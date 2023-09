Geladeira econômica: dicas de aparelhos com características que gastam menos energia

2. Geladeira Consul CRD37

Se o que você procura é uma geladeira mais econômica e também mais simples, a Consul CRD37 é a opção ideal. Esta geladeira pequena conta com 334 litros de capacidade interna, sendo 258L no refrigerador e 76L no freezer. O modelo é Duplex com degelo Cycle Defrost, ou seja, precisa ser descongelada ao menos duas vezes no ano.

Esta geladeira econômica possui prateleiras aramadas removíveis e reguláveis com 15 níveis de altura para ajustar de acordo com a sua necessidade. Ela ainda tem gavetão de legumes e prateleiras nas portas para organizar itens menores. A geladeira Consul controle eletrônico de temperatura e o compartimento Gelo Extra, que permite armazenar mais gelo no freezer.

No quesito economia, sua classificação de eficiência energética é A e seu consumo é bem baixo, com apenas 43.5kWh/mês.

3. Geladeira Panasonic Econavi NR-BB53GV3