Melhores celulares 2023: 7 modelos que você vai adorar conhecer

Agora, vamos falar do melhor celular barato de 2023, o Redmi Note 12 4G. Ele apresenta o processador Snapdragon 685, de oito núcleos, e que atinge até 2.8GHz de velocidade. Atua em conjunto com 4GB ou 6GB de RAM e 128GB de memória interna. Com isso, vai rodar boa parte dos apps e até alguns games leves, sem dificuldades.

Além disso, conta com conjunto triplo de câmeras na traseira, com destaque para o sensor principal de 50MP, mais um ultrawide de 8MP e um macro de 2MP. Sua câmera de selfies tem 13MP e filma em Full HD, assim como o conjunto traseira.

Sua tela é uma AMOLED de 6,67 polegadas, com resolução Full HD+ e 120Hz de taxa de atualização. Ela garante ótimas imagens, principalmente quando comparada com telas de outros modelos da categoria.

Para quem prefere celulares com 5G, o Redmi Note 12 também conta com uma variante com a tecnologia. Eles compartilham muitos recursos, mas além do 5G, possuem um processador diferente.

"O Redmi Note 12 é o melhor celular barato 2023, pois além de ser bem barato, conta com tecnologias que não são tão comuns em celulares da categoria. Como a sua tela AMOLED Full HD+ de 120Hz, câmera tripla de 50MP e o processador, que fazem dele uma ótima opção entre os celulares bons e baratos".

Celular com melhor câmera: Galaxy S23 Ultra

O maior rival pelo posto de melhor celular 2023 com o iPhone 14 Pro Max, é também o celular com a melhor câmera do ano. Estamos falando do Galaxy S23 Ultra, que possui um conjunto de quatro câmeras, com destaque para a principal. Ela conta com 200MP de resolução, apresentando um grande upgrade em relação a geração anterior, que tinha 108MP.

As demais câmeras são uma ultrawide 12MP, uma teleobjetiva 10MP com zoom 3x e outra teleobjetiva de 10MP com zoom 10x. Já a câmera de selfies conta com 12MP, e conta com aprimoramentos via inteligência artificial.

Um grande destaque no quesito câmeras deste aparelho é o Modo Noturno, que é impecável e o Modo Retrato, que reconhece os objetos e melhora a sensação de profundidade.

E não é o conjunto de câmeras que se destaca. Conta ainda com processador Snapdragon 8 Gen 2, o mais potente da Qualcomm, bateria de 5.000mAh com carregamento rápido de 45W, 5G, proteção IP68 contra água e poeira e tela Dynamic AMOLED 2X de 6,8 polegadas com taxa de atualização de 120Hz.

Por que o Galaxy S23 Ultra é um dos melhores celulares 2023?

"O Galaxy S23 Ultra é o celular com a melhor câmera de 2023, pois conta com um conjunto bem completo. O fator de maior impacto é o seu sensor de 200MP, com tecnologia que une 16 pixels em 1. Seu modo noturno, conhecido como Nightography, garante fotos perfeitas em qualquer condição".

Melhor celular dobrável: Galaxy Z Fold 4