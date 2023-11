Procurando pelo melhor celular Motorola? Veja 7 opções para comprar na Black Friday

A Motorola é uma marca tradicional por produzir aparelhos com bons processadores e conjunto de câmeras, além de proporcionar linhas básicas, intermediárias e premium com bom custo-benefício.

Selecionamos sete opções para você que está em dúvida entre qual celular da Motorola escolher na Black Friday. Veja as especificações abaixo.

Moto G42

O Moto G42 possui tela de 6,4 polegadas, que proporciona uma experiência visual nítida com resolução Full HD+ de 2.400 x 1080 pixels. A tecnologia OLED empregada no painel da tela oferece cores vibrantes. Está disponível nas cores azul e rosê.

O dispositivo conta com um conjunto de câmeras traseiras, composto de uma lente principal de 50MP (f/1.8), uma lente ultra-wide de 8MP (f/2.2) e uma lente macro de 2MP (f/2.4). A câmera frontal, por sua vez, possui 16MP (f/2.2), proporcionando selfies e chamadas de vídeo com boa qualidade. Filma em Full HD a 30 fps.

O Moto G42 opera com o sistema Android 12, garantindo uma experiência de usuário atualizada e fluida. Alimentado pelo processador Snapdragon 680, o desempenho do dispositivo é satisfatório, auxiliado por 4 GB de RAM. Quanto ao armazenamento interno, o aparelho oferece uma capacidade de 128 GB, com a opção de expansão por meio de cartão de memória.

A autonomia do Moto G42 é assegurada por uma bateria potente de 5.000 mAh, que proporciona uma durabilidade considerável. Junto com aparelho vem um carregador rápido de 20W.

Ficha técnica

Tamanho da tela: 6,4 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (2.400 x 1080 pixels)

Painel da tela: OLED

Câmera traseira: 50MP (f/1.8) + 8MP (f/2.2) + 2MP (f/2.4)

Câmera frontal: 16MP (f/2.2)

Sistema: Android 12

Processador: Snapdragon 680

Memória RAM: 4 GB

Armazenamento: 128 GB

Cartão de memória: sim

Bateria: 5.000 mAh

Cores: azul e rosê

Moto E22

O Moto G42 é um smartphone com tela de 6,5 polegadas, com resolução HD+ (720 x 1600 pixels) e tecnologia IPS LCD. Está disponível nas cores como preto, azul, branco e grafite.

No departamento de câmeras, o dispositivo apresenta uma configuração composta por uma câmera principal dupla de 16 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4). Para selfies e videochamadas, há uma câmera frontal de 5MP (f/2.4).

O desempenho do Moto G42 é impulsionado pelo processador Helio G37 da MediaTek, combinado com opções de memória RAM de 2GB, 3GB ou 4GB, proporcionando uma experiência ágil e responsiva ao usuário.

O armazenamento interno pode variar entre 32 GB, 64 GB ou 128 GB, e a capacidade de expansão via cartão de memória MicroSD oferece mais espaço para fotos, vídeos e aplicativos.

É equipado com o sistema operacional Android 12 Go. A bateria de 4.020 mAh assegura uma autonomia adequada para o uso diário, enquanto a capacidade Dual SIM (Nano SIM) permite a flexibilidade de utilizar dois cartões SIM simultaneamente.

Ficha técnica

Tamanho da tela: 6,5 polegadas

Resolução da tela: HD+ (720 x 1600 pixels)

Painel da tela: IPS LCD

Câmera principal: 16 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4)

Câmera frontal: 5 MP (f.2.4)

Sistema: Android 12 Go

Processador: Helio G37 (MediaTek)

Memória RAM: 2 GB, 3 GB ou 4 GB

Armazenamento: 32 GB, 64 GB ou 128 GB

Cartão de memória: via MicroSD

Capacidade da bateria: 4.020 mAh

Telefonia: Dual SIM (Nano SIM)

Cores: preto, azul, branco e grafite

Moto G73

O Moto G73 tem uma tela generosa de 6,5 polegadas, oferecendo uma experiência visual nítida com resolução FHD+ (1080 x 2400). A tecnologia IPS LCD presente no painel da tela proporciona cores vibrantes e ângulos de visão amplos. Está disponível nas cores branco e azul.

