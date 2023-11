Melhor iPhone 3 câmeras: conheça 6 opções na Black Friday

O melhor iPhone 3 câmeras é o iPhone 14 Pro Max. Sai de fábrica com tela de 6,7 polegadas, Super Retina XDR OLED e com o novo chip A16 Bionic, que possui 6 núcleos e 16 bilhões de transistores. Está disponível em versões com 128GB, 256GB, 512GB e 1TB e tem bateria de 4.323mAh de capacidade, que promete 29 horas de reprodução de vídeos. Mais um ponto alto é o novo notch interativo Dynamic Island, que altera o tamanho de acordo com as notificações e apps. O iPhone com 3 câmeras, pela primeira vez na marca, recebe um sensor de 48MP. Os demais tem 12MP, um ultrawide e um telefoto com zoom óptico de 3x. O sensor principal tem tecnologia que une quatro pixels em um, garantindo muito mais detalhes. A tecnologia também contribui para fotos ainda melhores durante a noite, ou em locais escuros. Em relação a gravação de vídeos, o melhor iPhone com 3 câmeras, também se destaca bastante. Ele faz vídeos em 4K, além de ter Modo Cinema, que cria um efeito de profundidade. Outro ponto positivo é que é junto com a versão Pro, são os únicos que podem gravar, editar e compartilhar vídeos em ProRes ou HDR Dolby Vision. Já a câmera de selfies, também tem sensor de 12MP e faz vídeos em 4K, garantindo imagens perfeitas.

Como chegamos à lista do melhor iPhone 3 câmeras?

Para chegar até a lista do melhor iPhone 3 câmeras, levamos em conta todos os modelos que possuem os três sensores traseiros, e excluímos aqueles com ficha técnica já defasada e que não estão mais disponíveis para a venda em nosso site. Dessa forma, foram selecionados os modelos:

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

Qual o primeiro iPhone com 3 câmeras?

O primeiro iPhone com 3 câmeras foi a linha Pro do iPhone 11. Antes, os celulares da Apple contavam apenas com dois sensores na traseira. Após a estreia, todos os celulares Pro e Pro Max passaram a contar com três sensores.

Para que servem as 3 câmeras do iPhone?

As três câmeras do iPhone são: uma principal com sensor grande angular, uma ultra wide e uma telefoto. Elas servem para tirar fotos com grande nível de detalhes, imagens de ângulos mais abertos e para tirar fotos de objetos ou pessoas em locais distantes, respectivamente.

Qual iPhone tem 3 câmeras traseiras?

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 12 Pro: modelo antigo que ainda vale a pena