um notebook profissional para este ano, confira as nossas dicas e indicações.

Notebook para trabalho e estudo: qual o mais indicado?

O melhor notebook para trabalho e estudo é o MacBook Apple Air A2337 M1, da Apple. Apesar de não ser barato, esse modelo não está caro para o MacBook, e tem o melhor custo-benefício de hoje em dia por unir ficha técnica excelente, design de alta qualidade e durabilidade.

O computador da Maçã dura facilmente por anos sem precisar de upgrade. Mesmo que o chip M1 não seja o mais recente da marca, está longe de se tornar obsoleto. Ele é poderoso e capaz de rodar até softwares pesados de trabalho, mesmo sem placa de vídeo dedicada.

A memória RAM tem 8GB e o armazenamento em SSD é de 256GB. Com o processador potente, esses são bons números para um desempenho rápido. O armazenamento deve ser suficiente para salvar arquivos do trabalho.

A tela tem 13,3 polegadas, é pequena, mas ideal para carregar. E, sendo uma tela de Retina, sua resolução é de 2560x1600 pixels, com qualidade acima do Full HD.

Como escolhemos qual o melhor notebook para trabalho?

Um notebook para trabalho é útil para usar tanto no escritório quanto no home office (Foto: Shutterstock)

O melhor notebook para trabalho varia dependendo do profissional e da área de atuação. No entanto, algumas características em comum nos ajudam a selecionar modelos que combinam com várias atividades. Um ponto que todos podemos concordar é que velocidade é o essencial.

Por conta disso, ter um armazenamento SSD é indispensável para ligar o notebook, abrir o sistema operacional e os programas em poucos segundos. Uma boa memória RAM também entra como necessidade para poder manter vários softwares e abas de navegador abertos sem risco de travamento.

Da mesma forma, o processador deve ter uma capacidade razoável para manter tudo funcionando. Não precisa ser de ponta, mas a maioria dos que escolhemos são, no mínimo, intermediários.

Ainda assim, e considerando que computadores são itens caros e nem todos podem investir em um modelo intermediário, começamos a lista com algumas exceções, que incluem processadores básicos, mas que irão servir para trabalhos que não exigem muito.

Em contrapartida, a placa de vídeo dedicada é um exemplo de recurso que depende do profissional. Se você quer um notebook apenas para usar planilhas e internet, não é algo de que precise.

Mas, se você faz edição de vídeo ou usa softwares de arquitetura, por exemplo, vai precisar de um notebook para trabalhar com uma placa de vídeo dedicada, além de mais RAM, um processador melhor e uma tela de qualidade. Por isso, temos opções tanto com placa de vídeo integrada, quanto dedicada.

Fique de olho também

Não basta que as configurações mais básicas sejam eficientes. Para ser considerado um melhor notebook para o trabalho, o modelo precisa ter boas entradas USB ou HDMI. Assim, podemos conectar diversos periféricos, monitores e pendrives, por exemplo.

Ter entrada de cabo de rede permite usar internet cabeada em vez do Wi-Fi para menos problemas de conexão, o que é útil, mas não chega a ser um critério eliminatório. Se o seu Wi-Fi não é dos melhores, no entanto, recomendamos que dê preferência para os modelos com entrada para internet cabeada.

A portabilidade é outro critério para aqueles que precisam levar o notebook profissional para todo canto. São pontos extras importantes de se considerar ao escolher qual o melhor notebook para trabalho. Por isso, também colocamos alguns modelos pequenos e leves para facilitar a vida de quem trabalha fora.

Não se esqueça de que hoje em dia as videoconferências fazem parte do dia a dia de trabalho de muita gente. Assim, uma boa câmera é fundamental para que as reuniões virtuais sejam perfeitas.

Agora, é a hora dos modelos. Vamos conferir?!

Para começar, um dispositivo barato, compacto e ideal para quem precisa transportar o notebook. Se você prioriza a mobilidade, esse modelo de apenas 1,65kg é para você. Resumindo, esse é um notebook para trabalho intermediário com desempenho satisfatório.

Ele possui 8GB de memória RAM, 256GB de armazenamento SSD e processador Ryzen 5, que entrega praticamente a mesma potência do Intel Core i5.