No aspecto fotográfico, o dispositivo apresenta uma câmera traseira principal de 50MP (f/1.8), proporcionando imagens detalhadas e de alta qualidade. Além disso, conta com uma câmera ultra-wide de 8MP (f/2.2) para capturar fotos mais abrangentes. A câmera frontal de 16 MP (f/2.4) atende às necessidades de selfies e chamadas de vídeo.

Equipado com o sistema operacional Android 13, o Moto G73 é impulsionado pelo processador MediaTek Dimensity 930, garantindo desempenho. Com 8 GB de RAM, o dispositivo oferece uma experiência de multitarefa ágil e responsiva.

Em termos de armazenamento, o usuário pode escolher entre as opções de 128 GB ou 256 GB, com a possibilidade de expansão por meio de cartão de memória. A presença de uma bateria com capacidade de 5.000 mAh assegura uma autonomia satisfatória, permitindo o uso prolongado do dispositivo sem preocupações com a carga.

Ficha técnica

Tamanho da tela: 6,5 polegadas

Resolução de tela: FHD+ (1080 x 2400)

Painel de tela: IPS LCD

Sistema: Android 13

Processador: Dimensity 930 (MediaTek)

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento: 128 GB ou 256 GB

Cartão de memória: sim

Bateria: 5.000 mAh

Câmera traseira: principal de 50MP (f/1.8) + ultra-wide de 8MP (f/2.2)

Câmera frontal: 16 MP (f/2.4)

Cores: branco e azul

Edge 30 5G

O Edge 30 vem com 6,3 polegadas, com resolução FHD+ (1080 x 2400) e tecnologia pOLED, proporciona uma qualidade visual nítida e vibrante. Além disso, as opções de cores, que incluem Aqua Foam (verde), Black Onyx (preto), Ice Palace (prata) e Very Peri (lilás), proporcionam escolhas estilísticas aos consumidores.

A capacidade fotográfica do Edge 30 é notável, com uma câmera traseira dupla de 64MP (f/1.8) e 13MP (f/2.2), garantindo a captura de imagens detalhadas e ricas em cores. Na parte frontal, a câmera de 32MP (f/2.4) atende às expectativas de selfies de alta qualidade.

Impulsionado pelo sistema operacional Android 12 e alimentado pelo processador Snapdragon 695, o desempenho do Edge 30 é ágil e responsivo. Com 8 GB de RAM, o dispositivo é capaz de lidar com multitarefas de forma eficiente, proporcionando uma experiência de uso fluida.

No que diz respeito ao armazenamento, o Edge 30 oferece uma generosa capacidade de 256 GB, proporcionando amplo espaço para aplicativos, fotos e vídeos. No entanto, é importante observar que não há suporte para cartão de memória externo.

A bateria de 4.020 mAh garante uma autonomia suficiente para acompanhar o ritmo do dia a dia.

Ficha técnica

Tamanho da tela: 6,3 polegadas

Resolução da tela: FHD+ (1080 x 2400)

Painel da tela: pOLED

Sistema: Android 12

Processador: Snapdragon 695

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento: 256 GB

Cartão de memória: não possui

Capacidade da bateria: 4.020 mAh

Telefonia: Dual SIM

Câmera traseira: 64MP (f/1.8) + 13MP (f/2.2)

Câmera frontal: 32MP (f/2.4)

Cores: Aqua Foam (verde), Black Onyx (preto), Ice Palace (prata) e Very Peri (lilás)

Edge 30 Fusion

O modelo da Motorola Edge 30 Fusion possui tela de 6,55 polegadas e uma resolução FHD+ de 1080 x 2400 pixels. A tecnologia pOLED do painel proporciona cores vivas e um contraste aprimorado. Está disponível em diversas cores, incluindo azul, cinza, dourado, branco e magenta.

Com o Android 12 como sistema operacional, o smartphone é alimentado pelo robusto processador Snapdragon 888 Plus 5G, assegurando desempenho ágil e eficiente em diversas tarefas. A escolha de 6, 8 ou 12 GB de RAM oferece opções para diferentes necessidades de multitarefa, enquanto as variantes de armazenamento interno de 128, 256 ou 512 GB garantem amplo espaço para aplicativos, fotos e vídeos.

