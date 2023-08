Quais iPhones vão parar de atualizar em 2023? Confira lista

Vai comprar um celular da Apple e quer saber qual iPhone vai parar de atualizar em 2023? Nós vamos te ajudar. Com o alto preço desses celulares, muitos acabam optando por versões lançadas em anos anteriores para pagar um pouco mais barato. Mas para comprar sem riscos, devemos estar atentos ao tempo de vida útil do aparelho.

Para isso, é fundamental saber até quando o seu aparelho vai atualizar. Não existe uma regra, mas a média de atualizações de um iPhone é de 6 anos. E como a Apple não adianta nenhuma informação, apenas na data do lançamento do novo sistema operacional é que descobrimos quais modelos deixam de ser atualizados.

Confira a seguir nosso material completo e descubra qual iPhone vai parar de atualizar em 2023.

Qual iPhone vai parar de atualizar em 2023?

Saber qual iPhone vai parar de atualizar em 2023 não é uma missão fácil, já que até o lançamento do iOS 17 a Apple não deve dar nenhuma pista. Nos últimos tempos, os iPhones têm tido atualizações garantidas por uma média de 6 anos, mas pode ser que isso mude, tendo uma vida útil maior ou menor.

Como o lançamento da nova versão do sistema operacional deve acontecer apenas em junho, na Conferência Mundial de Desenvolvedores (WWDC), o que nos resta é especular.

Com o lançamento do iOS 16, em 2022, os iPhones com chip A9 e A10 deixaram de receber atualizações. Devemos esperar então, que os modelos com o chip A11 Bionic parem de atualizar. Com isso, o nosso palpite de quais iPhones vão parar de atualizar em 2023 são:

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

Mas, recentemente correm rumores de que estes modelos, e quaisquer outros com o iOS 16, vão receber SIM a atualização para o iOS 17. Quem vazou estas informações foi o MacRumors, o mesmo que vazou que o iPhone 14 Pro e o 14 Pro Max teriam a Dynamic Island.

Com estas informações, só nos resta aguardar o lançamento do iOS 17 para saber de verdade, qual iPhone vai parar de atualizar em 2023.

Qual iPhone vai parar de atualizar em 2024?

Se seguirmos esta linha de pensamento, os iPhones que deixarão de receber atualizações em 2024, com o lançamento do iOS 18, serão os modelos com o chip A12 Bionic. Confira quais são a seguir:

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

Quais iPhones devem receber o iOS 17?

Agora que já sabe qual iPhone vai parar de atualizar em 2023, vamos te contar qual iPhone vai receber a atualização para o novo sistema operacional da Apple, o iOS 17. Assim como em anos anteriores ele vai ser lançado na WWDC em junho e os seguintes modelos vão receber a atualização:

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2020)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

O que sabemos sobre o iOS 17?

De acordo com os vazamentos recentes, é esperado para o novo sistema operacional da Apple, uma nova central de controle, melhorias na Dynamic Island, criação de widgets mais interativos, criação de um aplicativo de diário (acompanhamento da rotina e monitoramento da saúde do usuário) e novidades na tela de bloqueio.

E não é só isso, é esperado ainda melhorias no CarPlay (controle de volume e rádio), melhorias importantes no app Carteira, suporte para realidade aumentada e o suporte para outras lojas de apps (pelo menos na União Europeia).

Como são rumores, e nenhuma informação foi confirmada, teremos que aguardar até junha, para o lançamento do iOS 17 para conhecer as novidades.