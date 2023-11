Galaxy S23 Plus com o melhor preço dos últimos 6 meses; veja as ofertas de Black Friday

O celular da Samsung Galaxy S23 Plus está sendo ofertado por R$ 3.798,90, no menor preço dos últimos 6 meses, segundo o Buscapé.

O aparelho possui uma tela de 6,6 polegadas e uma taxa de atualização de 120 Hz, oferecendo uma experiência visual dinâmica em Full HD+ (1080x2340 pixels). Seu painel Dynamic AMOLED 2X, protegido por vidro Gorilla Glass Victus 2, garante resistência à água com certificação IP68.

A câmera principal quádrupla, composta por lentes de 50 MP, 10 MP e 12 MP, captura detalhes impressionantes, com aberturas que variam de f/1.8 a f/2.2. A câmera frontal de 12 MP garante selfies nítidas. O Galaxy S23 Plus destaca-se na gravação de vídeos, suportando 8K a 30 FPS ou 4K a 120 FPS.

Impulsionado pelo processador Snapdragon 8 Gen 2 e equipado com 8 GB de RAM, oferece desempenho eficiente. O armazenamento interno de 256 GB ou 512 GB, não expansível, atende às necessidades de espaço. Sua bateria de 4700 mAh promete até 27 horas de reprodução de vídeo.

Executando o Android 13 com a interface One UI 5.1, o Galaxy S23 Plus oferece uma experiência de sistema fluida. Com suporte 5G, proporciona transferência de dados rápida. Disponível em cores como creme, grafite, lima, preto, verde e violeta.

Galaxy S23 Plus ofertas com o melhor preço dos últimos 6 meses

Ficha técnica do Galaxy S23 Plus

Tamanho da tela: 6,6 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (1080 x 2340)

Painel da tela: AMOLED Dinâmico 2X

Sistema: Android 13, com One UI 5.1

Processador: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento: 256 ou 512 GB

Cartão de memória: sem suporte

Capacidade da bateria: 4.700 mAh

Câmera traseira: tripla de 50 MP (principal) + 10 MP (teleobjetiva) + 12 MP (grande angular)

Câmera de selfie: 12 MP

Cores: creme, grafite, lima, preto, verde e violeta

Vale a pena comprar o Galaxy S23 Plus na Black Friday?

O Samsung Galaxy S23 Plus é um smartphone resistente e com câmera de alta qualidade. Destaca-se também por sua melhoria na vida útil da bateria em comparação com seu antecessor.

Comparado com o seu antecessor, o Galaxy S23 Plus tem um design de módulo de câmera atualizado, uma nova câmera selfie, um chipset muito mais poderoso e uma bateria ligeiramente maior.

No entanto, para quem quer investir mais, o Galaxy S23 Ultra oferece recursos premium. O Galaxy S23 Ultra e o Galaxy S23 Plus, dois dispositivos emblemáticos da Samsung, apresentam distinções marcantes em diversos aspectos.

O S23 Ultra tem uma gama de zoom mais abrangente e câmeras principais e de selfie superiores.

A diferença também se reflete na tela, onde o S23 Ultra exibe uma tela LTPO mais brilhante e de melhor qualidade, com resolução superior de 1440p e uma gama de taxa de atualização mais ampla, proporcionando uma visualização mais nítida e fluida. Outro diferencial é a presença da S Pen no S23 Ultra.

No aspecto de desempenho, a variante Ultra oferece versões com 12GB de RAM, superando os 8GB presentes no S23 Plus, o que resulta em um desempenho mais robusto em multitarefas e aplicativos mais exigentes.

