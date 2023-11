iPhone 14 na Black Friday: detalhes do celular da Apple e ficha técnica

Lançado em 2023, o iPhone 14 pode ser uma opção durante a Black Friday para quem está de olho em um smartphone do processador ao jogo de câmeras. No entanto, costuma pecar pela bateria menos duradoura.

Em comparação com o modelo anterior, o tamanho e a resolução da tela seguem o mesmo. Os megapixels das câmeras continuam, mas as lentes ganham maior abertura. Também filma em 4K, mas tem como novidade operar dessa forma tanto nas traseiras quanto na frontal. Para quem procura um aparelho com conectividade de última geração, o aparelho é 5G. Confira outras especificações do iPhone 14.

Quanto custa um iPhone 14?

Ficha técnica do iPhone 14

Display : 6,1 polegadas

Resolução : 1170 x 2532 pixels a 460 ppp

Tecnologia de tela : Super Retina XDR OLED

Processador : A15 Bionic

Memória : 6GB

Armazenamento : 128GB, 256GB ou 512GB

Sistema operacional : iOS

Bateria : 3279 mAh

Conectividade : 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB, NFC, GPS

Câmera dupla : uma grande angular de 12 MP (f/1.5) e outra ultra-wide de 12 MP (f/2.4)

Câmera frontal : 12MP (f/1.9)

Gravação de vídeo: em 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps ou 60 fps; 1080p a 25 fps, 30 fps ou 60 fps; 720p a 30 fps

Câmera frontal do iPhone 14 é boa?

A câmera frontal do iPhone 14 tem um sensor de 12 MP, com abertura de f/1.9. Isso significa a quantidade de luz que entra através da lente. Quanto menor este número, mais luz entra na câmera, sendo bastante útil em situações com pouca luminosidade. Este é um pequeno avanço em relação ao modelo anterior: sensores com melhor abertura.

O dispositivo oferece a capacidade de gravar vídeos em resolução 4K a diferentes taxas de frames por segundo: 24 fps, 25 fps, 30 fps ou 60 fps. Além disso, é possível gravar vídeos em alta definição (HD) de 1080p a 25 fps, 30 fps ou 60 fps.

Frame por segundo (fps) é uma unidade de medida que indica a quantidade de imagens exibidas por segundo em um vídeo. Quanto maior o número de fps, mais suave e realista será a reprodução.

Por exemplo, se gravar movimentos rápidos, como um jogo de futebol ou uma corrida de carros, é recomendável usar uma taxa de quadros mais alta, como 60 fps, para garantir que a imagem seja suave e nítida. Já se você estiver gravando um vídeo estático, como um tutorial de culinária, uma taxa de quadros mais baixa, como 24 fps, pode ser suficiente.

O modo Cinema suporta a gravação de vídeos em até 4K HDR a 30 fps. Para uma experiência visual aprimorada, a gravação de vídeo em HDR Dolby Vision está disponível, alcançando até 4K a 60 fps. Adicionalmente, a opção de vídeo em câmera lenta proporciona uma taxa de quadros de 120 fps em resolução 1080p.

Câmera traseira do iPhone 14

A câmera traseira do iPhone 14 incorpora duas lentes de 12 MP cada, uma grande angular e outra grande angular. A lente grande angular apresenta uma abertura de f/1.5 e pixels de 1,9, proporcionando maior entrada de luz para imagens mais brilhantes e nítidas.

A lente ultra-wide possui abertura de f/2.4 e um amplo campo de visão de 120 graus, ideal para capturar paisagens e cenas amplas. O modelo das Apple oferece o modo Retrato na câmera traseira, permitindo fotos com fundo desfocado.

O dispositivo integra o Photonic Engine, um novo motor de processamento de imagem que utiliza a tecnologia de empilhamento HDR mais recente da Apple. Esse mecanismo mescla várias imagens, incluindo não comprimidas, resultando em fotos mais nítidas e detalhadas.

Também apresenta modos Noturno e Deep Fusion para fotografias em condições de pouca luz e detalhamento avançado, respectivamente.

iPhone 14: bateria

O iPhone 14 possui uma bateria com capacidade de 3279 mAh. A Apple afirma que o modelo consegue durar até 26 horas de reprodução de vídeo. Segundo teste do site especializado Tom's Guide, o dispositivo alcançou 9 horas e 28 minutos de navegação na web contínua, com brilho de tela a 150 nits e rede 5G ativada.

