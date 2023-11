Galaxy A54: quanto vale a pena pagar na Black Friday?

Lançado em março de 2023, o Samsung Galaxy A54 é um smartphone disponível em diversas cores, como Lime, Graphite, Violet e White. Opera com Android 13 e a interface One UI 5.1, alimentado pelo chipset Exynos 1380 (5 nm), contendo um processador octa-core e GPU Mali-G68 MP5.

Oferece opções de memória de 128GB com 4GB, 6GB ou 8GB de RAM, e 256GB com 6GB ou 8GB de RAM. Possui slot para cartão microSDXC para expansão de armazenamento.

Em conectividade, suporta 5G, GSM, HSPA, LTE e possui NFC. Apresenta sensor de impressão digital sob a tela, assim como acelerômetro, giroscópio, bússola e barômetro.

A bateria de 5000 mAh alimenta o Galaxy A54, com suporte a carregamento com fio de 25W.

Tela Super AMOLED

O smartphone A54 apresenta uma tela Super AMOLED de 6,4 polegadas com uma resolução de 2340×1080 pixels. Com um brilho impressionante de 1.000 nits, a tela oferece uma boa experiência visual. A taxa de atualização pode atingir até 120 Hz, embora o padrão seja configurado para operar a 60 Hz.

A construção do dispositivo inclui uma traseira de vidro resistente, protegida contra riscos e impactos pelo Gorilla Glass 5. Sua durabilidade é reforçada pela classificação IP67, tornando-o resistente à entrada de poeira e água. Além disso, o suporte a conteúdo em HDR10+ aprimora o contraste, proporcionando uma qualidade visual mais rica.

Câmera de 50 megapixels

O Galaxy A54 é equipado com uma câmera traseira tripla, composta por um sensor principal de 50MP com abertura f/1.8, Autofoco por Detecção de Fase (PDAF) e Estabilização Óptica de Imagem (OIS). Esta configuração permite capturar fotos detalhadas e nítidas, com a estabilização óptica e a tecnologia HDR contribuindo para resultados mais estáveis.

Além disso, o dispositivo possui uma câmera ultra-wide de 12MP (f/2.2), proporcionando um amplo campo de visão de 123º, ideal para capturar paisagens expansivas. A lente macro de 5MP (f/2.4) permite fotografias com foco próximo, complementando a versatilidade do conjunto de câmeras traseiras.

A câmera frontal do Galaxy A54 possui um sensor de 32MP e abertura f/2.2. Em relação à gravação de vídeo, o dispositivo suporta gravação em 4K a 30fps e 1080p a 30/60fps, oferecendo opções flexíveis para diferentes situações de captura. Entre as funcionalidades da câmera estão o Modo Noturno e Slow Motion.

Ficha técnica do Galaxy A54

Tela : 6,4 polegadas FHD+

Taxa de atualização : 120Hz

Memória RAM : 8GB

Armazenamento : 128GB, 256GB

Processador : Exynos 1380

Bateria : 5.000 mAh

Câmeras traseiras : principal 50 MP (f/ 12.8); ultra-Wide de 12MP (f/2.2); macro de 5MP (f/2.4)

Câmera frontal : 32MP (f/2.2)

Internet : 5G

Sistema Operacional : Android 13

Resistência: IP67, produto resistente à água doce (1 metro por 30 minutos) e à poeira

