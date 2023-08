Melhores celulares custo-benefício para comprar em 2023: confira lista

Escolher os melhores celulares custo-benefício neste ano é um grande desafio para a maior parte dos consumidores. Mesmo para quem entende de smartphones, ainda é difícil determinar se um modelo é realmente a melhor opção dentro de um determinado preço.

Um celular custo-benefício é o aparelho que oferece a melhor qualidade e o máximo de funções dentro do valor que lhe é cobrado. Isso não necessariamente significa que ele será barato, podem ser modelos de entrada, intermediários e até mais avançados.

Galaxy M54 5G — principal indicação

Iniciando a lista, temos o Galaxy M54 5G, considerado um dos melhores celulares custo-benefício da Samsung. Sua tela é a super Amoled+ de 6,7 polegadas com 120Hz de taxa de atualização, ideal para o usuário que quer aproveitar streaming e jogos com boa qualidade.

Outra vantagem é sua ótima memória RAM de 8GB, incomum para os celulares com a mesma faixa de preço. Possui opção de armazenamento interno de 128GB ou 256GB, além da possibilidade de expandir até 1TB via microSD. Seu processador Exynos 1380 é também um dos mais atuais da marca Samsung.

Tem conjunto de câmera tripla com a principal wide 108MP, ultra-wide de 8MP, macro de 2MP e câmera selfie de 32MP. O M54 5G possui também uma bateria um pouco acima da média com 6.000mAh.

Por que o Galaxy M54 5G está entre os melhores celulares custo-benefício?

Tela com atualização de 120Hz

Armazenamento expansível até 1TB

Ótimo conjunto de câmeras

Memória ram 8GB, acima da média para a categoria

Suporte para 5G

Bateria de 6000 mAh

Galaxy A04s - Opção com melhor preço

O Samsung Galaxy A04s, lançado em fevereiro de 2023 com tela LCD de 6,5 polegadas e resolução HD+ e suporte a taxa de atualização de 90Hz. Sua memória apesar de 64GB, tem a possibilidade de microSD até 1TB aliado a memória RAM de 4GB.

O processador Samsung Exynos 850 entrega um bom desempenho para tarefas medianas do dia a dia, como acesso às redes sociais, aplicativos de produtividade e até para jogos. Sua bateria tem capacidade de 5.000mAh.

As câmeras são boas também: A principal é de 50MP (f/1.8). Ele vem ainda uma lente com sensor de profundidade com 2MP (f/2.4), câmera macro de 2MP (f/2.4) e a câmera de selfie com 5MP (f/2.2).

Por que o Galaxy A04s é um dos melhores celulares custo-benefício 2023?

Memória expansível

Boa capacidade da bateria

Taxa de atualização de 90Hz

Câmera principal 50MP

Moto G52

Outro modelo importante da nossa lista de melhores celulares custo-benefício 2023 é o Moto G52. Ele é ideal para quem gosta de um celular intermediário capaz de oferecer boa memória RAM. Isso porque o aparelho tem 4GB, além do recurso de RAM Boost, que aumenta a capacidade de memória virtual do aparelho.

O Moto G52 possui um bom processador octa-core Qualcomm Snapdragon 680, que chega a 2,4GHz. O celular tem ainda 128GB de armazenamento, com possibilidade de expansão via MicroSD.

A bateria do Moto G52 tem capacidade 5.000mAh e acompanha carregador turbo power de 33W, tornando o carregamento mais rápido.

Por fim, as câmeras do Moto G52 são boas para a categoria com sistema de câmera tripla principal de 50MP, tecnologia Quad Pixel e Modo Night Vision, capaz de capturar fotos mais nítidas em baixa luminosidade. Possui ainda uma câmera macro de 2MP e outra lente híbrida de 8MP com modo ultra-wide e profundidade. A câmera frontal é de 16MP.

Por que o Moto G52 é um dos melhores celulares custo-benefício 2023?

Tela pOLED com taxa de atualização de 90Hz

Bom conjunto de câmeras

Memória RAM expansível

Bom processador para a categoria

Redmi Note 12 5G O Redmi Note 12 5G é um dos intermediários mais populares da marca. Um dos destaques é sua tela AMOLED de 6,67 polegadas, Full HD+ com taxa de atualização de 120Hz com imagens mais fluidas para streaming e jogos. O processador Snapdragon 4 Gen 1 octa-core traz um ótimo desempenho para uso diário. Possui também tecnologia 5G, tornando a opção de carregar arquivos e assistir vídeos de forma mais rápida. Possui um conjunto de câmera tripla com principal 48MP, ultra-wide de 8MP, macro de 2MP e câmera para selfie de 13MP. Sobre bateria, o Redmi Note 12 5G tem 5.000mAh, o suficiente para durar 27 horas. Por que o Redmi Note 12 5G está entre os melhores celulares custo-benefício? Tela AMOLED com 120Hz de atualização

Processador Snapdragon 4 Gen 1

Suporte a 5G

Boa duração da bateria Poco X5 Pro 5G O Pocophone X5 Pro 5G é o tipo intermediário competente da nossa lista de melhores celulares custo-benefício. Lançado em fevereiro de 2023, o aparelho vem com excelente tamanho de tela AMOLED com 6,67 polegadas e taxa de atualização de 120Hz, especificações ótimas para uma imagem com mais fluidez. O Poco X5 Pro vem com o processador Snapdragon 778G que fornece um desempenho decente para aparelhos nessa faixa de preço, possibilitando que o usuário utilize alguns jogos sem muita exigência do processador. Esse modelo da nossa lista de melhores celulares custo-benefício tem opções de armazenamento interno de 128GB e 256GB. Com diferencial de expansão da memória 6GB e 8GB RAM em 11GB e 13GB RAM, respectivamente As câmeras do Poco X5 Pro são de 108MP, ultra grande-angular de 8MP e macro de 2MP, além de câmera frontal de 16MP. A bateria está entre a média da categoria com 5.000mAh, porém possui carregamento turbo de 67W Por que o Poco X5 Pro 5g é um dos melhores celulares custo-benefício? Tela AMOLED com 120Hz de atualização

