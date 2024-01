Modo Noturno no Instagram: veja como ativar no Android e IOS

O Modo Noturno, também conhecido como tema escuro, é uma tendência que vem ganhando força em diversas plataformas e aplicativos. Esta funcionalidade altera o esquema de cores, trocando fundos claros por tons mais escuros, o que pode reduzir a fadiga ocular e melhorar a leitura em condições de baixa luminosidade.

Além disso, em dispositivos com tela OLED, pode contribuir para a economia de energia. Vamos explorar como você pode ativar o Modo Noturno no Instagram tanto em dispositivos Android quanto iOS.

Como ativar o Modo Noturno no Instagram:

No Android:

Certifique-se de que o aplicativo Instagram esteja na versão mais recente. Atualize-o pela Play Store se necessário. Abra o Instagram e toque no ícone do seu perfil no canto inferior direito. Toque no ícone com três barras horizontais no canto superior direito para abrir o menu. Selecione “Configurações” na parte inferior do menu. Dentro de Configurações, vá até “Tema”. Escolha “Tema escuro” para ativar o Modo Noturno.

No iPhone (iOS):

No iOS, o Instagram segue as configurações do sistema para o tema escuro. Portanto, ao invés de mudar a configuração diretamente no app, você deve alterá-la no próprio dispositivo.

Abra “Ajustes” na tela inicial. Role para baixo e selecione “Tela e Brilho”. Na seção Aparência, escolha a opção “Escura”. O tema escuro será aplicado a todo o sistema, incluindo o Instagram.

Vantagens do modo noturno

O uso do modo noturno em dispositivos com telas OLED e AMOLED pode contribuir para a redução do consumo de energia, já que os pixels pretos nessas telas são desativados.

A disponibilidade dessa funcionalidade é ampla nas versões recentes do Instagram, mas a atualização do aplicativo é essencial para garantir o acesso a esse recurso.

Usuários de iOS têm a vantagem de programar a mudança para o tema escuro automaticamente nas configurações de tela e brilho do dispositivo, enquanto no Android, essa possibilidade pode variar conforme o sistema e o fabricante.

Como voltar para o tema claro

Usuários que desejam alternar entre o modo noturno e o tema claro no Instagram podem fazê-lo facilmente. No Android, basta retornar às configurações de tema e selecionar a opção de tema claro. No iOS, essa preferência é gerida pelas configurações de aparência do dispositivo, onde é possível reverter para o tema claro em "Ajustes" > "Tela e Brilho".

Tema escuro não interfere no conteúdo

Quanto ao conteúdo visualizado no Instagram, o modo noturno não interfere na aparência de fotos e vídeos, impactando apenas a interface do usuário. Em relação ao conforto visual, muitos usuários consideram que o tema escuro é menos cansativo para os olhos em ambientes de baixa luminosidade, embora essa seja uma preferência individual. Modo noturno pode ser utilizado durante o dia? Além disso, há quem opte pelo modo noturno durante o dia, valorizando não só o aspecto visual como também a concentração que o fundo escuro pode favorecer. É importante estar atento às opções de acessibilidade e personalização, que podem variar entre sistemas operacionais e versões de aplicativos, e manter os softwares atualizados para usufruir das funcionalidades mais recentes e das melhorias em segurança.

Instagram oferece outras configurações de acessibilidade

Enquanto o modo noturno melhora a usabilidade do Instagram para muitos, a plataforma também oferece outras configurações de acessibilidade. Os usuários podem ajustar o tamanho do texto e o contraste para facilitar a leitura e a navegação, acessíveis no menu de configurações do sistema operacional do dispositivo.