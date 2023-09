Lava e seca melhor custo-benefício: veja opções para comprar!

Seguimos nossa lista com uma lava e seca custo-benefício ideal para quem gosta de sofisticação e tecnologia. Com design inovador e elegante, ela combina com qualquer ambiente de sua casa. Também vale destacar que esta lava e seca LG controla a vibração e oferece equilíbrio e precisão, tornando sua capacidade de lavagem e secagem maior: 11kg de capacidade de lavagem e de 7kg para secagem.

Ela conta com a Inteligência Artificial AIDD, que detecta o peso da roupa, assim como a textura dos tecidos. Assim, esta lava e seca 11kg promove movimentos ideais para cada carga de roupa. Mais uma funcionalidade do modelo é a tecnologia Vapor Steam, que elimina até 99,9% de agentes alergênicos com muita eficiência. E ainda vale ressaltar que a lava e seca custo-benefício LG Vivace VC5 tem Motor Inverter Direct Drive, com componentes essenciais para a alta performance. Além disso, com o Sistema TWINWash ela apresenta compatibilidade com mini lavadora de 2Kg, permitindo realizar duas lavagens diferentes ao mesmo tempo.

Vantagens da lava e seca LG Vivace VC5

Abertura: Frontal

Frontal Capacidade de lavagem: 11kg

11kg Capacidade de secagem: 7kg

7kg Quantidade de programas: 14

14 Inverter: sim

sim Controle: Eletromecânico e Painel Touch

Eletromecânico e Painel Touch Recursos: Lavagem a vapor, sensor inteligente AI DD, sistema TWINWash

Lavagem a vapor, sensor inteligente AI DD, sistema TWINWash Certificação Energética: Selo Procel A (Mais eficiente)

Selo Procel A (Mais eficiente) Tensão/Voltagem: 127 ou 220V

Lava e Seca Midea HealthGuard Titanium