Melhor celular até R$ 2.000: veja 8 opções para comprar em 2023

Buscando o melhor celular até 2000 reais? Um modelo deste valor é o suficiente para boa parte dos consumidores. Com esse orçamento é possível encontrar modelos excelentes e com uma ficha técnica bem completa, incluindo alguns recursos que antes eram exclusivos de modelos tops de linha.

Nós montamos uma seleção de aparelhos para te mostrar quais são os melhores celulares até 2000 reais 2022 e 2023. Separamos opções que vão desde o básico até os mais avançados, sempre respeitando esse limite de preço.

Redmi Note 12 Pro é o melhor celular até 2000 reais

Podemos dizer que o Redmi Note 12 Pro é o melhor celular até 2000 reais da nossa lista. Isso porque ele conta com tela AMOLED de 6,67 polegadas, resolução FullHD+ e 120Hz de taxa de atualização. Já o processador é o Dimensity 1080, e possui versões com 6GB, 8GB ou 12GB de RAM e armazenamento de 128GB ou 256GB.

Seu conjunto de câmeras é triplo, com o sensor principal de 50MP, além de um ultra grande-angular de 8MP e um sensor macro de 2MP. A câmera de selfies tem 16MP. Por fim, a bateria conta com 5.000mAh de capacidade, com carregamento rápido de 67W.

Porque o Redmi Note 12 Pro é um dos melhores celulares até 2000 reais?

Câmera tripla de 50MP

Bateria resistente com carregamento de até 67W

Roda qualquer app ou jogo

Tela Full HD+ com 120Hz de atualização

Como chegamos à lista de melhor celular até 2000 reais? Para montar esta lista, nós escolhemos os smartphones mais buscados e vendidos aqui na plataforma. Depois, relacionamos seus valores ao custo-benefício que oferecem. Também tivemos o cuidado de fazer uma seleção ampla com modelos de todos os preços e das melhores marcas de celulares. O valor dos celulares desta lista foi coletado no dia 13/02/2023. Então, dependendo de quando você estiver vendo essa lista, alguma opção pode ter passado um pouco do valor estabelecido. Contudo, vamos manter a seleção de modelos sempre atualizada, do melhor celular até 2000 reais 2022, que também são boas opções de compra em 2023. Redmi Note 12

O nosso primeiro modelo de melhor celular até 2000 reais é o Redmi Note 12. Esse Xiaomi tem tela AMOLED de 6,67 polegadas, com 4 ou 6GB de RAM e armazenamento de 128 ou 256GB. Já o seu processador é o Snapdragon 4 Gen 1, o suficiente para rodar bem os apps do dia a dia e até alguns jogos.

O Redmi Note 12 está entre os melhores celulares até 2000 por ter, além de um bom processador, um conjunto de câmeras triplo na traseira, com destaque para o sensor principal de 48MP, mais um ultrawide de 8MP e um macro de 2MP. Sua câmera de selfies tem 13MP e a sua bateria é de 5.000 mAh, que suporta até 27 horas de uso.

Porque o Redmi Note 12 é um dos melhores celulares até 2000 reais?

Tela de grande qualidade para a categoria

Suporte ao 5G

Bateria tem boa autonomia

Conjunto triplo de câmeras de 48MP

Galaxy A14

O próximo modelo da lista é o Samsung Galaxy A14. Esse melhor celular até 2000 reais foi lançado em 2023 e se destaca por ser um celular barato com suporte ao 5G.

A tela do Galaxy A14 tem 6,6 polegadas, com display Infinity-V, resolução Full HD+ e 90Hz de taxa de atualização. É uma tela ótima para ver filmes e séries.

O Galaxy A14 sai de fábrica com processador Exynos 1330, um octa-core. Possui 4GB de RAM, além do recurso RAM Plus, que aumenta em até 4GB usando memória virtual para melhorar o desempenho. O conjunto, que se completa com o armazenamento interno de 128GB, é o suficiente para rodar bem os principais apps do dia a dia, e até alguns games.

A sua bateria de 5.000mAh, dura até dois dias e possui recarga de 15 W. Já seu conjunto traseiro de câmeras triplo, tem como destaque o sensor principal de 50MP.

Porque o Galaxy A14 é o melhor celular até 2000 reais?

Recurso RAM Plus aumenta o desempenho

Bateria dura até dois dias

Câmera de 50MP

Celular barato com 5G

Moto G73

O Moto G73 faz jus à nossa lista de melhor celular até 2000. Ele tem 8GB de memória RAM e 256GB de armazenamento interno, para ajudar o processador MediaTek Dimensity 930 a rodar todos os apps da Play Store.

As câmeras do Moto G73 também são destaque. Isso porque vem um conjunto duplo de câmeras de 50MP, com foco automático e sensor secundário de 8MP ultrawide. Tem ainda câmera de selfies de 16MP. Sua tela é uma IPS LCD de 6,5 polegadas, com 120Hz de taxa de atualização, o que garante uma boa experiência em games.

Outras vantagens são o suporte ao 5G, sua bateria de 5.000 mAh e o recurso 'Moto Secure'. O app garante a segurança dos seus dados em caso de roubo.

