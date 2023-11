Galaxy S22 Ultra na Black Friday: preço, detalhes e ficha técnica

O Galaxy S22 Ultra, lançado no primeiro semestre de 2022, aparece numa forma mais retangular com laterais curvas, construído com uma estrutura de metal que aumenta a resistência do aparelho.

Sua frente e traseira são protegidas pelo vidro Gorilla Glass Victus Plus, proporcionando uma prometida resistência superior a riscos e impactos, e possui certificação IP68, conferindo-lhe proteção contra água.

A S Pen do Ultra, mais fina que seu antecessor, complementa o conjunto e vem estilizada de acordo com a cor do celular, oferecendo quatro opções: preto, branco, verde e vinho.

Quanto à conectividade, o dispositivo suporta 5G, Wi-Fi 6e e NFC para pagamentos por aproximação. Conheça mais sobre o Galaxy S22 Ultra e se é uma boa opção na Black Friday 2023:

Ficha técnica do Galaxy S22 Ultra

Tamanho da tela: 6,8 polegadas

Resolução da tela: Quad HD+ (3088 x1440 pixels)

Sistema: Android com atualização

Processador: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Memória RAM: 8 GB ou 12 GB

Armazenamento: 256, 512 GB e 1 TB

Cartão de memória: sem suporte

Câmeras traseiras: principal de 108 MP (f/1.8), teleobjetiva de 10 MP (f/2.4), periscópica de 10 MP (f/4.9) e ultrawide de 12 MP (f/2.2)

Câmera frontal: 13 MP

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Câmera frontal do Galaxy S22 Ultra é boa?

O Samsung Galaxy S22 Ultra apresenta uma câmera frontal de 40 MP, com abertura de F2.2 e campo de visão de 80˚. Há foco automático de detecção de fase (PDAF), o que ajuda a manter o foco nítido.

Além das capacidades fotográficas, o Galaxy S22 Ultra suporta gravação de vídeo em diversas resoluções, incluindo 8K a 24fps, 4K UHD a 60fps, 1080p FHD a 30/60/240fps e 720p HD a 30fps.

Câmera traseira do Galaxy S22 Ultra

Na parte traseira, o modelo traz uma câmera principal de 108 MP, com abertura de f/1.8, autofoco e um amplo campo de visão de 85º. Acompanha uma câmera ultra-wide de 12 MP (f/2.2, 120º) e duas câmeras telefoto: uma periscópica de 10 MP com zoom óptico de 10x (f/4.9) e outra com zoom óptico de 3x e abertura de f/2.4. O sistema de foco engloba detecção de fase foco a laser, com estabilização óptica de imagem.

Galaxy S22 Ultra: bateria

O modelo mantém a mesma bateria que seu antecessor, com uma capacidade de 5.000 mAh. Segundo a Samsung, dura até 81 com reprodução de áudio e é compatível com carregadores de 45W de potência.

Tela do Galaxy S22 Ultra

A tela do Galaxy S22 Ultra apresenta tecnologia Dynamic AMOLED 2X, possui 6,8 polegadas e uma resolução de 1440 x 3088 pixels, oferecendo uma densidade de pixels de 500 ppi. A taxa de atualização de 120Hz proporciona uma experiência de visualização suave, enquanto a certificação HDR10+ contribui para uma reprodução de cores vívida.

O brilho máximo do aparelho é de 1750 nits e há proteção fornecida pelo Corning Gorilla Glass Victus+, o que garante durabilidade. O modelo oferece uma funcionalidade prática: a tela sempre ativa. Essa característica permite a exibição de informações como hora e notificações, mesmo quando a tela está desligada.

Galaxy S22 Ultra: qual é o melhor preço dos últimos 12 meses?

A versão com 256 GB teve seu melhor preço em 13 de julho deste ano, quando custou R$ 3259. Já a de 512GB estava R$ 4999 no dia 31 de outubro.

Outros modelos de Smartphone Galaxy

Entre as alternativas ao Galaxy S22 Ultra, há o Galaxy Note 20 Ultra 5G e o Galaxy A71.

Galaxy Note 20 Ultra 5G

O Note 20 Ultra 5G apresenta uma tela de 6,9 polegadas Dynamic AMOLED 2X, resolução de 3088x1440 pixels, alimentado pelo Qualcomm Snapdragon 865+ ou Samsung Exynos 990, com 12 GB de RAM e opções de armazenamento de 256 GB ou 512 GB, expansível. A bateria é de 5.000mAh.

Sua câmera quádrupla inclui sensores de 108 MP (f/1.8), uma periscópica de 12MP (f/3.0), uma ultra-wide de 12MP (f/2.2), e de profundidade de 12MP (f/2.2). Sua frontal tem 10MP, com f/2.2 de abertura.

Galaxy A71

Já o Galaxy A71 possui uma tela Super AMOLED Plus de 6,7 polegadas com resolução de 1080x2400 pixels. Alimentado pelo Qualcomm Snapdragon 730, oferece opções de 6 GB ou 8 GB de RAM, além de 128 GB de armazenamento expansível e acompanhada por uma bateria de 4500 mAh.

Sua câmera quádrupla é composta por sensores de 64 MP (principal, f/1.8), 12 MP (ultra-wide, f/2.2), 5 MP (macro, f/2.4) e 5 MP (sensor de profundidade, f/2.2).

