Galaxy S21 ou Galaxy S21FE: qual vale mais a pena em 2024?

No início de 2022, a Samsung lançou o Galaxy S21 FE, uma versão intermediária do Galaxy S21. O aparelho traz muitas das principais características do modelo mais caro, mas com algumas diferenças.

Neste texto, vamos comparar o Galaxy S21 FE com o Galaxy S21 para que você possa decidir qual é o melhor para você.

Comparação entre Galaxy S21 e Galaxy S21FE

Tela

O Samsung Galaxy S21 tem uma tela de 6.2 polegadas. A resolução é de 2400 x 1080 pixels. Utiliza a tecnologia Dynamic AMOLED 2X, e a densidade de pixels é de 424 ppi. Tem proteção Gorilla Glass Victus, o que deixa o celular resistente contra arranhões e quedas.

Já o Samsung Galaxy S21 FE possui uma tela ligeiramente maior, com 6.4 polegadas, e uma resolução de 2340 x 1080 pixels. Também faz uso da tecnologia Dynamic AMOLED 2X, mas com uma densidade de pixels de 411 ppi. Também possui o Gorilla Glass Victus.

Câmeras

No Samsung Galaxy S21, a câmera principal possui 12 MP com abertura f/1.8, seguida por uma segunda câmera telefoto de 64 MP com abertura f/2.0 (3x zoom híbrido óptico) e uma terceira câmera ultrawide de 12 MP com abertura f/2.4, destacando-se pela Super Estabilidade. A resolução de fotos é de 4000 x 3000 pixels, enquanto a capacidade de gravação de vídeo chega a 8K a 7680 x 4320 pixels.

Por outro lado, o Samsung Galaxy S21 FE tem uma câmera principal de 12 MP (f/1.8), acompanhada por uma segunda câmera ultrawide de 12 MP (f/2.4) e uma terceira câmera telefoto de 8 MP (f/2.2) com zoom óptico de 3x. A resolução de fotos é equivalente a 4000 x 3000 pixels, e grava vídeos de até 4K, a 3840 x 2160 pixels.

Bateria

O Galaxy S21 tem capacidade de 4000 mAh, enquanto o S21 FE vem é ligeiramente maior, totalizando 4500 mAh. Ambos os dispositivos oferecem a funcionalidade de carregamento rápido, atingindo 25W.

Memória RAM

O Samsung Galaxy S21 tem 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Já o Samsung Galaxy S21 FE está disponível em opções de 6 GB ou 8 GB de RAM, com armazenamento interno de 128 GB ou 256 GB.

Ficha técnica do Galaxy S21

Tamanho da tela: 6,2 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (2400 x 1080 pixels)

Painel da tela: AMOLED 2x

Processador: Exynos 2100, octa-core de até 2,9 GHz

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento: 128 GB

Cartão de memória: não

Câmera principal: tripla, 64, 12 e 12 MP

Câmera frontal: 10 MP

Capacidade da bateria: 4.000 mAh

Internet: 5G

Dual SIM: sim (eSIM e nano SIM)

Cores: violeta, cinza, branco e rosa

Ficha técnica do Galaxy S21FE