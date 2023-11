iPhone 14: quanto vale a pena pagar na Black Friday 2023?

O iPhone 14, lançado em 2022, está disponível nas cores meia-noite, roxo estelar, vermelho, azul, e amarelo. Seu design apresenta a parte frontal em Ceramic Shield, a parte traseira em vidro, e uma estrutura de alumínio.

Com opções de capacidade de armazenamento de 128 GB, 256 GB e 512 GB, o iPhone 14 oferece variedade para atender às necessidades dos usuários.

A tela Super Retina XDR OLED, de 6,1 polegadas, proporciona uma resolução de 2532 x 1170 pixels a 460 ppp. Além disso, a tecnologia HDR e o True Tone melhoram a experiência visual. O dispositivo é resistente a respingos, água, e poeira, classificado como IP68, com capacidade de resistência a uma profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos.

Equipado com o chip A15 Bionic, o iPhone 14 apresenta um sistema de câmera dupla. A câmera grande-angular de 12 MP possui abertura f/1.5, estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor, e Zoom óptico de 2x. A câmera ultra-wide de 12 MP possui abertura f/2.4. O dispositivo permite gravação de vídeo em 4K a 24 qps, 25 qps, 30 qps ou 60 qps, e gravação de vídeo HD de 1080p a 25 qps, 30 qps ou 60 qps.

A câmera TrueDepth, de 12 MP, oferece abertura f/1.9 e foco automático com Focus Pixels. As capacidades de gravação de vídeo são similares às da câmera principal.

No que diz respeito à conectividade, o iPhone 14 suporta redes 5G. Quanto à energia e bateria, o dispositivo permite até 20 horas de reprodução de vídeo, até 16 horas de streaming de vídeo, e até 80 horas de reprodução de áudio.

Vale a pena optar pelo iPhone 14 Pro?

Tanto o iPhone 14 quanto o iPhone 14 Pro, lançados em 2022, compartilham características em comum. Ambos oferecem opções de capacidade de armazenamento de 128 GB, 256 GB e 512 GB, e apresentam uma tela Super Retina XDR OLED sem bordas de 6,1 polegadas, classificados como IP68 para resistência a respingos, água e poeira.

As câmeras traseiras dos dois dispositivos tem bom desempenho, sendo o iPhone 14 equipado com um sistema de câmera dupla, enquanto o iPhone 14 Pro possui um sistema de câmera Pro mais avançado, incluindo uma grande-angular de 48 MP (f/1.78). Ambos oferecem gravação de vídeo em várias resoluções, incluindo 4K.

Em termos de conectividade, os dois suportam a tecnologia 5G. No entanto, o iPhone 14 Pro tem recursos como Dynamic Island, Tela Sempre Ativa e a Tecnologia ProMotion com taxas de atualização adaptativas de até 120 Hz.

As diferenças significativas entre os dois modelos incluem a capacidade máxima de armazenamento do iPhone 14 Pro, que atinge 1 TB, enquanto o iPhone 14 alcança até 512 GB. Além disso, o iPhone 14 Pro possui um sistema de câmera mais avançado com capacidades de zoom óptico mais expressivas, indo até 6x, e zoom digital de até 15x.

Os dois modelos da Apple utilizam a tecnologia HDR, True Tone, e compartilham características semelhantes na câmera frontal TrueDepth, bem como na rede celular e conexões sem fio. A bateria do iPhone 14 Pro oferece uma reprodução de vídeo de até 20 horas, streaming de vídeo de até 16 horas e reprodução de áudio de até 80 horas, enquanto as especificações exatas da bateria do iPhone 14 podem variar.

Ficha técnica do iPhone 14

Display : 6,1 polegadas

Resolução : 1170 x 2532 pixels a 460 ppp

Tecnologia de tela : Super Retina XDR OLED

Processador : A15 Bionic

Memória : 6GB

Armazenamento : 128GB, 256GB ou 512GB

Sistema operacional : iOS

Bateria : 3279 mAh

Conectividade : 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB, NFC, GPS

Câmera dupla : uma grande angular de 12 MP (f/1.5) e outra ultra-wide de 12 MP (f/2.4)

Câmera frontal : 12MP (f/1.9)

Gravação de vídeo: em 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps ou 60 fps; 1080p a 25 fps, 30 fps ou 60 fps; 720p a 30 fps

