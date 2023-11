Lava e seca na Black Friday: veja os melhores modelos em 2023

Se você busca adquirir uma lavadora eficiente e inteligente, certamente ficará satisfeito ao conhecer alternativas de lava e seca com um excelente custo-benefício. Afinal, obter um aparelho que combine duas funções distintas e que ainda esteja dentro do seu orçamento é extremamente vantajoso, concorda? Com essa perspectiva em mente, elaboramos uma lista que inclui opções que oferecem boas funcionalidades a preços bastante atrativos.

Nessa seleção, você encontrará as melhores opções de lava e seca acessíveis de marcas renomadas como Samsung, LG, Electrolux e Midea. Esses aparelhos apresentam diversas tecnologias, recursos e capacidades. Está em busca do modelo ideal para as suas necessidades? Então, convidamos você a conferir nossa seleção!

A nossa escolha de melhor lava e seca custo-benefício é a LG 11kg VC5 CV3011WG4. O modelo tem Inteligência Artificial AIDD, capaz de identificar o peso das roupas e a textura dos tecidos a fim de otimizar o movimento da lavagem. Ela ainda elimina até 99,9% dos agentes alergênicos com a tecnologia Vapor Steam. Ela é capaz de lavar 11kg de roupas e secar 7kg, e o motor Inverter Direct Dive oferece alta performance.

A LG VC5 CV3011WG4 vem com lavagem a vapor, capaz de eliminar até 99,9% dos agentes alergênicos, e sensor inteligente AI DD, que reconhece peso e textura das roupas. Além disso, o controle é feito via painel touch screen e ela Selo Procel A, garantindo maior eficiência. Ela lava 11kg e seca 7kg de roupas, ideal para famílias de quatro pessoas.

1. Lava e Seca Midea 11kg LSD11X: a mais barata

O primeiro item da nossa lista de lava e seca melhor custo-benefício é a Midea LSD11X. Com 11 kg de capacidade de lavagem e 8kg de secagem, ela atende perfeitamente famílias de até três pessoas. No quesito funcionalidade, ela conta com 16 programas de lavagem, que variam desde delicado, tênis, edredom e silencioso, por exemplo. O Modo Eco Rápido é capaz de lavar e secar até 1kg de roupas em uma hora. E, ainda, a opção Favorito permite gravar a sua configuração favorita para otimizar a rotina da lavanderia. Com acabamento em inox, ela é elegante e combina com qualquer ambiente. Além disso, é econômica e tem Selo Procel A. Inclusive, a função Eco lavagem proporciona maior economia de energia.

No quesito recursos e tecnologias, essa lava e seca melhor custo-benefício pode ser considerada uma opção moderna. O design 4D do tambor, nomeado como Storm Wash, oferece proteção às peças durante a lavagem. Já a tecnologia Smart Sec é formada por sensores inteligentes que regulam o ciclo de secagem e economizam energia. O motor é Inverter, proporcionando uma limpeza silenciosa e econômica. Por fim, vale lembrar que o aparelho permite programar o início da lavagem até 24h antes.

Por que vale a pena comprar a lava e seca Midea LSD11X?

Ideal para famílias médias, ela oferece 16 programas, incluindo o Eco Rápido, que lava e seca até 1kg de roupa em uma hora. Ela se destaca, ainda, pelo motor Inverter, tecnologia Smart Sec e Selo Procel A.

2. Lava e Seca Samsung Eco Bubble WD11A: modelo 3 em 1

A Samsung Eco Bubble WD11A é outra excelente alternativa de lava e seca custo-benefício. Ela é um modelo Digital Inverter, portanto, oferece eficiência energética e mais silêncio durante o funcionamento. Um dos seus diferenciais é a tecnologia Eco Bubble, responsável por produzir bolhas de sabão que penetram nas peças e removem até as manchas mais difíceis. No quesito capacidade, ela é capaz de lavar até 11kg de roupa e secar 7kg. São, ao todo, 12 programas de lavagem, incluindo roupas delicadas, tira manchas e lavagem a seco. O ciclo rápido é capaz de lavar pequenas cargas de roupas em apenas 59 minutos.

Seu acabamento externo é em inox, o que proporciona elegância e durabilidade. Já o cesto é feito de inox Diamond Drum, cujos relevos facilitam os movimentos das roupas e impede qualquer tipo de dano. Essa lava e seca boa e barata é considerada um modelo 3 em 1, pois além de lavar e secar, ainda conta com o ciclo Air Wash, ou seja, de lavagem a seco. De acordo com a fabricante, tal opção é capaz de remover até 99,9% das bactérias e alérgenos das peças. Com Selo Procel A, ela tem consumo energético de 0,27kWh.

Por que vale a pena comprar a lava e seca Samsung Eco Bubble WD11A?

A Samsung WD11A se diferencia pela tecnologia Eco Bubble, que produz bolhas de sabão que limpam profundamente. Além disso, tem 12 programas de lavagem, motor Inverter e capacidade de 11kg de lavagem e 7kg de secagem.

3. Lava e Seca Philco 10kg PLS11T Inox: alternativa tecnológica

A terceira lava e seca melhor custo-benefício da nossa lista é um modelo da Philco. A PLS11T tem capacidade de 10kg para lavagem e 7kg para secagem, e é ideal para famílias com três pessoas. O acabamento em inox não apenas proporciona um visual moderno e com alta durabilidade, mas também é resistente à corrosão e demais possíveis danos do tempo. Seu dispenser tem três compartimentos e o aparelho conta com a tecnologia Optimuwash, que garante uma lavagem otimizada, sem danificar as peças. Enquanto a função Reload permite acrescentar roupas após o ciclo ter sido iniciado.

Além disso, essa lava e seca boa e barata vem com 16 programas de lavagem, como roupas delicadas, antiácaro, roupas íntimas, lavagem normal, rápida e super rápida. Além disso, vem com três programas de secagem: extra, normal e delicada. O aparelho ainda permite ajustar todas as programações conforme o tipo de tecido e o nível de sujeira, além de configurar temperatura da água, quantidade de enxágues, tempo e rotação. Econômica, ela tem Selo Procel A e consome, em média, 0,22kWh. O motor Inverter garante economia e menos ruído durante o uso.

Por que vale a pena comprar a lava e seca Philco PLS11T?

O modelo se destaca pelos 16 programas de lavagem, motor Inverter e acabamento em inox. Além disso, a tecnologia Optimuwash proporciona uma lavagem segura e a função Reload deixa acrescentar peças depois do ciclo iniciar.

Matéria publicada originalmente no Buscapé, para ler completa veja aqui.