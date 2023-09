iPhone 15 Pro e Pro Max: o que foi revelado sobre a linha potente?

O iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max serão os celulares mais completos da 15ª geração de smartphones da Apple. O lançamento ocorrerá em 22 de setembro de 2023, trazendo boas novidades para a linha.

O que podemos esperar do novo iPhone 15 Pro Max? Um novo processador com placa gráfica capaz até mesmo de rodar games projetados para PC e consoles, o fim do conector Lightning e câmera com quatro vezes mais megapixels que o antecessor, entre outros.

Confira a seguir tudo o que sabemos sobre o novo iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max!

iPhone 15 Pro Max mais fino e leve

Com o nome de Titanium Design, os iPhones Pro prometem ser as versões mais finas e leves. Os smartphones terão tela de 6,1 polegadas na versão padrão e 6,7 polegadas na Pro Max, os mesmos dos iPhone 15 e iPhone 15 Plus.

Já as dimensões totais dos aparelhos são de 146.6 x 70.6 x 8.3mm e 187g na versão Pro e 159.9 x 76.7 x 8.3mm e 221g na edição Pro Max do iPhone 15.

Diferente da linha principal, os iPhone 15 Pro terão uma cor a menos disponível. São elas: titânio preto, titânio branco, titânio azul e titânio natural, em ambas as versões.