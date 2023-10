iPhone 15 vale a pena? Tudo o que você precisa saber

O lançamento do iPhone 15 foi aguardado com grande expectativa, prometendo trazer as mudanças mais significativas da Apple em anos. Rumores e especulações apontavam para uma abordagem revolucionária em comparação com as versões anteriores.

Meios especializados alimentaram a empolgação, destacando mudanças conceituais, evolução no design e melhorias substanciais na bateria.

O lançamento em setembro de 2023 cumpriu as expectativas de muitos, confirmando em grande parte as previsões feitas. Neste artigo, exploraremos as inovações do iPhone 15, desde a introdução do Dynamic Island na tela até as atualizações nas câmeras, processadores e conectividade.

Além disso, detalharemos os tamanhos e cores disponíveis, bem como os preços para os diferentes modelos. Prepare-se para conhecer o futuro da tecnologia Apple com o iPhone 15!

iPhone 15: tela com Dynamic Island, antes só disponível na versão Pro

A tela virá com o Dynamic Island nas telas do aparelho, junto a tela SuperRetinaXDR e brilho de até 2000nits em ambientes externos.

O recurso traz notificações mais interativas, trazendo mais atenção a compromissos de agenda ou resolver pequenas notificações, como mensagens simples de responder, entre outros. Além disso, o Dynamic Island pode trazer mais de um alerta interativo simultaneamente.

Vale mencionar que a funcionalidade não é exatamente nova, mas fazia parte apenas dos modelos Pro da geração anterior.

Tamanho de tela e cores do iPhone 15

Os tamanhos dos aparelhos seguiu os últimos modelos lançados, o que é uma boa notícia para quem tem acessórios dos iPhones atuais, como capinhas, por exemplo.

O iPhone 15 e iPhone 15 Plus têm tela de 6,1 polegadas, e 6,7 polegadas, respectivamente. O iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max seguirão também esses tamanhos.

A linha principal virá em cinco cores.

Câmera

Pela primeira vez em muitos anos, a Apple não irá continuar com sua câmera principal de 12MP, mas de 48MP, quatro vezes mais que o antecessor. A segunda câmera é ultrangular e de 24MP. O smartphone permite 4x de zoom óptico, sem perder qualidade de imagem.

Além disso, a tecnologia para melhor controle de profundidade e foco. A funcionalidade possibilitará trocar o foco de fotos mesmo depois de terem sido tiradas.

A gravação de vídeo dos iPhone 15 pode ser em resolução até 4K e 60 quadros por segundo.

Novo processador apenas no iPhone 15 Pro e Pro Max

O lançamento do iPhone 14 trouxe uma grande novidade. Pela primeira vez, o processador usado nas linhas Pro é diferente do usado nas versões mais 'básicas' do iPhone. Só as versões Pro contaram com o processador da nova geração, o A16 Bionic.

E isto se repete no iPhone 15. Quem foi usuário das versões Pro do iPhone 14 terão o mesmo processador caso desejam fazer um downgrade para o iPhone 15 e iPhone 15 Plus.

Já o iPhone 15 Pro, virá com o novo A17. O chip é o primeiro fabricado em processo de 3nm, e vai superar bastante o A16.

Adeus, Lightning: iPhone 15 terá entrada USB-C

Um rumor particularmente impactante era de que o iPhone 15 viria com entrada USB-C, o que a Apple confirmou em sua transmissão. Com isso, as transferências de arquivo fiquem ainda mais rápidas entre dispositivos da maçã e fora dela também.

Quem trabalha com equipamentos de audiovisual, por exemplo, terá maior facilidade na troca de grandes arquivos. Além disso, não haveria a necessidade de adaptadores entre câmeras e outros acessórios.

iPhone 15: lançamento e preços

Na última década, os lançamentos da nova geração da Apple sempre aconteceram em setembro, com exceção de outubro de 2020 por causa da pandemia.

Por esse motivo, a Apple manteve o padrão de lançamento e trouxe o iPhone 15 no dia 22 de setembro de 2023.

E o preço?

A Apple liberou os preços dos novos modelos de iPhone, que serão os seguintes:

iPhone 15 : R$ 7.299 (128GB), R$ 8.099 (256GB), R$ 9.599 (512GB)

: R$ 7.299 (128GB), R$ 8.099 (256GB), R$ 9.599 (512GB) iPhone 15 Plus : R$ 8.299 (128GB), R$ 9.099 (256GB), R$ 10.599,00 (512GB)

: R$ 8.299 (128GB), R$ 9.099 (256GB), R$ 10.599,00 (512GB) iPhone 15 Pro : R$ 9.299 (128GB), R$ 10.099 (256GB), R$ 11.599 (512GB) e 13.099 (1TB);

: R$ 9.299 (128GB), R$ 10.099 (256GB), R$ 11.599 (512GB) e 13.099 (1TB); iPhone 15 Pro Max: R$ 10.999 (256GB), R$ 12.499 (512GB) e R$ 13.999 (1TB).

Matéria publicada originalmente no Buscapé, para ler completa veja aqui