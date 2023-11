Fogão na Black Friday: confira os melhores modelos em 2023

Em busca do fogão com melhor custo-benefício para a sua cozinha? Essa categoria é perfeita para quem procura um aparelho com funcionalidades essenciais para o uso diário, sem desejar fazer um investimento elevado.

De modo geral, os melhores fogões mais acessíveis tendem a apresentar acabamentos mais simples. Entretanto, é possível encontrar opções mais modernas, inclusive com mesa de vidro temperado e design semelhante a um cooktop. Ao fazer essa escolha, é crucial identificar claramente quais características são imprescindíveis e quais não são, estabelecendo prioridades de acordo com o seu orçamento.

Para auxiliar na sua decisão, elaboramos uma lista com as opções de fogões de melhor custo-benefício do ano, de marcas renomadas como Electrolux, Itatiaia, Atlas e Esmaltec. São modelos adequados para diferentes orçamentos e preferências, proporcionando mais praticidade à sua rotina.

Como selecionamos os nossos produtos?

A gente elaborou a lista de melhor fogão custo-benefício com a ajuda do nosso time de especialistas. Entre os critérios mais importantes estão qualidade, preço e a avaliação dos usuários aqui no nosso site.

Os preços dos produtos podem mudar um pouco conforme as ofertas, mas deixamos tudo ordenado do mais barato para o mais caro para facilitar a sua escolha. Apesar do custo mais elevado, a última opção também é a mais indicada. Confira!

1. Fogão de Piso Braslar Sirius

A primeira opção da nossa lista de melhor fogão custo-benefício é revestido em aço e com mesa em inox. O Braslar Sirius tem quatro queimadores, ideal para famílias com três ou quatro membros. As chamas têm potências diferentes: duas de 1,7 kW e outras duas de 1,5 kW, menos fortes em comparação a outros modelos da categoria.

O forno tem 50,8 litros de capacidade. Não é ideal para assar pratos muito grandes em algum jantar especial, mas dá conta do recado no dia a dia. A porta tem visão total para que está sendo assado, sem necessidade de abrir o aparelho no meio do preparo para checar. O compartimento também tem revestimento autolimpante que evita o acúmulo de gordura nas paredes internas do aparelho.

Características desse fogão custo-benefício

Funcionamento a gás

Acendimento manual

Mesa de aço inox

Revestimento autolimpante no forno

Grades interiças

Capacidade do forno: 50,8 litros

Dimensões (A X L X P): 86 cm X 49 cm X 57 cm

2. Fogão de Piso Atlas Coliseum Plus

No quesito melhor fogão custo-benefício esse também tem acabamento mais simples, mas oferece as funcionalidades essenciais de uso diário. O acendimento manual pode ser uma desvantagem, já que você precisar girar o botão e acender alguma chama — como um fósforo — perto da saída do gás para ativar o queimador. A vantagem é não usar energia elétrica para a tarefa, o que pode representar alguma economia na conta de luz.

Embora seja considerado o melhor fogão barato, o Atlas Coliseum Plus tem acabamento com aço inox com grades inteiriças. São quatro queimadores no total, dois com potência de 1,7 kW e outros 2 com potência de 2 kW. O forno tem 50 litros e uma prateleira fixa, com vidro na frente, o que permite checar a receita. Os botões são removíveis e o forno tem revestimento que facilita a limpeza.

Características desse fogão custo-benefício

Funcionamento a gás

Acendimento manual

Mesa de aço inox

Grades interiças

Revestimento que facilita a limpeza do forno

Capacidade do forno: 50 litros

Dimensões (A X L X P): 85,3 cm X 48,9 cm X 57,3 cm

3. Fogão de Piso Esmaltec Bal

O Esmaltec Bali é um fogão de piso com 4 bocas que funciona a gás e com acendimento manual. Esse modelo também conta com dois queimadores maiores e dois menores para que você tenha mais liberdade de organizar o preparo de receitas.

Falando em segurança, esse também entra na seleta lista de melhor fogão custo-benefício por seus recursos, incluindo o sensor corta gás que suspende o fornecimento em caso de algum vazamento. Para quem se preocupa com a limpeza, importante ressaltar que os botões são removíveis e as grades são inteiriças. O forno tem 52,3 litros de capacidade e apenas uma prateleira fixa na parte interna.

Características desse fogão custo-benefício

Funcionamento a gás

Acendimento manual

Mesa de aço inox

Grades interiças

Revestimento esmaltado no forno

Capacidade do forno: 52,3 litros

Dimensões (A X L X P): 86,1 cm X 51 cm X 57,3 cm

Matéria publicada originalmente no Buscapé, para ler completa veja aqui.