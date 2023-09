iPhone 14 vs. iPhone 13: com o iPhone 15, modelos ainda valem a pena?

A Apple anunciou nesta terça-feira, 12, seus mais recentes modelos de smartphones: iPhone 15 e iPhone 15 Plus e a versão Ultra e Ultra Plus. Os dispositivos contam com performance aperfeiçoada, a tecnologia Dynamic Island, já vista no iPhone 14 Pro, e uma variedade de novas cores. Com valores que partem de US$ 799, o modelo pode não caber no bolso de todos os consumidores. Por isso, comparamos a seguir os iPhones 13 e 14, para definir qual tem o melhor custo-benefício. Na teoria, o iPhone 14 seria a opção ideal.

Para te auxiliar na escolha entre iPhone 14 x iPhone 13, preparamos um comparativo das fichas técnicas que mostra as principais diferenças e semelhanças entre os modelos.

Levamos em consideração design, tela, desempenho, bateria, câmeras e custo-benefício. A ideia é mostrar os principais destaques entre eles. Por fim, ainda vamos te apresentar os melhores preços de cada um.

iPhone 13: Ficha técnica

Tela: 6,1 polegadas, Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, True Tone e resolução de 1170 x 2532 pixels

Processador: Apple A15 Bionic hexa-core

Memória RAM: 4 GB

Armazenamento interno: 128 GB, 256 GB e 512 GB

Câmeras traseiras: 12 MP (f/1.6) + 12 MP (f/2.4) (ultrawide)

Filma em: 4K

Câmera frontal: 12 MP

Bateria: Até 19 horas em multimídia

Tem carregamento turbo e carregamento sem fio

Cores: rosa, azul, meia-noite, estelar e vermelho

Extras: 5G, proteção contra água, novos modos para fotografia e filmagem; reconhecimento facial (Face ID)

iPhone 14: Ficha técnica

Tela: 6,1 polegadas, Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision e resolução de 1170 x 2532 pixels

Processador: Apple A15 Bionic com GPU de 5 núcleos

Memória RAM: 4 GB

Armazenamento interno: 128 GB, 256 GB e 512 GB

Câmeras traseiras: 12 MP (f/1.6) + 12 MP (f/2.4) (ultrawide)

Filma em: 4K

Câmera frontal: 12 MP, HDR, Cinematic mode

Bateria: Até 20 horas em multimídia

Tem carregamento turbo e carregamento sem fio

Cores: azul, roxo, meia-noite, estelar e vermelho

Extras: 5G, proteção contra água, novos modos para fotografia e filmagem; reconhecimento facial (Face ID)

iPhone 14 vs iPhone 13: os modelos possuem semelhanças no design e tela

Dando início a disputa iPhone 14 x iPhone 13, no quesito design e tela não há grandes mudanças quando os aparelhos são colocados lado a lado. O display de ambos os aparelhos conta com 6,1 polegadas e possuem Super Retina XDR com tecnologia OLED, que promete deixar o conteúdo visualmente mais nítido.

Outra característica semelhante entre os iPhone 13 e iPhone 14 é a resolução Full HD+ (1170 x 2532 pixels).É importante ressaltar que os dois modelos prometem ser muito fiéis na entrega de cores e reprodução de conteúdo. Isso porque eles trazem recursos importantes como Dolby Vision e HDR10.

Outro ponto parecido entre os dois modelos é que ambos vêm com o Ceramic Shield, proteção que evita riscos e arranhões e a certificação IP68. Esta garante, de acordo com a fabricante, resistência à água doce a uma profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos.

Já a respeito do design entre o iPhone 14 vs iPhone 13, podemos dizer que o modelo mais recente ganha por 15 mm. Pode parecer imperceptível na mão do usuário, mas é o suficiente para o iPhone 14 não caber na capinha do 13. Enquanto o novo modelo tem 7,80 mm de espessura, o seu antecessor tem 7,65 mm.

iPhone 14 vs iPhone 13: novo modelo supera antecessor em desempenho e velocidade

O comparativo iPhone 14 vs iPhone 13 apresenta uma semelhança importante: o processador. Ambos os modelos possuem o chipset A15 Bionic, da própria Apple.

Apesar de os produtos terem sidos lançados com pouco mais de um ano de diferença, a marca optou por usar uma nova versão de processamento, o chip A16 Bionic, apenas nas versões Pro do iPhone 14. Apesar disso, o smartphone lançado em 2022 não deixa a desejar no quesito desempenho e velocidade.

O processador usado nos aparelhos conta com CPU de seis núcleos, sendo dois de alto desempenho e quatro de eficiência energética. A diferença na disputa iPhone 14 vs iPhone 13 é que no modelo mais recente há um núcleo a mais na GPU, o suficiente para deixar o celular mais rápido.

Outro ponto importante que contribui para o bom desempenho do celular em nosso comparativo entre iPhone 14 vs iPhone 13 é a memória RAM. Enquanto o iPhone 13 apresenta 4 GB, testes de benchmarking apontam que o iPhone 14 trouxe 6 GB de RAM.

