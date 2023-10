iPhone na Black Friday 2023: qual modelo vale a pena comprar?

Está em busca de um iPhone na Black Friday 2023? A data pode ser a oportunidade de trocar de smartphone sem gastar tanto dinheiro quanto gastaria normalmente. Como nessa época as ofertas acabam rapidamente, é importante ficar de olho para não perder as melhores ofertas.

Para quem está interessado em comprar um iPhone na Black Friday 2023, existem alguns modelos que devem ter um preço melhor nesse período, principalmente devido ao lançamento da linha de iPhone 15. Por conta disso, o Buscapé criou essa lista com os modelos de iPhone que valem a pena comprar na Black Friday. ‌‌

O melhor iPhone para comprar na Black Friday 2023 é o iPhone 14 Pro Max. Com promessa de boa redução no preço com o lançamento dos novos iPhones da 15ª geração, ele possui muitos destaques.

Para começar, a tela do iPhone 14 Pro Max tem 6,7 polegadas, com tecnologia Super Retina XDR OLED. Outro destaque é o recurso Display Always On, que mantém a tela ativa, deixando as horas e outros recursos aparentes.

Seu novo notch Dynamic Island é mais um dos muitos destaques. Ele tem como diferencial, o fato de aumentar e diminuir de acordo com as notificações e aplicativos.

O chip Apple A16 Bionic possui CPU de 6 núcleos, e tem 16 bilhões de transistores, atingindo a maior velocidade já vista em um celular da Apple. Dessa forma, não existe um app ou game que ele não consiga rodar com o máximo desempenho.

Já a sua bateria garante uma autonomia de até 29 horas na reprodução de vídeos de forma contínua.

Pensa que acabou? Está enganado! O iPhone 14 Pro Max possui uma câmera incrível. São três sensores na traseira, sendo o principal de 48MP. Essa é a primeira vez que um celular da Apple conta esta resolução. Os demais são um ultra-angular de 12MP e um teleobjetivo também de 12MP.

A empresa destaca ainda, que o conjunto recebeu melhorias em comparação com o do iPhone 13. Os sensores são maiores, captando mais luz, para melhorar as imagens em locais escuros. Por fim, ainda é capaz de filmar em 4K HDR a 24 quadros por segundo.

Por que o iPhone 14 Pro Max é a melhor opção de compra na Black Friday 2023?

Melhor iPhone da 14ª geração

Preço deve cair com lançamento da nova geração

Câmera com sensor de 48MP pela primeira vez

Processador atinge desempenho incrível

Novo notch Dynamic Island

Câmera recebeu melhorias para captar mais luz

Como criamos a lista de iPhone na Black Friday?

A lista de iPhone na Black Friday 2023 foi pensada a partir dos nossos dados de aparelhos mais buscados de janeiro a setembro deste ano, considerando os modelos que ainda têm bom rendimento em 2023.

Com a alta busca por esses celulares e o lançamento recente da Apple, selecionamos modelos que podem ter queda em seus valores durante a Black Friday. A chegada da nova geração também é um fator que deve contribuir para a queda de preço dos modelos anteriores.

Quando é a Black Friday 2023?

Assim como em todos os anos, a Black Friday 2023 vai ocorrer na última sexta-feira do mês de novembro. Neste ano ela vai cair no dia 24 de novembro e promete muitos descontos para quem deseja comprar um iPhone novo.