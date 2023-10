iPhone 15 Pro e Pro Max: tudo o que você precisa saber sobre os modelos novos

O iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max são os celulares mais completos da 15ª geração de smartphones da Apple. O lançamento ocorreu em 22 de setembro de 2023, trazendo boas novidades para a linha.

O que podemos esperar do novo iPhone 15 Pro Max? Um novo processador com placa gráfica capaz até mesmo de rodar games projetados para PC e consoles, o fim do conector Lightning e câmera com quatro vezes mais megapixels que o antecessor, entre outros.

Mais fino e leve

Com o nome de Titanium Design, os iPhones Pro prometem ser as versões mais finas e leves. Os smartphones terão tela de 6,1 polegadas na versão padrão e 6,7 polegadas na Pro Max, os mesmos dos iPhone 15 e iPhone 15 Plus.

Já as dimensões totais dos aparelhos são de 146.6 x 70.6 x 8.3mm e 187g na versão Pro e 159.9 x 76.7 x 8.3mm e 221g na edição Pro Max do iPhone 15.

Diferente da linha principal, os iPhone 15 Pro terão uma cor a menos disponível. São elas: titânio preto, titânio branco, titânio azul e titânio natural, em ambas as versões.

Botão de ação silencioso continuará na linha Pro

Apesar dos rumores terem apontado que o botão de ação silencioso não faria mais parte da linha Pro, a transmissão da Apple foi na direção contrária e confirmou que o botão estará presente e com diversas funções, todas acionadas pelo botão que ficará na lateral do celular.

Acionar o modo de economia de energia, reiniciar o aparelho, usar o Apple Pay e até mesmo alternar entre o modo silencioso e normal a um toque de botão serão possíveis com ele. Não limitado a isso, também será possível acionar a lanterna, ativar a câmera, pedir uma tradução de idiomas e ligar o gravador de voz são possibilidades.

Chip A17 Bionic traz nova GPU com alta performance em jogos

O iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max vai trazer o novo chip A17. A Apple confirmou que usará litografia exclusiva de 3nm, algo que não existe nos concorrentes ainda. O celular também terá uma nova placa gráfica.

A Apple, inclusive, garantiu que os processadores de seu iPhone Pro competirá até mesmo com chips de computadores e notebooks. Em comparação, a empresa divulgou que sua CPU de seis núcleos será até 10% mais rápida que o antecessor, enquanto a GPU, com o mesmo número de núcleos, será 20% mais rápida.

Isso tornou a GPU do A17 Pro o grande destaque do chip. Além de ser mais potente que o antecessor, também trará a tecnologia de Ray Tracing por hardware, comum em computadores e consoles atuais, mas não tão comum em smartphones.

A empresa deu bastante foco à melhoria em performance nos games, algo incomum em anúncios de produtos da companhia, com uma seção exclusiva sobre a melhoria da performance do chip em games.

Inclusive, a empresa trouxe convidados de publicadoras como Ubisoft, Capcom e Hoyoverse, de franquias aclamadas como The Division, Genshin Impact e Resident Evil.

No entanto, o anúncio mais impactante é a vinda de Assassin's Creed Mirage, próximo jogo da franquia que virá a consoles e PC, também para o iPhone 15 Pro nativamente.

iPhone 15 Pro e Pro Max terão três câmeras

Os iPhone 15 Pro e Pro Max chegam com três câmeras, contra as duas da linha principal. Na câmera principal, a empresa contará com os mesmo 48MP. O zoom óptico, ou seja, que não diminui a qualidade da imagem, será de até 10x. Elas também permitirão gravar vídeos em 4K e 60 frames por segundo.

As câmeras do iPhone 15 Pro e Pro Max também terão integrações com o Apple Vision Pro, visor de realidade virtual anunciados previamente. Chamada Spatial Video, a tecnologia permite gravar vídeos especialmente para serem vidos em realidade virtual.