OpenAI estreia aplicativo do ChatGPT para iPhone

A OpenAI anunciou nesta quinta-feira, 18, a disponibilidade de um aplicativo ChatGPT para dispositivos iOS. O aplicativo, que é gratuito, permite a sincronização do histórico de bate-papo com a versão Web e oferece recursos de entrada por voz, graças à integração com o Whisper, modelo de reconhecimento de fala de código aberto da OpenAI.

O aplicativo já se encontra disponível para download na App Store, tanto para iPhones quanto para iPads. O lançamento inicial está focado nos Estados Unidos, mas a OpenAI garante que o aplicativo chegará a outros países em poucas semanas. A empresa também prometeu que, em breve, terá uma versão para Android.

A OpenAI não havia indicado previamente que um aplicativo móvel estaria em seus planos, no entanto, a ideia é consistente com a ampla aceitação que o ChatGPT vem recebendo. O chatbot de IA, lançado em novembro do ano passado, viu um aumento expressivo em seu uso.

Ainda que a OpenAI não tenha confirmado, algumas estimativas sugerem que o número de usuários chegou à marca de 100 milhões em janeiro.

A chegada do aplicativo é uma reviravolta interessante para a OpenAI, considerando que o ChatGPT foi inicialmente introduzido como um experimento.

Rapidamente, o chatbot encontrou um público engajado, que o utiliza para tarefas que vão desde redações acadêmicas até a criação de planos de negócios. Em resposta a essa demanda, a OpenAI disponibilizou em fevereiro a assinatura premium do ChatGPT Plus, que oferece acesso prioritário e respostas geradas pelo modelo de linguagem mais avançado da empresa, o GPT-4, por US$ 20 mensais.

Novo app traz facilidade de uso

Anteriormente, a maneira mais eficaz de acessar os modelos de linguagem da OpenAI em dispositivos móveis era por meio do aplicativo Bing da Microsoft, que inclui o chatbot da empresa com GPT-4. Agora, o aplicativo oficial do ChatGPT deve atrair esses usuários, e potencialmente minimizar o número de pessoas que recorrem a aplicativos não oficiais, de spam ou falsos, que afirmam oferecer acesso ao chatbot.

Entretanto, os problemas já conhecidos do ChatGPT na web persistem na versão móvel, entre eles a propensão do bot a inventar informações com total convicção e as preocupações com a privacidade.

A OpenAI adicionou recentemente a opção de tornar as conversas privadas, mas ainda alerta os usuários na tela inicial do aplicativo para evitarem o compartilhamento de "informações confidenciais".