Por que o Moto G73 é um dos melhores celulares até 2000 reais?

Melhor celular Moto G de 2023

Bom desempenho nos apps e jogos

Tela com taxa de atualização de 120Hz

Ótimo conjunto de câmeras

Galaxy S21 FE

Outro celular bom da Samsung e que merece estar em nossa lista de melhor celular até 2000 reais é o Galaxy S21 FE. Ele vem com o processador Exynos 2100, o mesmo dos modelos mais caros da linha S21. Junto aos 6GB de RAM e 128GB de armazenamento, ele promete um grande desempenho em qualquer app ou jogo. O S21 FE conta com tela Dynamic AMOLED 2X, com 120Hz de atualização e HDR 10, para imagens com cores cheias de vida, alta resolução e grande fluidez. Já o conjunto triplo de câmeras também se destaca, com sensores de 12MP e gravação de vídeos em 4K. É ainda a prova d'água e tem carregamento sem fio. Por que o Galaxy S21 FE é um dos melhores celulares até 2000 reais? Tela entrega ótimas imagens

Câmeras excelentes que filmam em 4K

Suporte à rede 5G

Proteção contra água Galaxy A54 Outro lançamento de 2023 na lista de melhor celular até 2000 reais é o Galaxy A54. Ele conta com quatro câmeras, três na traseira e uma frontal de 32MP. As traseiras são: uma ultra Wide de 12MP, uma Wide de 50MP e a Macro de 5MP. As câmeras contam com a ajuda de recursos interessantes, como o foco automático, modo noturno e remasterização. A tela é uma Super AMOLED com resolução Full HD+ e display Infinity-O. Ela tem 6,4 polegadas e entrega cores vibrantes até mesmo na luz do sol. Para completar, a sua taxa de atualização é de 120Hz, que deixa as transições de imagens fluidas, o que é perfeito para jogar. O processador do Galaxy A54 é um octa-core com suporte a 5G e está disponível em versões com 128GB ou 256GB de armazenamento, que pode ser expandido até 1TB com um cartão microSD. Já a memória RAM é de 8GB e a bateria pode durar até dois dias de uso. Por que o Galaxy A54 é o melhor celular até 2000 reais? Cinco anos de atualizações garantidas

Tela Super AMOLED Full HD+ de 120Hz

Versões com 128GB ou 256GB

Bateria para até dois dias

Câmera de 50MP de resolução Poco X5 Pro 5G O Poco X5 Pro 5G é um excelente modelo de melhor celular até 2000 reais. Ele apresenta tela AMOLED de 6,67 polegadas, com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120Hz, entregando imagens com muita riqueza de detalhes e transições fluidas. Seu processador é o Snapdragon 778G, que junto da memória RAM de 6 ou 8GB e o armazenamento de 128 ou 256GB, promete ótimo desempenho até em apps mais pesados. Sua bateria tambem garante mais de um dia de autonomia graças à capacidade de 5.000mAh. Por fim, seu conjunto de câmeras traseiro é triplo, com sensor principal de 108MP, com tecnologia nona binning (une 9 pixels em um). Os outros sensores são um ultra wide de 8 MP e um macro de 2 MP. Já a frontal é de 16 MP, que filma em Full HD, ao contrário da traseira, que filma em 4K. Porque o Redmi Note X5 Pro 5G é um dos melhores celulares até 2000 reais? Câmera principal de 108MP

Tela AMOLED de alta qualidade

Bateria resistente e com carregamento de 67W

Bom desempenho em qualquer app Moto G60 Se você busca um bom celular até 2000 reais da Motorola, o Moto G60 é a escolha certa. Ele é ideal para quem gosta de tela grande, com display de 6,8 polegadas e resolução Full HD. Além disso, conta com 120 Hz de taxa de atualização, recursos que proporcionam imagens fluidas, em alta definição e com boa fidelidade de cores. Com o processador Snapdragon 732G, o esse melhor celular até 2000 reais roda praticamente qualquer app da Play Store com um bom desempenho. Os 6 GB de RAM evitam problemas de travamentos, e os 128 GB de armazenamento interno fornecem espaço para centenas de arquivos pessoais. Outro destaque que o garante na lista de melhor celular até 2000 reais de 2023 é a bateria de 6.000 mAh. Sua autonomia pode passar de dois dias. Mas o maior destaque é o conjunto triplo de câmeras, cuja principal tem 108 MP e faz filmagens em 4K. É válido destacar que a câmera frontal, de 32 MP, também grava em 4K. Por que o Moto G60 é o melhor celular de 2000 reais? Tela de ótima qualidade com resolução Full HD e 120 Hz

Processador é potente e roda praticamente qualquer app ou jogo

6 GB de memória RAM evita travamentos

Tem 128 GB de armazenamento interno

Câmera principal tem 108 MP e filma em 4K

Bateria de 6.000 mAh oferece ótima autonomia

Publicado originalmente por Lucas Moreira em Buscapé.com. Para conferir a lista completa, clique aqui!