Galaxy S23 Ultra, S23 Plus ou S23: qual comprar? Veja comparativo

Um dos aparelhos top de linha da Samsung são os modelos do Galaxy S23, composta por três versões: o S23, o S23 Plus e o S23 Ultra. Todos trazem especificações de alto nível, mas há algumas diferenças importantes entre eles.

Neste texto, vamos comparar os três modelos para ajudar você a escolher o melhor para as suas necessidades.

Qual S23 escolher?

Tudo depende do seu bolso e dos recursos que você utiliza. O S23 é uma versão com menor capacidade de bateria, mas potente para quem gosta de ter um aparelho potente. Já o S23 Plus tem uma melhora neste quesito, além de ter um conjunto de lentes mais robusto. Já o Galaxy S23 Ultra tem maior duração de bateria e mais memória RAM, ideal para quem usa o aparelho para trabalhar ou jogar games.

Tela

Os três possuem o mesmo tipo de painel de tela, uma AMOLED Dinâmico 2X. A taxa de atualização também é igual, com 120 Hz, e todos vem com Gorilla Glass Victus 2 para proteção contra quedas. O que os diferencia neste ponto é o tamanho da tela, sendo que o S23 tem 6,1 polegadas, o S24 Plus 6,6 e o S23 Ultra 6,8.

A densidade de pixels, medida que indica a quantidade de pixels presentes em uma polegada de uma tela, também varia entre os modelos. O S23 tem 425 ppi, o S23 Plus 393 ppi e o S23 Ultra 500 ppi.

Já a resolução de tela do S23 e do S23 Plus é de 1080 x 2340 pixels, enquanto o S23 Ultra é de 1440 x 3088 pixels.

Câmera: qual a melhor?

Os smartphones Galaxy S23 Ultra, S23 Plus e S23 da Samsung apresentam câmeras poderosas, oferecendo uma variedade de opções para captura de imagens em diferentes situações.

O Galaxy S23 Ultra tem uma câmera principal de 200MP. A lente grande angular de 24mm, com abertura f/1.7, oferece bom desempenho em condições de pouca luz. As câmeras ultra grande angular de 12MP e telefoto, com zoom óptico de 3x e 10x, proporcionam versatilidade para fotografias de amplos panoramas e detalhes distantes, respectivamente.

No Galaxy S23 Plus, são uma câmera principal de 50MP, uma grande angular de 24mm e abertura f/1.8 e outra telefoto de 10MP, com zoom óptico de 3x. O Galaxy S23 mantém uma proposta semelhante ao S23 Plus, com sua câmera principal de 50MP.

Comparação da bateria

O modelo Ultra lidera com uma bateria de 5000mAh, suportando carregamento com fio de 45W, carregamento sem fio de 15W e carregamento sem fio reverso de 4.5W. O S23 Plus vem em seguida, com uma bateria de 4700mAh e as mesmas taxas de carregamento. Por fim, o S23 possui uma capacidade de bateria de 3900mAh, com carregamento com fio de 25W e as mesmas velocidades de carregamento sem fio que os outros modelos.

Carregamento

Segundo o fabricante, tanto o S23 Ultra quanto o S23 Plus carregam 65% em 30 minutos. Já o S23 leva 30 minutos para 50% de carga.

Ficha técnica S23 Ultra

Tamanho da tela: 6,8 polegadas

Resolução da tela: Quad HD+

Painel da tela: AMOLED Dinâmico 2X

Sistema: Android 13

Processador: Snapdragon 8 gen 2 Galaxy

Memória RAM: 12 GB

Armazenamento: 256 GB, 512 GB ou 1 TB

Cartão de memória: não

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Telefonia: Dual-SIM (nano SIM)

Câmera principal: principal de 200 MP, ultra wide de 12 MP, teleobjetiva 1 de 10 MP e teleobjetiva 2 de 10 MP

Câmera frontal: 12 MP

Cores: preto, creme, verde e violeta

Ficha técnica S23 Plus

Tamanho da tela: 6,6 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (1080 x 2340)

Painel da tela: AMOLED Dinâmico 2X

Sistema: Android 13, com One UI 5.1

Processador: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento: 256 ou 512 GB

Cartão de memória: sem suporte

Capacidade da bateria: 4.700 mAh

Câmera traseira: tripla de 50 MP (principal) + 10 MP (teleobjetiva) + 12 MP (grande angular)

Câmera de selfie: 12 MP

Cores: creme, grafite, lima, preto, verde e violeta

Ficha técnica S23