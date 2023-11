Macbook na Black Friday: 5 opções para comprar com desconto

Sinônimo de bons descontos, a Black Friday é uma ótima oportunidade conseguir um MacBook com um preço melhor. Existem opções com diversos armazenamentos, além de tamanhos de tela variados.

Neste texto, vamos comparar os principais MacBooks disponíveis no mercado para ajudar nessa escolha.

Bom custo benefício: Macbook Air Apple M1 8GB de RAM SSD 256

O MacBook Air Apple M1 com 8GB de RAM e SSD de 256GB destaca-se em diversas áreas. Seu desempenho supera seus predecessores, rivalizando até mesmo com o MacBook Pro M1.

A vida útil da bateria é longa, alcançando quase 30 horas de uso. O design fino e premium característico do MacBook Air é mantido, e o teclado de alta qualidade e o touchpad contribuem para uma experiência de uso agradável. A tela de 13,3 polegadas possui uma resolução nativa de 2560 por 1600.

Entretanto, é preciso considerar algumas limitações, como a restrita seleção de portas, limitada a duas conexões USB Tipo-C, e a ausência de uma opção de tela sensível ao toque.

Equipado com o sistema operacional macOS (Big Sur) e alimentado pelo processador e placa de vídeo M1, o MacBook Air oferece uma experiência consistente. Sua conectividade inclui Wi-Fi 6 802.11ax e Bluetooth 5.0.

Macbook Air M2 13,6' 8gb Ram 256gb

O modelo é equipado com um chip Apple M2, contendo uma CPU de 8 núcleos (4 de desempenho e 4 de eficiência) e uma GPU de 8 núcleos. Seu display, Liquid Retina de 13,6 polegadas, utiliza tecnologia IPS, apresentando resolução nativa de 2560 por 1664 a 224 pixels por polegada, com suporte para 1 bilhão de cores.

A memória unificada de 8GB proporciona eficiência no desempenho, enquanto o armazenamento SSD de 256GB atende às necessidades. A câmera FaceTime HD de 1080p assegura qualidade nas videochamadas, e o sistema de som com quatro alto-falantes proporciona áudio envolvente. Quanto à conectividade, o MacBook Air M2 inclui Wi-Fi 6 (802.11ax) e Bluetooth 5.3, oferecendo opções rápidas e confiáveis de conexão sem fio.

Macbook Air M2 13,6' 8gb Ram 512gb (Opção para quem precisa de mais armazenamento)

O MacBook Air M2 de 13,6 polegadas com 8GB de RAM e 512GB de armazenamento apresenta um chip Apple M2, cuja CPU possui 8 núcleos, divididos entre 4 núcleos de desempenho e 4 núcleos de eficiência. A GPU, por sua vez, conta com 10 núcleos.

A tela, do tipo Liquid Retina, tem 13,6 polegadas de diagonal, utilizando tecnologia IPS, e exibe uma resolução nativa de 2560 por 1664 pixels, alcançando 224 pixels por polegada.

Quanto à memória, o dispositivo oferece 8GB de memória unificada, enquanto o armazenamento é garantido por um SSD com capacidade de 512GB. A câmera FaceTime HD integrada apresenta resolução de 1080p, proporcionando qualidade para videochamadas e capturas de imagem.

Na parte sonora, o MacBook Air M2 é equipado com um sistema de som composto por quatro alto-falantes, promovendo uma experiência de áudio imersiva. Em relação à conectividade, o dispositivo suporta Wi-Fi 6 (802.11ax) e Bluetooth 5.3, assegurando uma conectividade eficiente e compatibilidade com dispositivos externos.

Macbook Pro M2 13,3' 256gb

O MacBook Air, equipado com o chip M1, tem desempenho melhor em relação aos seus predecessores. Seu processador de 8 núcleos, combinado com 8GB de memória unificada e um SSD de 256GB, proporciona eficiência e agilidade no sistema.

O display de 13,3 polegadas, retroiluminado por LED e utilizando a tecnologia IPS, oferece uma resolução de 2560 por 1600 pixels a 227 pixels por polegada.

O sistema operacional macOS aprimora a experiência do usuário. A autonomia da bateria proporciona até 15 horas de navegação na web e até 18 horas de reprodução de vídeo.

Com apenas 1,29 quilogramas, o MacBook Air é leve e portátil, mantendo o design fino e premium característico da linha. O teclado de alta qualidade e o touchpad complementam a experiência do usuário, enquanto a tela sensível ao toque ainda não é uma opção disponível. A seleção limitada de portas, com apenas duas conexões USB Tipo-C, é um aspecto a ser considerado pelos usuários.

Macbook Pro M1 Pro 16,2' 16GB SSD 1 TB

O modelo se destaca vem com um chip Apple M1 Pro, CPU de 10 núcleos e GPU de 16 núcleos. O display Retina de 16,2 polegadas utiliza tecnologia IPS, com resolução nativa de 3456 por 2234 a 254 pixels por polegada.

A memória unificada é de 16GB e o SSD de 1 TB. A câmera FaceTime HD oferece qualidade de 1080p, enquanto o sistema de som com seis alto-falantes contribui para uma experiência de áudio de qualidade.

Impulsionado por uma bateria de 100 watt-hora, o MacBook Pro proporciona até 21 horas de navegação na web, ressaltando sua autonomia. O desempenho melhorado, com uma CPU de 10 núcleos e uma GPU de 16 núcleos, destaca-se entre seus predecessores, enquanto a vida útil da bateria excepcional ultrapassa as 15 horas de uso.

Mantendo o design premium característico do MacBook Pro, o dispositivo apresenta um teclado de alta qualidade e um touchpad. A tela de 16,2 polegadas exibe uma resolução nativa de 3456 por 2234, e a diversificada seleção de portas inclui portas Thunderbolt 4. A webcam FaceTime HD 1080p complementa o conjunto.