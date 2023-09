Geladeira Frost Free: confira os melhores modelos

Disponível na cor branca, a Brastemp BRM44HB é uma geladeira Frost Free 375 litros com ótima organização interna. O modelo conta com prateleiras, porta-ovos, espaço para latas e long necks e compartimentos de fácil acesso - para temperos e aqueles sachês de ketchup e mostarda que sempre sobram do delivery. Além disso, essa geladeira Duplex Frost Free possui Fresh Zone, que é a gaveta para legumes e compartimento extra frio para armazenar laticínios.

Apesar da cor remeter a um eletrodoméstico clássico, o design com puxadores metálicos, a iluminação interna de LED e as prateleiras de vidro temperado dessa geladeira Frost Free Branca dão um toque de modernidade ao eletro. Seu painel de controle fica no lado externo, entre as duas portas; nele, é possível ajustar as cinco temperaturas do refrigerador e as três do freezer.

Ficha técnica da geladeira Frost Free Brastemp BRM44HB:

Capacidade total: 375 litros

Tipo de porta: Duplex

Tipo de degelo: Frost Free

Inverter: não

Medida (AxLxP): 176 x 62,1 x 75,5 cm

Consumo: 54,0kWh

Voltagem: 127V ou 220V

Eficiência energética: A