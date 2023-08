Melhor celular da Samsung: confira opções em 2023 por faixa de preço

O Galaxy A34 é mais um da lista de melhores celulares da Samsung. Ele tem tela Super AMOLED de 6,6 polegadas, resolução Full HD+ (1080 x 2340 pixel) e 120Hz de atualização.

Já o processador é um octa-core, muito potente e está aliado a 6GB ou 8GB de memória RAM e 128GB ou 256GB de armazenamento (além de dar suporte armazenamento externo de até 1TB). Essa configurações devem garantir velocidade e agilidade ao celular Samsung. Ele ainda conta com suporte a 5G.

A câmera frontal do Galaxy A34 é de 13MP, a ultra wide de 8MP e a principal de ótimos 48MP. Recursos como o apagador de fotos e o enquadramento automático tornam mais cômodo e fácil tirar as melhores fotos.

Galaxy M53

O Galaxy M53 foi lançado em 2022, mas certamente é um dos melhores celulares da Samsung em 2023. Este intermediário premium tem tela grande de 6,7 polegadas e ainda conta com tecnologia AMOLED, resolução Full HD e 120Hz de atualização, proporcionando imagens de alta qualidade e grande fluidez.

Seu processador é o Dimensity 900, superior à maioria dos modelos da categoria. Tem ainda armazenamento de 128GB e suporte a cartão de memória. Já o seu conjunto de câmeras é quádruplo, com destaque total para o principal de 108MP, que ainda filma em 4K. A câmera de selfies também faz boas fotos e filma em 4K.

Sua bateria garante mais de um dia de autonomia.

Por que o Galaxy M53 é um dos melhores celulares da Samsung?

Possui tela AMOLED de 120Hz

Processador roda bem até os apps pesados

Câmera principal de 108MP que filma em 4K

Bateria dura mais de um dia

Galaxy S22 5G

O Galaxy S22 é mais um melhor celular da Samsung da nossa lista. A ficha técnica deste telefone Samsung top de linha tem melhorias. Algumas delas estão na construção. O Armor Aluminum possui mais resistência. Além disso, ele tem proteção Corning Gorilla Glass Victus+ aplicado na tela.

Um dos melhores celulares da Samsung lançados em 2022 traz proteção IP68 (contra poeira e à água), e está disponível em preto, branco, verde e rosé. No quesito tela, a tecnologia é AMOLED Dinâmico 2x, que garante maior variedade de cores. O aparelho tem uma polegada a menos que o S21.

A taxa de atualização deste melhor celular da Samsung, de última geração, é de 120Hz. No modo para games, pode chegar a até 240Hz. Isso resulta em fluidez na mudança de cenas. No quesito câmera, houve uma queda de 64MP para 50 MP. Mas engana-se quem pensa que isso resulta em menor qualidade. Pelo contrário.

O recurso Nightography garante captação maior de luz que no S21, possibilitando fotos ótimas até em baixas condições de luz. Seu processador potente também ajuda no pós-processamento das imagens, que são muito nítidas. Este é um celular Samsung bom para quem quer tirar fotos e fazer vídeos.

O S22 tem bateria de 3.700 mAh (redução em relação ao S21, que era de 4.000 mAh). Mas a otimização do novo processador garante maior autonomia (até 1 dia de uso moderado). A recarga pode ser feita em até 25W com cabo ou 15W via wireless.

Trata-se de um dos celulares Samsung 2022 que são ótima alternativa em 2023 considerando que, com o lançamento da linha S23 no primeiro semestre, ainda deve haver uma redução de preço.

Por que o Galaxy S22 está na lista de melhor celular da Samsung?

Chipset Snapdragon 8 Gen 1 de 4 nanômetros é muito potente

Tela AMOLED Dynamic 2x possui cores realistas

Memória RAM de 8GB evita travamentos

Tem suporte para Wi-fi 6 para troca de dados e 5G

Câmera capta mais luz com recurso Nightography que o S21

Conjunto triplo com 50 MP (sensor principal), 12 MP (ultra-wide) e 10 MP (teleobjetiva) garante qualidade e versatilidade