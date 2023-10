Os melhores celulares com 6000mAh de 2023; saiba quais são

Smartphones equipados com uma bateria de 6000mAh representam uma escolha excelente para aqueles que necessitam de uma ampla autonomia. São especialmente indicados para indivíduos que passam longos períodos fora de casa e não dispõem de uma oportunidade para recarregar o dispositivo ao longo do dia.

Além disso, um celular com uma bateria de 6000mAh se configura como uma opção altamente atrativa para entusiastas de jogos. Com este aparelho, é possível desfrutar de horas a fio de jogabilidade sem a preocupação constante com a carga da bateria.

Para te ajudar a escolher uma boa opção, selecionamos modelos de celular 6000mAh que vão desde os básicos até os smartphones gamers. Confira a seguir!

O melhor celular com 6000mAh é o Asus ROG Phone 6D Ultimate. Além de ter um grande autonomia, conta com um carregador de 65W, que consegue uma carga completa em apenas 42 minutos.

Este celular gamer conta com muitos recursos para melhorar a jogatina. São dois alto-falantes frontais e uma entrada para ventoinha na traseira, que busca impedir o superaquecimento. O smartphone conta ainda com duas entradas USB-C, para carregar o celular sem atrapalhar a jogabilidade.

O celular com 6000mAh conta com o processador MediaTek Dimensity 9000+, que atua com 16GB de RAM, para rodar todos os jogos e apps, com o máximo de desempenho. Possui ainda uma tela AMOLED de 6,78 polegadas, com resolução Full HD+ e 165Hz de taxa de atualização.

Por que o Asus ROG Phone 6D Ultimate é o melhor celular com 6000mAh?

Tela grande de alta resolução e taxa de atualização de 165Hz

Possui sistema de resfriamento

Bom desempenho em todos os jogos e apps

Memória RAM de 16GB

Dois alto-falantes frontais

Como chegamos à lista dos melhores celulares com 6000mAh? Para chegar até a lista final dos melhores celulares com 6000mAh, analisamos a ficha técnica de todos os modelos com esta capacidade de bateria. Para a seleção, usamos como critério principal o seu custo-benefício. Foram excluídos os modelos muito antigos, lançados há dois anos ou mais. Quais são os celulares com 6000mAh? Nokia C30

Poco C40

Infinix Hot 11

Samsung Galaxy M14 5G

Samsung Galaxy M54 5G

Asus ROG Phone 6 5G

Asus ROG Phone 6D Ultimate 5G Quanto custa um celular com 6000mAh? Como falamos, em nossa lista contamos com modelos muito variados, que vão desde os básicos até os celulares gamers. Com isso, os valores mudam bastante. Dessa forma, temos celulares com 6000mAh que vão de R$611* até os R$8549*. *Alerta de variação de preços. Valores coletados em 25/08/2023. Quantas horas dura um celular com 6000mah? Não existe uma duração padrão para nenhum tipo de bateria, pois existem alguns fatores que comprometem o consumo, como o processador e a tela, por exemplo. Mas a bateria de um celular com 6000mAh dura em média dois dias em uso moderado. Quanto mais mAh mais dura a bateria? Quanto maior for a capacidade da bateria, que é medida em miliamperes-hora (mAh), mais tempo a sua bateria vai durar. Mas como falamos antes, existem alguns fatorem que impactam no consumo, fazendo a sua bateria durar mais ou menos. Dessa forma, é possível que um celular com menor capacidade, mas com melhor eficiência energética, possa durar mais que um celular com maior capacidade.

O modelo mais barato da lista dos melhores celulares com 6000mAh é o Nokia C30. Sua grande bateria garante até três dias de autonomia em uso moderado. Conta ainda com uma boa tela IPS de 6,82 polegadas, com resolução HD+.

Seu conjunto de câmeras traseiro é duplo, com uma câmera de 13MP e uma de 2MP, usada para o recorte do modo retrato. Já a câmera frontal tem 8MP e filma em Full HD, assim como as traseiras.

O processador do Nokia C30 é o Unisoc SC9863A, um chip de oito núcleos que atinge até 1,6GHz de velocidade. Conta ainda com 2GB de RAM e armazenamento de 64GB, que pode ser expandido até 256GB.

Por que o Nokia C30 é uma boa opção de celular 6000mAh?

Bateria pode durar até 3 dias

Celular mais barato da lista

Câmera dupla na traseira

Roda os apps básicos

Próximo item da lista dos melhores celulares com 6000mAh, o Poco C40 é mais um baratinho. Assim como o modelo anterior, sua fabricante garante até três dias em uso moderado. Já seu carregamento é de 18W.

Ele conta com chip JR510, da chinesa JLQ Technology. Possui oito núcleos, atinge até 2GHz de velocidade e atua em conjunto com 4GB de RAM e armazenamento de 64GB.

Sua tela tem 6,7 polegadas, com resolução HD+ e 60Hz de taxa de atualização. Já seu conjunto de câmeras é duplo, com sensor principal de 13MP. Por fim, sua câmera de selfies tem 5MP.

Por que o Xiaomi Poco C40 é um bom celular de 64GB barato?

Tela grande

Possui conexão NFC

Bateria de longa duração

Mais um celular barato entre os melhores celulares com 6000mAh, o Infinix Hot 11 consegue uma autonomia de até 13 horas simultânea de jogos, 155 horas na reprodução de músicas e até 53 horas em ligações. Conta ainda com Tecnologia Power Marathon, que quando ativada garante até 37 horas de uso, com apenas 25% de bateria de emergência.

Ele apresenta tela IPS LCD de 6,8 polegadas, com resolução HD, taxa de atualização de 90Hz e de resposta ao toque de 180Hz. Seu processador é o MediaTek G37, que atua em conjunto com 4GB de RAM e armazenamento de 128GB. Possui ainda, câmera traseira tripla, com sensor principal de 50MP, que faz vídeos em Full HD.

Por que o Infinix Hot 11 é um bom celular 6000mAh?

Bateria dura até dois dias

Câmera principal tem 50MP

Bom armazenamento para um celular de entrada

Tela de bom tamanho

Matéria publicada originalmente em Buscapé.com. Para ler completa, clique aqui.

Por Lucas Moreira