Isso significa dizer que o modelo mais atual consegue se sair melhor na execução de diversas tarefas do dia a dia, já que é possível manter mais aplicativos abertos em segundo plano em relação ao iPhone 13. Ambos são vendidos em três versões: 128 GB, 256 GB e 512 GB, todas sem entrada para cartão de memória.

iPhone 14 x iPhone 13: modelo mais recente entrega melhor autonomia de bateria

Seguindo o nosso comparativo entre o iPhone 14 vs iPhone 13, vamos para a bateria. O modelo mais recente apresentou uma vantagem e consegue entregar uma autonomia maior para o uso no cotidiano.

Conforme as informações divulgadas pela Apple, a promessa é de que o iPhone 14 consiga reproduzir até 20 horas de vídeo, 16 horas de streaming de vídeo e 80 horas de reprodução de áudio.

Já no iPhone 13 esses dados são relativamente menores, sendo que a reprodução de vídeo é de até 19 horas, streaming de vídeo até 15 horas e a reprodução de áudio fica em até 75 horas.

A ficha técnica dos celulares no site oficial da Apple não diz qual é o tamanho da bateria, mas os testes de benchmark apontam que o iPhone possui 3.240 mAh. Já o iPhone 14 leva a melhor por apresentar uma bateria ligeiramente maior com 3.279 mAh, valor suficiente para entregar melhor autonomia de uso.

De qualquer forma, os dois modelos são compatíveis com o carregamento rápido de 20 W e a recarga sem fio via MagSafe de até 15 W. O iPhone 14 e o iPhone 13 compartilham de uma característica importante na recarga rápida, a promessa da Apple é que os celulares consigam fazer de zero a 50% de bateria em 30 minutos.

iPhone 14 vs iPhone 13: câmera do modelo mais atual apresenta melhores recursos

Esse é um dos recursos com mais diferenças entre os modelos. A mais significativa no duelo entre iPhone 14 x iPhone 13 está no recurso chamado Photonic Engine (ou motor fotônico, na tradução livre), presente no modelo mais recente.

Esse recurso quer dizer que o iPhone 14 usa um hardware e software capazes de capturar melhor as cores, detalhes e brilho nas fotos tiradas em ambientes com iluminação inadequada. A Apple garante que houve um aumento de 38% na melhoria dessa captura.

As especificações do conjunto de câmeras dos smartphones possuem poucas diferenças. No iPhone 13, a câmera principal é de 12 MP com abertura f/1.6 e a Ultra Wide possui 12 MP com abertura f/2.4.

Já a câmera frontal do aparelho é de 12 MP com abertura f/2.2. No iPhone 14, as diferenças sutis estão na abertura das lentes, sendo a principal de 12 MP com abertura f/1.5, Ultra Wide de 12 MP com abertura f/2.4 e câmera frontal de 12 MP com abertura f/1.9.

O design das câmeras é outro ponto que apresenta distinções. O iPhone 14 ganhou mais robustez nas lentes, que estão maiores. Além disso, o celular ganhou a função de autofoco na câmera de selfies.

No embate entre iPhone 14 vs iPhone 13 no quesito filmagens, o smartphone mais recente apresenta um novo recurso que promete aprimorar a qualidade dos vídeos.

Chamado de Modo Ação, o novo atributo combina o estabilizador óptico de imagens com um software para entregar vídeos ainda mais suaves e menos tremores que o iPhone 13.

iPhone 14 vs iPhone 13: preço mais baixo faz o modelo antigo ser melhor custo-benefício

O quesito custo-benefício na disputa iPhone 14 vs iPhone 13 depende se deseja apostar no celular com tecnologias mais avançadas ou no preço mais em conta. Ambos os modelos seguem sendo boas opções para adquirir em 2023.

Apesar da diferença entre os iPhones ser pouca, o modelo mais recente apresenta vantagens em relação a seu antecessor por conta de novos recursos adicionados ao sistema.

O iPhone 14 entrega melhorias nas fotos e apresenta o Detector de Acidentes, que identifica quando um usuário sofre um acidente e notifica os serviços locais de emergência. Além disso, é superior ao iPhone 13 devido a memória RAM maior, melhor desempenho e mais recursos nas câmeras.

Caso possa investir um valor mais alto, a melhor escolha é o iPhone 14. No site oficial da Apple, o modelo mais recente pode ser comprado por a partir de R$ R$ 7.599, a versão de 128 GB.

O modelo com armazenamento de 256 GB é encontrado por cifras que partem de R$ 8.599, já a versão com a maior capacidade, que são 512 GB, é vendida por R$ 10.599.

No varejo nacional, o modelo é vendido por valores abaixo dos que são praticados no site da maçã, confira a seguir as melhores ofertas do iPhone 14. O iPhone 13, por sua vez, é um modelo com melhor custo-benefício devido ao seu preço mais baixo, comparado com seu sucessor.

O dispositivo ainda é vendido no site oficial da Apple e pode ser encontrado por a partir de R$ 6.499 na versão com 128 GB. Os modelos com armazenamento de 256 GB e 512 GB são vendidos por R$ 7.499 e R$ 9.499, respectivamente.

Por esses valores, é possível adquirir um celular que apresenta bom desempenho com seu chipset A15 Bionic, o mesmo do iPhone 14.

Veja as ofertas do iPhone 14:

Veja as ofertas do iPhone 13:

Pela redação do Buscapé

Matería publicada originalmente no Buscapé, para ler completa veja aqui