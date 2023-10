iPhone: qual o aparelho com maior custo-benefício em 2023?

Está prestes a adquirir um iPhone da Apple e procura uma opção que ofereça ótimos recursos a um preço acessível? Então, nossa lista dos melhores iPhones em termos de custo-benefício é ideal para você. Selecionamos os principais modelos da marca, levando em consideração o equilíbrio entre suas especificações técnicas e valores.

Além da qualidade dos recursos e do preço, também consideramos a longevidade do dispositivo. Dessa forma, todos os iPhones listados como opções de custo-benefício garantem atualizações por mais alguns anos.

Confira a seguir a nossa lista, e descubra qual o melhor iPhone custo-benefício de 2023.

O melhor iPhone custo-benefício é o iPhone 12. Ele foi lançado em 2020 e foi o primeiro a contar com suporte ao 5G. Ele apresenta o chip A14 Bionic, o mesmo das versões Pro e Pro Max. Além da versão do iPhone com 64GB, ele está disponível em versões com 128GB ou 256GB.

Outro bom destaque do aparelho é a sua câmera dupla na traseira, com sensores de 12MP. O principal tem foco automático e estabilização óptica e o secundário é um ultra-wide. Sua tela é uma OLED Retina de 6,1 polegadas, com resolução Full HD, para entregar ótimas imagens. Por fim, sua bateria tem autonomia para até 17 horas de vídeo.

Por que o iPhone 12 é o melhor iPhone custo-benefício 2023?

Tela OLED de alta resolução

Primeiro iPhone com 5G

Câmeras filmam em 4K

Ótimo desempenho

Proteção Ceramic Shield

Como chegamos à lista do melhor iPhone custo-benefício?

Para selecionarmos os modelos da lista de melhor iPhone custo-benefício, foi feita uma curadoria pelos nossos especialistas. Na curadoria, foram levados em conta fatores como a sua ficha técnica, valor atual e a opinião dos consumidores. Mas não foi só isso. Levamos em conta ainda, o seu tempo de vida útil.

Qual o melhor iPhone custo-benefício?

O melhor iPhone custo-benefício é o iPhone 12. Ele possui bons recursos, como o chip A14 Bionic, sua tela OLED de alta qualidade e o suporte ao 5G. Mas, é esperado que ele perca este posto para o iPhone 13 após o lançamento do iPhone 15. Já que ele deve ter uma redução no preço, após os novos lançamentos.

Agora, o iPhone 13, que deve se tornar o melhor iPhone custo-benefício, após o lançamento do iPhone 15. Isso deve acontecer, pois sempre que um novo iPhone é lançado, as versões anteriores sofrem uma queda nos preços.

O iPhone 13 conta com uma tela de 6,1 polegadas, com tecnologia Super Retina XDR OLED de 60Hz, e proteção Ceramic Shield. Já a sua bateria tem 3.240mAh, para uma autonomia de 23 horas.

O bom iPhone custo-benefício tem o processador A15 Bionic, presente nas versões Pro e Pro Max, e tem 128GB, 256GB e 512GB de armazenamento. Seu conjunto de câmeras é duplo de 12MP e que filma em 4K. Por fim, tem proteção contra água e poeira e construção em alumínio resistente.

Por que o iPhone 13 é uma boa opção de iPhone custo-benefício?

Câmeras de 12MP que filmam em 4K

Processador Apple A15 Bionic

Proteção contra água e poeira

Carregamento rápido e sem fio

O próximo iPhone custo-benefício em nossa lista é o iPhone 14. A versão convencional da última geração, possui tela de 6,1 polegadas, uma Super Retina XDR com tecnologia OLED. Ela promete cores cheias de vida e com alta definição.

O seu processador é o A15 Bionic, o mesmo do iPhone 13. Ele apresenta um ótimo desempenho, sendo ainda um dos melhores do mundo. Quem procura uma ótima câmera, ele também vai agradar. São dois sensores de 12MP, que filmam em 4K, além da câmera frontal de 12MP.

O iPhone 14 está disponível nas cores meia-noite, roxo, estelar, vermelho e azul.

Outras versões de iPhone 14:

Por que o iPhone 14 é uma boa opção de iPhone custo-benefício?

Tela 6,1 polegadas Super Retina XDR com tecnologia OLED

Chip A15 Bionic garante alto desempenho

Recurso Detecção de Acidentes

Câmeras que filmam em 4K

Matéria publicada originalmente em Buscapé.com. Para ler completa, clique aqui.

Por Lucas Moreira