Excelente conjunto de câmeras

Processador com bom desempenho

Memória RAM expansível até 13GB Samsung Galaxy S22 5G

O Galaxy S22 5G é outro modelo com recursos interessantes entre os melhores celulares custo-benefício 2023.

A tela do aparelho é de 6,1 polegadas com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120Hz, podendo chegar a 240Hz no modo jogo, inclusive esse é um aparelho excelente para jogos.

A memória RAM impressiona com 8GB, além do armazenamento interno de 128GB ou 256GB. O Samsung Galaxy S22 vem com um ótimo processador, o Snapdragon 8 Gen 1, um dos melhores do mercado.

Completam a poderosa ficha técnica a tecnologia 5G, a resistência IP68 contra água e poeira e o conjunto de câmeras onde o sensor principal wide é de 50MP, ultrawide de 12MP e a teleobjetiva de 10MP com zoom óptico de 3x. A câmera para selfies é de 10MP.

Por que o Galaxy S22 5G é um dos melhores celulares custo-benefício 2023?

Tecnologia 5G

Um dos melhores processadores do mercado

Ótimo conjunto de câmeras

Tela excelente para jogos

iPhone SE 3

Se você busca um iPhone entre os melhores celulares custo-benefício 2023, a nossa indicação é o iPhone SE, que foi justamente criado para esse mercado. Um dos destaques é o processador A15 Bionic, mesmo chip utilizado nos modelos de iPhone 13 e que inclusive traz o suporte às redes 5G.

Além disso, esse celular custo-benefício 2022, que ainda é uma boa compra em 2023, traz o mesmo acabamento do vidro traseiro do iPhone 13 e mantém a certificação IP67 contra água. A câmera conta com uma lente grande-angular única e sensor principal de 12MP. Além disso, faz gravações de vídeo em até 4K.

Mais um ponto positivo é o seu visual, que faz uma homenagem aos iPhones antigos, inclusive trazendo o botão Touch ID de volta.

Por que o iPhone SE 3 está entre os melhores celulares custo-benefício em 2023?

Processador A15 Bionic é o mesmo do iPhone 13

Acabamento em vidro na parte traseira e proteção IP67

Câmera de alta qualidade com sensor principal de 12MP

IA e Chip A15 Bionic trouxeram novos recursos para a câmera

iPhone 12

Com o lançamento do iPhone 14, o iPhone 12 se tornou um dos melhores celulares custo-benefício da Apple se você busca um aparelho mais atualizado. Ele traz várias melhorias em relação ao iPhone 11, e uma delas é o processador Apple A14 Bionic, que é mais rápido, inteligente e econômico.

O celular pode ser encontrado em versões de 64 GB, 128 GB e 256GB de armazenamento interno. A tela também ganhou upgrades, e graças às tecnologias XDR OLED Retina, HDR10 e True Tone, oferece uma imagem com cores mais reais e alto brilho.

A bateria tem duração de até 17 horas, duas horas a mais que o iPhone 11. O carregamento turbo e sem fio foi mantido, mas o iPhone 12 também tem carregamento sem fio no padrão MagSafe, ainda mais rápido que o convencional.

Além disso, o aparelho possui duas câmeras de 12MP cada, que além de excelentes fotos, fazem vídeos em 4K. A grande melhoria foi em novos modos de fotos e vídeos, implementações que só foram possíveis graças ao novo processador. A câmera frontal também possui 12 MP e faz filmagens em 4K.

Por que o iPhone 12 é um celular melhor custo-benefício?

Tela com tecnologia XDR OLED tem uma ótima imagem

Processador Apple A14 é potente, econômico e inteligente

Câmeras tiram ótimas fotos e filmam em 4K

Bateria tem boa duração e carregamento sem fio no sistema MagSafe

Compatível com 5G

Tem proteção contra água e acabamento premium

iPhone 13

Para os amantes da marca Apple, o iPhone 13 é indicado para os usuários que buscam um smartphone completo e excelente em tudo, ou seja, um aparelho top de linha. Seu processador Apple A15 Bionic faz com que ele seja uma ótima escolha para quem gosta de jogar no smartphone ou para quem trabalha com multitarefas.

O aparelho também é interessante para quem gosta de fazer fotos e vídeos com alta qualidade, graças ao seu conjunto de câmera dupla. Além disso, é uma boa indicação para quem quer um celular premium, mas não está disposto a gastar tanto na linha Pro.

O iPhone 13 tende a agradar à maioria dos usuários, sendo uma ótima opção para quem tem um iPhone mais antigo ou para quem quer entrar no universo Apple. Entretanto, pode não ser o melhor para quem já tem um iPhone 12, visto que as mudanças são poucas.

Por que o iPhone 13 é o celular com melhor custo-benefício da Apple?

Processador mais rápido que geração anterior

Bateria com maior durabilidade que a linha 12

Câmera dupla com sensor de 12MP

Mais recursos de som e imagem

