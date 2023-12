Galaxy S23 Plus vale a pena? Veja ofertas

Você está pensando em comprar um novo smartphone? Se sim, o Samsung Galaxy S23 Plus é uma ótima opção. Mas será que ele é realmente o melhor para você?

Neste texto, vamos analisar o Galaxy S23 Plus em detalhes para ajudá-lo a tomar a melhor decisão.

Qual o preço do Galaxy S23 Plus?

Tela

O Samsung Galaxy S23 Plus apresenta uma tela Dynamic AMOLED 2X de 6,6 polegadas com resolução de 1080 x 2340 pixels. Com uma densidade de pixels de 393 ppi, a tela oferece uma experiência visual nítida e detalhada. A taxa de atualização pode chegar a 120Hz, proporcionando transições suaves e responsivas.

Além disso, o dispositivo possui certificação HDR10+, garantindo uma reprodução de cores vibrante e um maior alcance dinâmico. Com um brilho máximo de 1750 nits (pico), a tela do Galaxy S23 Plus proporciona uma visibilidade excepcional mesmo em ambientes externos claros. A proteção é assegurada pelo Corning Gorilla Glass Victus 2, oferecendo resistência contra arranhões e impactos para manter a tela em condições ideais.

Câmera

O Samsung Galaxy S23 Plus tem câmera principal com resolução de 50MP, com uma abertura de f/1.8. A presença da estabilização óptica de imagem (OIS) e do foco automático de detecção de fase (PDAF) assegura a estabilidade e a precisão das imagens, independentemente das condições de captura.

A câmera ultra grande angular, com 12MP e abertura f/2.2, amplia a versatilidade, possibilitando a captura de amplos cenários com clareza. A câmera telefoto, equipada com 10MP e abertura f/2.4, proporciona um zoom óptico de 3x. A câmera frontal para selfies é de 12MP.

Todas as lentes vêm com A estabilização óptica de imagem (OIS) desempenha um papel crucial ao capturar objetos distantes, garantindo resultados precisos e nítidos. O foco automático de detecção de fase (PDAF) contribui para a rapidez e precisão na focalização.

Bateria

A bateria do Samsung Galaxy S23 Plus possui uma capacidade de 4700mAh, permitindo um carregamento rápido com fio de 45W, atingindo 65% em apenas 30 minutos, conforme anunciado pelo fabricante. Além disso, oferece a conveniência de carregamento sem fio a 15W e a funcionalidade de carregamento sem fio reverso a 4.5W.

Processador Snapdragon

O processador do Samsung Galaxy S23 Plus possui um chipset avançado da Qualcomm, o Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm). Sua CPU é composta por um octa-core, combinando diferentes arquiteturas para otimizar o desempenho: um núcleo Cortex-X3 de 3.36 GHz, dois núcleos Cortex-A715 de 2.8 GHz, dois núcleos Cortex-A710 de 2.8 GHz e três núcleos Cortex-A510 de 2.0 GHz. Além disso, a GPU integrada é a Adreno 740, contribuindo para uma experiência gráfica eficiente e responsiva.

Memória RAM

O Glaxy S23 Plus possui 8GB de RAM e vem nas opções de 256GB ou 512 de armazenamento.

Ficha técnica completa S23 Plus

Tamanho da tela: 6,6 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (1080 x 2340)

Painel da tela: AMOLED Dinâmico 2X

Sistema: Android 13, com One UI 5.1

Processador: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento: 256 ou 512 GB

Cartão de memória: sem suporte

Capacidade da bateria: 4.700 mAh

Câmera traseira: tripla de 50 MP (principal) + 10 MP (teleobjetiva) + 12 MP (grande angular)

Câmera de selfie: 12 MP

Cores: creme, grafite, lima, preto, verde e violeta

Vale a pena comprar o S23 Plus?

O S23 Plus tem boa capacidade de bateria, além de possuir o carregador que garante cargas rápidas. Também possui um conjunto de lentes robusto, além de contar com um processador potente.

