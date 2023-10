Melhor cooktop elétrico de 2023: 7 modelos que podem transformar sua experiência na cozinha

Para aqueles que desejam ter uma cozinha planejada e estão limitados pelo espaço disponível, uma excelente alternativa é optar por um cooktop, um eletrodoméstico compacto que não inclui forno.

Entretanto, a escolha do cooktop elétrico ideal pode parecer desafiadora. Para as pessoas que moram sozinhas, um cooktop elétrico de 2 bocas pode ser uma solução prática, enquanto para casais e famílias com mais de 3 pessoas, um cooktop de 4 bocas pode ser a opção mais vantajosa.

Com a diversidade de marcas e modelos disponíveis no mercado, é importante analisar as características de cada um e ponderar o custo-benefício. Saiba mais sobre o funcionamento de um cooktop elétrico e à gás e escolha o modelo mais apropriado.

Qual o melhor cooktop do momento?

Várias marcas competem de perto para entregar a melhor experiência de compra. Aqui, podemos mencionar algumas marcas mais bem avaliadas e que foram citadas em nossa lista.

Esse é o caso da Fisher, Midea e Electrolux. Existem diferentes propostas de modelo e, nesse caso, vale seguir as dicas indicadas no tópico anterior.

Qual cooktop gasta menos energia?

O cooktop por indução se destaca entre as opções mais econômicas da atualidade. Outro fator que chama atenção para esse tipo de modelo é o fato de ele ser considerado também como o mais seguro.

Como selecionamos os melhores cooktops elétricos da lista?

Nossas listas são organizadas por preço, sempre do mais barato para o mais caro. Para criar o melhor conteúdo, nossos especialistas levam em conta a avaliação dos usuários, produtos mais buscados no site, diferenciais tecnológicos de cada produto e qualidade reconhecida no mercado. Há produtos com excelente custo-benefício e outros com funcionalidades de ponta, os top de linha. A seguir, confira sete opções de cooktop elétrico.