No departamento de fotografia, o Edge 30 Fusion conta com uma câmera principal de 50MP (f/1.8), que captura detalhes impressionantes, acompanhada por uma ultra-wide de 13MP (f/2.2) para fotos panorâmicas e uma lente de profundidade de 2MP (f/2.4) para efeitos de foco. A câmera frontal de 32MP (f/2.4) proporciona selfies nítidas e envolventes.

A bateria de 4.400 mAh proporciona uma autonomia considerável, mantendo o dispositivo ativo ao longo do dia. A ausência de suporte para cartão de memória externo pode ser compensada pelas opções de armazenamento generosas oferecidas.

Ficha técnica

Tamanho da tela: 6,55 polegadas

Resolução da tela: FHD+ (1080 x 2400)

Painel da tela: pOLED

Sistema: Android 12

Processador: Snapdragon 888 Plus 5G

Memória RAM: 6, 8 ou 12 GB

Armazenamento: 128, 256 ou 512 GB

Cartão de memória: sem suporte

Capacidade da bateria: 4.400 mAh

Câmera principal: principal de 50MP (f/1.8) + ultra-wide de 13MP (f/2.2) + profundidade de 2MP (f/2.4)

Câmera frontal: 32MP (f/2.4)

Cores: azul, cinza, dourado, branco e magenta

Edge 30 Ultra

O Edge 30 Ultra apresenta uma tela de 6,7 polegadas com resolução FHD+ (1080 x 2400) e utiliza um painel pOLED. Equipado com o sistema Android 12, o smartphone é impulsionado pelo processador Snapdragon 8 Plus Gen 1 e oferece opções de memória RAM de 8 GB ou 12 GB.

Quanto ao armazenamento interno, o Edge 30 Ultra proporciona escolhas entre 128 GB, 256 GB ou 512 GB, sem suporte para cartão de memória externo. A bateria possui capacidade de 4.610 mAh, garantindo autonomia para o dispositivo.

Na seção de câmeras, destaca-se a câmera traseira principal de 200MP (f/1.9), acompanhada por uma ultra-wide de 50MP (f/2.2) e uma lente de profundidade de 12MP (f/1.6). A câmera frontal possui 60 MP (f/2.2). O smartphone está disponível em duas opções de cores: branco e preto.

Ficha técnica

Tamanho da tela: 6,7 polegadas

Resolução de tela: FHD+ (1080 x 2400)

Painel de tela: pOLED

Sistema: Android 12

Processador: Snapdragon 8 Plus Gen 1

Memória RAM: 8 GB ou 12 GB

Armazenamento: 128 GB, 256 GB ou 512 GB

Cartão de memória: não

Bateria: 4.610 mAh

Câmera traseira: principal de 200MP (f/1.9) + ultra-wide de 50MP (f/2.2) + profundidade de 12MP (f/1.6)

Câmera frontal: 60 MP (f/2.2)

Cores: branco e preto

Edge 40

O Edge 40 possui uma tela pOLED de 6,55 polegadas com resolução FHD+ (1.080 x 2.400 pixels). A câmera traseira consiste em uma lente principal de 50 MP (f/1.27) e uma câmera híbrida de 13 MP (f/2.2), que abrange as funcionalidades ultrawide, macro e sensor de profundidade, todas integradas em uma única unidade. A câmera frontal, de 32 MP (f/2.45), utiliza a tecnologia Quad Pixel. Todas as câmeras suportam gravação em Ultra HD 4K a 30 fps, com estabilização horizontal.

O sistema operacional é o Android 13, e o processamento é gerenciado pelo processador Dimensity 8020, acompanhado por 8 GB de RAM. As opções de armazenamento incluem versões de 128 GB e 256 GB, sem suporte para cartão de memória. A bateria tem capacidade de 4.400 mAh.

O dispositivo suporta dual chip (e-SIM + Nano SIM) e está disponível em três cores: magenta, preto e verde. Lançado em maio de 2023, o Edge 40 oferece uma combinação de recursos e especificações técnicas em um formato que visa atender às demandas dos usuários.

Ficha técnica