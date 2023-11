Micro-ondas de 30 litros: melhores opções para a Black Friday 2023

A Black Friday está chegando. Com ela, acompanha aquele sentimento de querer fazer uma boa compra pagando menos. E, quando o assunto é micro-ondas, é necessário ficar atento, praticamente, a duas coisas: a potência e as diversas funções que cada um tem.

Confira oito modelos que podem ser uma boa compra no dia dos descontos.

Micro-ondas Electrolux MI41S

Este modelo da Electrolux tem a maior potência na nossa lista. Isso significa que os alimentos ficam prontos mais rápido. As várias funcionalidades também são destaque do eletrodoméstico.

Características do micro-ondas Electrolux MI41S

O micro-ondas Electrolux MI41S, com uma capacidade de 31 litros, é uma escolha ideal para famílias médias e grandes, oferecendo espaço suficiente para travessas maiores.

A potência do micro-ondas, de 1500W, o que indica a capacidade do aparelho de aquecer os alimentos. Quanto maior for os watts, menos tempo será necessário para cozinhar ou aquecer os alimentos.

Tem uma frequência da corrente elétrica de 60Hz, fator que determina a eficácia de um micro-ondas para aquecer alimentos.

Seu design moderno é acentuado pelo painel integrado com puxador embutido. Além disso, o aparelho apresenta características funcionais como a “Tira Odor”, que mantém o interior fresco, a “Manter Aquecido” para refeições sempre na temperatura certa, e a “Trava de Segurança”, conferindo maior segurança para quem tem criança em casa.

A facilidade de limpeza é aprimorada pela função “Limpa Fácil”, enquanto a tecla “Meu Prato” permite programar receitas favoritas na memória do micro-ondas.

Vem com a função “Descongelar”, a tecla “Dia a Dia”, “Menu Kids” e tecla “Porção”, oferecendo uma variedade de opções para atender às necessidades culinárias diárias.

Com a Tecla Início/+30s, a operação do micro-ondas é simplificada, permitindo adicionar 30 segundos ao tempo de cozimento com apenas um toque. Essas características fazem do Electrolux MI41S um eletrodoméstico versátil e conveniente para a cozinha moderna.

Micro-ondas Brastemp BMS46AR

A capacidade desse modelo é um pouco maior. A potência deixa a desejar, mas é compensado pelas funções que o aparelho vem.

Características do micro-ondas Brastemp BMS46AR

O modelo BMS46AR da Brastemp tem 32 litros de capacidade, ideal para preparos mais fartos, cabendo travessas maiores.

Sua potência é um pouco menor, de 900W, mas garante um aquecimento rápido e uniforme dos alimentos. O design moderno é realçado pelo painel integrado. Tem 60Hz de frequência elétrica.

Além disso, apresenta características práticas, como a função “Tira Odor”, que minimiza odores internos, e a função “Manter Aquecido”, assegurando que suas refeições permaneçam na temperatura certa. Tem uma trava de segurança.

A facilidade de limpeza é garantida pela função “Limpa Fácil”, simplificando a remoção de respingos e manchas. A tecla “Meu Prato” permite a programação e gravação de suas receitas favoritas na memória do micro-ondas, enquanto a função “Menu Descongelar” simplifica o processo de descongelamento de alimentos com um toque.

O micro-ondas Brastemp oferece ainda conveniências como a tecla “Dia a Dia”, que prepara rapidamente receitas comuns, e o “Menu Kids”, incluindo as favoritas das crianças. A tecla “Porção” permite ajustar a quantidade de alimento para o cozimento ideal, enquanto a tecla “Início/+30s” facilita o uso com um simples toque, inclusive adicionando 30 segundos ao tempo de cozimento.

Micro-ondas Philco PMO34IP

O microondas tem uma capacidade robusta de 34 litros. Para facilitar a limpeza, vem com funcionalidades para limpar o aparelho mais facilmente.

Características do micro-ondas Philco PMO34IP

O micro-ondas Philco PMO34IP de possui boa capacidade de 34 litros. Com uma potência de 1400W, o aparelho oferece aquecimento rápido e uniforme dos alimentos, otimizando o tempo na cozinha. Tem 60Hz de frequência elétrica.

Além de sua performance eficaz, o micro-ondas apresenta um design moderno e limpo, graças ao seu painel integrado. A funcionalidade "Tira Odor" contribui para a manutenção da frescura interna, minimizando odores indesejados. Também tem eficiente processo de descongelamento, oferecendo opções flexíveis por tempo ou peso.

Inclui trava de segurança. Com a praticidade da função "Limpa Fácil," a manutenção do interior do micro-ondas torna-se uma tarefa simplificada, facilitando a remoção de respingos e manchas de alimentos.

Micro-ondas Electrolux MEO44

Com boa potência, o modelo MEO44 da Electrolux tem diversas funções de aquecimento e de limpeza do equipamento.

Características do micro-ondas Electrolux MEO44

O micro-ondas Electrolux MEO44 tem capacidade de 34 litros. Sua potência de 1300W garante aquecimento rápido e uniforme dos alimentos. Tem 60Hz de frequência.

O design clean e moderno é acentuado pelo painel integrado, conferindo ao aparelho uma estética refinada.

Além disso, características como a função “Tira Odor” e a capacidade de manter os alimentos aquecidos reforçam a praticidade do micro-ondas Electrolux MEO44.

