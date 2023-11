Galaxy S20 FE vs S21 FE: saiba a diferença e qual é melhor

O Samsung Galaxy S21 FE é uma versão atualizada do Samsung Galaxy S20 FE. Enquanto um foi lançado em 2021, dando início a edição para fãs, o outro chegou às prateleiras em 2022.

Confira as especificações de cada um para avaliar se é uma boa compra para você na Black Friday.

Galaxy S20 FE: Ficha técnica

Tela: 6,5 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (2400 x 1080 pixels)

Painel da tela: Super AMOLED

Câmera traseira tripla: principal de 12MP (f/1.8), ultra-wide de 12 MP (f/2.2) e 8 MP (f/2.2)

Câmera frontal: 32 MP (f/2.2)

Sistema operacional: Android com atualização disponível

Processador: Exynos 990 ou Snapdragon 865

Memória RAM: 6 GB ou 8 GB

Armazenamento (memória interna): 128GB ou 256 GB

Cartão de memória: sim, microSD de até 1 TB

Capacidade da bateria: 4.500 mAh

Internet: 5G

Cores: vermelho, lavanda, laranja, menta, naval e branco

Galaxy S21 FE: Ficha técnica

Armazenamento: 128GB/256GB, sem slot para cartão

Tela: Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 6,4 polegadas, resolução de 1080 x 2340 pixels

Proteção da Tela: Corning Gorilla Glass Victus

Processador: Exynos 2100

RAM: 6GB ou 8GB

Câmera traseira: principal de 12 MP (f/1.8), telefoto de 8 MP (f/2.2) e uma ultra-wide de 12 MP (f/2.4)

Câmera Frontal: 32 MP (f/2.2)

Sistema Operacional: Android, com atualização

Bateria: 4500 mAh

Internet: 5G

Cores: verde, preto, violeta e branco

O que significa a linha "FE" da Samsung

A sigla "FE" na Samsung representa "Fan Edition" (Edição para Fãs, em tradução livre). Essa é uma série de smartphones que a sul-coreana desenvolveu com base no feedback dos consumidores.

O objetivo é disponibilizar um smartphone com recursos premium a um preço mais acessível. O primeiro modelo "Fan Edition (FE)" foi lançado na linha S20 em 2021, e a estratégia se mantém com o Galaxy S21 FE. Portanto, os modelos FE incorporam várias características que os usuários apreciam da linha S em um único dispositivo.

Principais diferenças entre o S20 FE e e S21 FE

O Samsung Galaxy S21 FE, em termos de dimensões, é um pouco menor e mais leve. O material usado no S21 FE vem com proteção Gorilla Glass Victus, que previne problemas de quedas e arranhões. Já o S20 FE acompanha Gorilla Glass 3, que ajudar a proteger a tela contra danos do dia-a-dia.

Ambos os modelos compartilham displays OLED FHD com 120Hz de taxa de atualização, entretanto, o S21 FE tem uma tela um pouco menor e um painel mais preciso em termos de reprodução de cores. Na disposição das câmeras, o S21 FE adota um design com um bump integrado à parte traseira, enquanto o S20 FE possui uma ilha de câmera separada. Quanto às opções de cor, o S20 FE oferece uma gama mais variada em comparação com o S21 FE.

Quanto ao processamento, o Exynos 2100 do S21 FE é mais recente. Segundo sites especializados, a comparação entre o Snapdragon 865 apresenta melhor desempenho da CPU (cérebro do celular) e do GPU (responsável por renderizar gráficos em seu telefone) em relação ao Exynos 2100.

Também é importante qual processador escolher na hora de comprar um S20 FE. Em uma comparação entre o Snapdragon 865 e o Exynos 990, o primeiro tem um desempenho ligeiramente superior, enquanto o GPU fica com o segundo.

Para identificar se o Galaxy S20 FE é Exynos ou Snapdragon, você precisa observar a letra que vem após o código do celular. Se for a letra F, o S20 FE traz o processador Exynos; se for a letra G, ele tem Snapdragon. Portanto, sempre observe a letra que vem logo após o G780.

Os processadores Exynos são fabricados pela Samsung, enquanto os processadores Snapdragon são produzidos pela Qualcomm. Uma diferença evidente entre esses dois tipos de processadores é o número de núcleos: os Exynos têm oito, enquanto os Snapdragon contam com quatro núcleos.

Preços e ofertas do S20 FE e S21 FE

S21 FE

Qual vale mais a pena, S20 FE ou S21 FE?

Os dois modelos apresentam mais semelhanças do que diferenças. A evolução do S20 FE tem tela ligeiramente menor, existem menos cores, mas é um processador mais robusto. Além disso, o S21 FE é uma versão mais resistente, já que vem com Gorilla Glass Victus.