iPhone 15 Pro Max: tudo o que sabemos sobre o celular da Apple

O iPhone 15 Pro Max vai ser o celular mais completo da 15ª geração de smartphones da Apple. O lançamento deve ocorrer em setembro de 2023, e é esperado que traga boas novidades para a linha. Com isso, muitas especulações têm acontecido, e é sobre elas que vamos falar.

O que podemos esperar do novo iPhone 15 Pro Max? Têm corrido rumores, que até mesmo o seu nome pode mudar, saindo de Pro Max para Ultra. Outras novidades esperadas são melhorias na bateria, um novo processador, presença de lente periscópica, o fim do conector Lightning e muito mais.

Confira a seguir tudo o que sabemos sobre o novo iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 Pro Max ou iPhone 15 Ultra?

Um dos maiores especialistas em iPhone, Mark Gurman, divulgou rumores de que o nome Pro Max pode estar com os dias contados. E que já no iPhone 15, ele deixe de existir e passe para Ultra.

A empresa pensa, com esta mudança, adequar sua linha de smartphones aos outros dispositivos da marca. A sua linha de smartwatches, por exemplo, chama o seu modelo mais avançado de Apple Watch Ultra.

Mas nada disso foi confirmado ainda, podendo a mudança ocorrer apenas no iPhone 16. Com isso, teremos de esperar até o lançamento para saber.

Fim da chave de modo silencioso no iPhone 15 Pro Max

Um vazamento recente trouxe imagens das capinhas do novo iPhone 15 Pro Max. E um detalhe nas imagens chamou a atenção. O espaço dedicado para a chave do modo silencioso ficou maior.

Caso a capinha represente realmente o design do iPhone 15 Pro Max, isso significa que a empresa vai acabar com a chave do modo silencioso. E em seu lugar, vai entrar um botão personalizável. Ele será usado para diferentes funções, como acionar o modo de economia de energia, reiniciar o aparelho, usar o Apple Pay e até mesmo ativar o modo silencioso.

Chip A17 Bionic é 24% mais rápido que o A16

O iPhone 15 Pro Max vai trazer o novo chip A17. Não existem muitas informações sobre ele, mas os rumores indicam que ele deve ser produzido em processo de 3 nanômetros e ser superior ao concorrente Snapdragon 8 Gen 3.

De acordo com o vazador Revegnus, o A17 Bionic pode ser até 24% mais potente que o A16 Bionic, presente nos iPhone 14 Pro e Pro Max. Também de acordo com ele, o A17 pode atingir 3.019 pontos em single-core e 7.860 pontos em multi-core no Geekbench 6.

Mas este upgrade em desempenho, pode estar causando problemas de eficiência energética. O mesmo vazador, indica que a Apple pode até mesmo ter de diminuir a capacidade do processador para resolver estes problemas com a bateria.