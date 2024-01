O Instagram mostra quando tira print de conversa? Entenda

Uma das principais dúvidas dos usuários sobre o Instagram está relacionada a privacidade e compartilhamento de fotos e conversas: “o Instagram notifica quando alguém tira um print (screenshot) de uma conversa?”

A resposta é sim, porém apenas em um tipo de conversa, as mensagens temporárias. Já nos stories, reels, posts e mensagens de texto, não há aviso ou possibilidade que o outro usuário saiba que uma captura ou gravação de tela foi feita. Confira o artigo abaixo.

Como saber quem tirou print no Instagram

Quando você envia uma foto ou vídeo pelo Direct como uma mensagem temporária (que desaparece após ser vista), o aplicativo notifica se o destinatário tirou um print daquela mensagem. Isso ajuda a manter um nível de privacidade e controle sobre o conteúdo compartilhado.

Além da notificação, um ícone de círculo pontilhado é exibido para sinalizar qual mensagem temporária foi capturada.

Modo temporário avisa se conversa foi printada

Diferente do chat comum, que apenas envia avisos de captura em fotos temporárias ou que a repetição seja permitida, no modo temporário, as mensagens enviadas desaparecem depois que alguém sai do chat ou desativa o modo temporário.

Neste modo, caso um printscreen seja feito, o remetente da mensagem receberá uma notificação.

Como ativar conversas no modo temporário?

Para receber um aviso caso o destinatário faça um print de uma mensagem, é preciso ativar o modo temporário. Para ativar, siga o passo a passo em um dispositivo Android ou iOS:

No app do Instagram, abra ou inicie uma conversa com alguém; Na tela do bate-papo, arraste o chat para cima para ativar o modo temporário; Enquanto o aviso de modo temporário estiver aparecendo, qualquer captura de tela será notificada na conversa;

Como saber quem tirou print dos stories?

Não é possível ter essa informação. Quem publicou um story não consegue saber se uma captura ou gravação de tela foi feita, mesmo se tiver sido um story para a lista de “amigos próximos” (ou “close friends”).

O Instagram oferece configurações de privacidade que permitem aos usuários controlar quem pode ver suas postagens e stories, enviar mensagens diretas, e até mesmo quem pode comentar em suas publicações.