Vem com trava de segurança no pacote. A facilidade de limpeza é aprimorada pela função “Limpa Fácil”, simplificando a remoção de resíduos alimentares.

Com funcionalidades como a tecla “Meu Prato”, “Menu Descongelar” e tecla “Porção”, este micro-ondas se adapta às preferências individuais, oferecendo uma experiência personalizada.

A tecla Início/ +30s, além de simplificar o processo, proporciona flexibilidade ao permitir a adição de tempo de cozimento com apenas um toque.

Micro-ondas Panasonic ST67L

Características do micro-ondas Panasonic ST67L

O Panasonic ST67L, com uma capacidade de 34 litros, apresenta uma potência de 900W. Operando a uma frequência de 60Hz, o ST67L incorpora um painel integrado, deixando visual moderno e limpo.

Além disso, o micro-ondas oferece funcionalidades como a função “Tira Odor", que mantém o interior fresco e limpo, e a função “Dupla Refeição", permitindo aquecer porções diferentes simultaneamente.

A tecnologia "Pega Fácil" simplifica o manuseio pós-aquecimento, enquanto a "Tecnologia Antibacteria Ag" inibe a proliferação de bactérias, assegurando um ambiente mais higiênico.

O revestimento antiaderente facilita a limpeza do aparelho, sendo quatro vezes mais eficiente do que os modelos convencionais.

Micro-ondas LG EasyClean MS3095

O modelo da LG tem a menor potência entre os escolhidos, mas ainda dá conta do recado. Os destaques vão para as funções de limpeza.

Características do micro-ondas 30 litros LG EasyClean MS3095

O modelo da LG tem 30 litros de capacidade. Sua potência é menor, de 800W, mas que assegura um aquecimento uniforme. Sua frequência de 60Hz representa a corrente elétrica fundamental para seu funcionamento.

Além disso, o revestimento EasyClean, com propriedades antibacterianas, simplifica a limpeza, eliminando a aderência de gordura nas paredes do micro-ondas. A tecnologia I Wave garante a uniformidade no cozimento e descongelamento dos alimentos, enquanto a função Eco On possibilita uma economia de até 52% de energia, alinhando-se a preocupações ambientais e econômicas.

Com 17 receitas pré-programadas, que abrangem desde pratos simples até elaboradas opções como bolos e pizzas, o MS3095 oferece praticidade no preparo culinário.

A função “Manter Aquecido” mantém os alimentos na temperatura ideal após o preparo, enquanto a trava de segurança assegura que o aparelho seja utilizado com segurança, especialmente em ambientes com crianças.

Micro-ondas Brastemp BMS46AB

Com menor capacidade da lista, ainda é ideal para travessas grandes. Possui teclas funcionais, que permitem escolher diversas formas de aquecer ou descongelar alimentos.

Características do micro-ondas 30L Brastemp BMS46AB

O micro-ondas Brastemp BMS46AB tem uma capacidade de 30 litros. Sua potência de 820W, um dos menores da nossa lista, consegue fazer um aquecimento uniforme dos alimentos. Operando a uma frequência de 60Hz.

Além disso, o micro-ondas apresenta nove receitas pré-programadas que simplificam a preparação de uma variedade de pratos. A função “Adiar Preparo” adapta-se ao ritmo de vida do consumidor, permitindo a programação de um tempo de espera para a conclusão da receita.

Teclas rápidas de +5min, +1min e +30 segundos possibilitam inícios de cozimento rápidos, enquanto a “Meu Jeito” permite a programação e gravação de receitas favoritas na memória do aparelho.

As funções “Descongelar”, específicas para carnes bovina e de frango, e “Prato Pronto” facilitam ainda mais o processo de preparo dos alimentos. A opção de “Travar Painel” acrescenta uma camada adicional de segurança, impedindo que o micro-ondas seja ligado sem a presença de alimentos.

Micro-ondas Electrolux MI41T

Com potência e capacidade adequadas, possui várias funcionalidades, como a tecla “Mute” que oferece a opção de silenciar os botões.

Características do micro-ondas Electrolux MI41T

O Electrolux MI41T possui 31 litros de capacidade. Sua potência de 1500W acelera o aquecimento dos alimentos, assegurando uniformidade no processo. A frequência de 60Hz refere-se à corrente elétrica essencial para seu funcionamento.

O design do Micro-ondas Electrolux MI41T é marcado pelo painel integrado. Além disso, características como a função “Tira Odor” e “Limpa Fácil” contribuem para a manutenção de um ambiente interno fresco e higienizado.

Para a praticidade no preparo de refeições, o aparelho dispõe de um menu com 12 receitas pré-programadas. Inclui trava de segurança.

A tecla “Meu Prato” permite a personalização das configurações de acordo com a preferência do usuário. Com a tecla “Porção”, é possível ajustar a quantidade de alimento para cozimento, e a função “Início Rápido” proporciona uma operação eficiente em intervalos de 30 segundos.

Complementando esses recursos, a tecla “Mute” oferece a opção de silenciar os botões.

Qual o tamanho de um micro-ondas de 30 litros?

O tamanho de um micro-ondas de 30 litros é de aproximadamente 30 x 53,9 x 42,4 cm (altura x largura x profundidade). São ideais para famílias de até quatro pessoas e para quem curte cozinhar bastante.