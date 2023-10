Notebook gamer até 4000 reais: 6 modelos com bom custo-benefício

Se você está entrando agora no mundo dos jogos e quer investir num modelo que não pese tanto no bolso quanto um notebook top de linha, essa lista vai te ajudar a escolher um notebook gamer até 4000 reais.

Um notebook gamer nessa faixa de preço não terá as configurações mais potentes, mas terá, no mínimo, uma placa de vídeo dedicada de entrada , que é mais básica.

Assim, será possível rodar uma variedade razoável de jogos, mas sem jogá-los no máximo de qualidade gráfica.

Gamers profissionais ou veteranos no geral não devem ficar satisfeitos com os notebooks da lista, mas se você está começando e quer ter apenas um gostinho antes de investir de vez nos jogos, nossas dicas vão ajudar.

Vamos começar já destacando a melhor opção entre os notebooks nessa faixa de preço. Ele é o Lenovo IdeaPad 3i 82MG0009BR.

O modelo conta com processador Intel i5 de 11ª geração e placa dedicada GeForce GTX 1650. É uma placa de entrada, que já começa a ficar defasada e só deve rodar os jogos mais pesados em qualidade gráfica menor. Mas, como foi mencionado, nessa faixa de preço as placas não irão além dessa capacidade.

Ele vem com 8GB de RAM, que podem ser aumentados até 16GB se o usuário quiser ainda mais eficácia na execução de programas. O armazenamento SSD de 512GB garante um espaço grande para arquivos e jogos maiores, além de melhorar a velocidade do notebook.

Sua tela antirreflexo tem resolução Full HD e 15,6’’, com painel WVA, que é semelhante ao IPS e irá fornecer fidelidade de imagem e cores vívidas. A taxa de atualização de 60Hz é o mínimo necessário para os gamers, então vale a pena para um jogador iniciante.

O teclado retroiluminado branco é mais um ponto positivo do notebook, permitindo jogar em ambientes menos iluminados.

É um notebook gamer até 4.000 que ainda oferece boas configurações, tendo um bom custo-benefício.

Como escolhemos os notebooks gamers até 4000 reais?

O mínimo necessário num notebook gamer é uma placa de vídeo dedicada, então todos os notebooks da lista têm placas do tipo, ainda que sejam de entrada.

Também consideramos apenas aqueles com sistema operacional Windows, já que é o mais favorável a jogos e aquele com o qual a maioria das pessoas estão acostumadas.

Quanto ao preço e para haver mais opções foram considerados notebooks que passassem um pouco dos 4.000, estabelecemos uma tolerância para os que passam do valor. Porém, nenhum passa dos 4.150 reais, mantendo o valor mais amigável ao bolso.

Agora que já esclarecemos nossos critérios de melhores notebooks gamers até 4000 reais, vamos à lista!

Acer Aspire Nitro 5 AN515-57-579B

Esse modelo de notebook gamer até 4000 reais se destaca no armazenamento, contando tanto com 1TB de HD quanto com 256GB de SSD, assim, ele une o melhor dos dois mundos: muito espaço e maior velocidade com a ajuda do SSD.

A memória RAM de 8GB pode ser expandida até 64GB, o que é uma boa para quem pode desembolsar mais e investir na agilidade de execução dos programas.

O processador Intel i5 de 11ª geração não é um dos mais recentes de 12ª ou 13ª, mas ainda é um bom processador, com bom desempenho. A placa dedicada de entrada GeForce GTX 1650 deve rodar a maioria dos jogos com qualidade gráfica mais baixa sem engasgos.

A tela do notebook tem 15,6’’, resolução Full HD, com painel IPS e 144Hz de taxa de atualização. O teclado é retroiluminado na cor vermelha.

Acer Aspire Nitro 5 AN515-57-52LC

Esse notebook Acer conta com processador i5 de 11ª geração e placa GeForce GTX 1650. Sua memória RAM de 8GB pode ser expandida até 64GB e o armazenamento SSD é de 512GB.

A tela de 15,6 polegadas tem painel IPS, resolução Full HD e taxa de atualização de 144Hz. Além disso, o teclado é retroiluminado em vermelho.

Esse é um dos modelos que passa um pouco da faixa dos 4.000, mas ele tem boas configurações e não está passando muito do preço limite na data em que este artigo é escrito.

Acer Aspire Nitro 5 AN517-54-55T5

O destaque desse modelo fica na tela, que tem 17,3’’, resolução Full HD, painel IPS e taxa de atualização de 144Hz. São configurações que, além de oferecer alta qualidade de imagem, também garantem ao usuário maior imersão durante as partidas.

A memória RAM dele é de 8GB, podendo ser expandida até 64GB, e o armazenamento SSD é de 512GB.

O processador Intel i5 de 11ª geração vem junto com a placa dedicada de entrada GTX 1650. Segue o padrão de notebook gamer mais básico, mas que ainda entrega bom desempenho.

Se o que você procura é boa qualidade de imagem não só enquanto joga, mas também nas tarefas do dia a dia, esse notebook é uma boa opção. Ele também conta com teclado retroiluminado.

Samsung Book NP550XDA-XH1BR

Esse é um modelo ainda mais básico, pois sua placa é a GeForce MX450, que rodará apenas os jogos mais leves. Então essa é mais uma indicação para gamers casuais, de games mais simples mesmo. O processador é o Intel i5 de 11ª geração.

A memória RAM do notebook é de 8GB, mas pode ser expandida até 32GB. O SSD de 256GB não chega a ser insuficiente, mas é um espaço menor, não deixando de ajudar na velocidade do aparelho.

A tela antirreflexo tem resolução Full HD e 15,6’’, entregando alta qualidade de imagem para o dia a dia e para jogos mais básicos.

Acer Aspire 5 A514-54G-707X

Mais um notebook para jogos leves, esse Acer Aspire 5 conta com placa GeForce MX350 e processador i7 de 11ª geração. Os 8GB de RAM podem ser expandidos até 20GB.

No armazenamento SSD, temos 512GB, um espaço muito bom que incrementa bastante a velocidade do notebook.

A tela antirreflexo dele tem 14’’, mas resolução Full HD, painel IPS e taxa de atualização de 60HZ, ou seja, a qualidade de imagem está garantida.

Novamente, esse é um modelo bem básico, ainda mais do que aqueles com a GTX 1650, e só servirá para gamers casuais que querem rodar jogos mais leves ocasionalmente com mais facilidade.