Somado a esses componentes, há uma placa de vídeo integrada, a AMD Radeon RX Vega 7, que entrega uma performance excelente para as diversas atividades essenciais de trabalho.

Esse modelo possui sistema operacional Linux direto de fábrica. A tela é de 15,6 polegadas, sendo antirreflexiva e com resolução Full HD, o único ponto que deixa a desejar é ter painel TN, que pode distorcer as cores conforme o ângulo de visão.

Destaques desse notebook para trabalho

8 GB de RAM e armazenamento SSD de 256GB

Tamanho compacto e peso baixo favorecem a portabilidade

Placa de vídeo AMD Radeon RX Vega 7 integrada

Sistema operacional Linux é mais barato que o Windows

O Samsung Book modelo NP550XDA-KH2BR é bem parecido, ideal para rotinas básicas de trabalho e pode até rodar programas um pouco mais pesados, mas sem exageros.

Isso porque ele é equipado com o processador Core i5, de 11ª geração, ao lado de um SSD de 256GB para o armazenamento e de uma RAM de 8GB.

A experiência visual tende a ser também de bom nível, já que a tela é de 15,6 polegadas é antirreflexiva e tem resolução Full HD. O sistema operacional que vem de fábrica é o Windows 11.

Sobre conectividade, o modelo conta com sete portas. Uma entrada para internet cabeada, uma porta HDMI, duas USB-A, uma USB-C, uma entrada para plug de áudio e uma porta Micro SD.

Destaques desse notebook para trabalho

Bom conjunto de processador e memórias para trabalho de básicos a intermediário

Painel de tamanho e qualidade adequados para o trabalho;

Várias opções de conectividade (sete entradas)

O Acer Aspire 5 A515-54-57CS é um modelo intermediário da Acer e que conta com um preço relativamente controlado. Sendo assim, é mais um notebook para trabalho ideal para quem busca custo-benefício e não precisa de uma máquina super poderosa.

Ele conta com o processador i5 1135G7, de 11ª geração, e a placa de vídeo integrada. As memórias são de 8GB (RAM) e 256GB (unidade SSD para armazenamento). A tela é Full HD, com 15,6 polegadas de tamanho, sendo ótima para filmes e séries, apesar de ter a frequência de “apenas” 60Hz.

O sistema operacional é o Windows 11, há três entradas USB, uma para internet cabeada e uma saída HDMI 2.0, além de Bluetooth e Wi-Fi integrado.

Destaques desse notebook para trabalho

Tela de 15,6 polegadas tem mais espaço para visualizar as tarefas

RAM de 8GB e SSD de 256GB para armazenamento

Bom para o trabalho a um custo relativamente baixo

Sistema operacional Windows 11 e boa variedade de entradas e saídas

O Vaio FE15 VJFE59F11X-B0811H não tem um valor de aquisição muito alto, mas mesmo assim tem configurações bem legais para o dia a dia de trabalho e de estudos.

Para começar, ele tem poder de processamento que não deixa nada a desejar para quem quer rodar programas como os do Pacote Office e navegar com tranquilidade na internet.

O processador é o AMD Ryzen 7 5700U, que ao lado dos 16GB de RAM, que favorecem o potencial de multitarefas, e do armazenamento SSD de 512GB, promete alto desempenho.

São três entradas USB, uma Ethernet RJ-45 e uma saída HDMI para ligar o dispositivo a uma TV. Há ainda Wi-Fi integrado e Bluetooth.

A tela é Full HD, de 15,6 polegadas e a autonomia da bateria é de 10 horas. O Vaio FE15 tem peso de 1,75Kg. Nada que dificulte muito para quem precisa levá-lo em qualquer mochila. Esse é um notebook que já vem com o Windows 11.

Destaques desse notebook para trabalho

Ótimo processador AMD Ryzen 7 5700U

16GB de RAM e armazenamento SSD de 512GB

Autonomia de bateria de até dez horas

Ótimo conjunto com o preço em conta

Samsung Galaxy Book3 360 NP750QFG-KS1BR

Você pode também “pensar fora da caixinha” com o seu notebook para trabalho com um modelo 2 em 1. Isso significa que ele pode tanto ser usado como um laptop tradicional quanto como um tablet.

Por Jarbas Soares do Buscapé