Tela do iPhone 14

A tela é uma Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas, com resolução de 1170 x 2532 pixels e densidade de aproximadamente 460 PPI (pixel por polegada).

Equipada com tecnologia HDR, True Tone e ampla gama de cores (P3), a tela do iPhone 14 oferece recursos como proporção de contraste de 2.000.000:1 (típica), brilho máximo de 800 nits (típico) e 1200 nits (que indica brilho da tela). Além disso, é resistente a impressões digitais e suporta a exibição simultânea de vários idiomas e caracteres.

Acessórios: o que vem na caixa do iPhone 14?

iPhone 14 ou 14 Plus

Cabo USB-C para Lightning

Documentação

1 adesivo da Apple

Ejetor de SIM

O iPhone 14 não acompanha adaptador de tomada (carregador de parede).

Preços e versões 128gb, 256gb e 512gb

Veja também: ofertas do iPhone 14 Pro

Por que vale a pena comprar o iPhone 14 na Black Friday 2023?

O iPhone 14, lançado em 2023, destaca-se na Black Friday por diversas razões que o tornam uma escolha atrativa. Equipado com o processador A15 Bionic, superando seu antecessor A14, oferece maior velocidade e eficiência. Sua câmera dupla traseira de 12 MP, junto ao novo Photonic Engine, proporciona imagens nítidas e detalhadas, enquanto o modo Retrato está disponível tanto na câmera frontal quanto na traseira.

A tela Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas, com 1170 x 2532 pixels e 460 PPI, destaca-se pela nitidez. Resistente a impressões digitais, suporta a exibição simultânea de vários idiomas e caracteres. Com 6 GB de RAM, superando os 4 GB do iPhone 13, o iPhone 14 promete longevidade para lidar com futuros recursos.

Outros modelos de iPhone: 12, 13 e 15

iPhone 12

O iPhone 12 é equipado com o processador A14 Bionic. A câmera traseira dupla de 12 MP, composta por uma lente grande angular (f/1.6) e outra ultra grande angular (f/2.4), juntamente com a câmera frontal de 12 MP (f/2.2), oferece recursos como o modo Retrato e o inovador motor de processamento de imagem Deep Fusion.

A tela Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas do modelo tem uma resolução de 1170 x 2532 pixels, proporcionando uma densidade de pixels de aproximadamente 460 PPI. Além disso, é resistente a impressões digitais e suporta a exibição simultânea de vários idiomas e caracteres. Possui 4 GB de RAM, o que contribui para uma maior longevidade em relação aos futuros desenvolvimentos de recursos.

Executando o iOS 16, o iPhone 12 traz melhorias como widgets aprimorados, recursos avançados de privacidade e segurança.

iPhone 13

Enquanto isso, o iPhone 13 acompanha um A15 Bionic. Sua câmera dupla de 12 MP, com lentes grande angular (f/1.6) e ultra grande angular (f/2.4), é complementada pelo Photonic Engine, proporcionando imagens mais nítidas e detalhadas por meio do empilhamento HDR. O modo Retrato está disponível tanto na câmera frontal quanto na traseira.

A tela Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas entrega uma resolução de 1170 x 2532 pixels com aproximadamente 460 PPI. Com 4 GB de RAM, o iPhone 13 tem uma capacidade inferior à do iPhone 14, o que pode impactar sua longevidade diante de futuras atualizações.

iPhone 15

Já o iPhone 15, vem com o processador A16 Bionic, supera o desempenho do A15 presente no iPhone 14, proporcionando maior velocidade e eficiência.

A câmera traseira tripla de 48 MP, composta por lentes grande angular (f/1.78), ultra grande angular (f/2.2) e teleobjetiva (f/2.8). O modo Retrato, disponível tanto na câmera frontal quanto traseira, oferece a opção de fotos com fundo desfocado.

A tela Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas, com resolução de 2556 x 1179 pixels e densidade de cerca de 460 PPI (pixels por polegada). No quesito desempenho, o iPhone 15 possui 6 GB de RAM.