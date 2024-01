Excel online: como usar para criar planilhas sem precisar instalar

O Excel é um dos softwares de planilhas mais populares do mundo. Ele é utilizado por empresas, organizações e indivíduos para gerenciar dados, criar relatórios e automatizar tarefas.

Mas nem sempre é possível instalar o programa no computador. Por isso, o Excel online é uma ótima opção para quem precisa trabalhar com planilhas sem precisar instalar nenhum software. Neste texto, vamos mostrar como usar o Excel online para criar, editar e compartilhar planilhas.

Como usar o Excel online

Para começar a trabalhar com o Excel online, é necessário acessar o Office online e entrar com a sua conta. Uma vez logado, você pode escolher um template pronto ou abrir um arquivo existente no OneDrive.

Entre na página do Office online . Faça login na sua conta. Escolha um template de planilha ou abra um arquivo do seu OneDrive para começar a mexer.

Como criar uma nova planilha online no Excel

Antes de criar uma nova planilha, é importante escolher o modelo certo que se encaixa no propósito dos seus dados. O Excel Online facilita isso com uma variedade de templates disponíveis. Para começar do zero, selecione “Criar” e, em seguida, escolha o ícone do Excel para abrir uma nova planilha em branco.

Na lateral esquerda da página, clique em “Criar”. Na parte central da tela, escolha o ícone do Excel.

Como abrir um arquivo do computador pelo Excel online

Para aqueles que precisam trabalhar em arquivos previamente criados, o Excel Online oferece a opção de carregar arquivos diretamente do seu computador. Basta ir ao OneDrive, carregar o arquivo desejado e, após o upload, abri-lo no Excel Online para prosseguir com o trabalho.

Vá até o OneDrive com sua conta Microsoft. Na parte superior da página do OneDrive, selecione “Carregar”. Escolha o arquivo do Excel que deseja abrir. Confirme o upload. Após o upload, clique no arquivo dentro do OneDrive para abri-lo com o Excel Online.

Quais arquivos o Excel online suporta

O Excel Online é versátil, compatível com diversos formatos de arquivo, desde a pasta de trabalho padrão do Excel até formatos de XML e CSV. Essa compatibilidade garante que a transição para o ambiente online seja suave e que os usuários possam trabalhar com a maioria dos arquivos Excel existentes. Confira os formatos suportados:

Pasta de trabalho do Excel (.xlsx): Formato padrão baseado em XML para Excel 2010 e Excel 2007. Excel Macro-Enabled Workbook (.xlsm): Formato habilitado para macro, armazena código VBA ou planilhas de macro do Excel 4.0. Pasta de Trabalho Binária do Excel (.xlsb): Formato binário para Excel 2010 e Excel 2007. Modelo (.xltx) e Modelo (código) (.xltm): Formatos para modelos do Excel. Pasta de Trabalho do Excel 97-2003 (.xls): Formato binário para Excel 97 até Excel 2003. Planilha XML 2003 (.xml) e XML Data (.xml): Formatos XML. Pasta de trabalho do Microsoft Excel 5.0/95 Planilha XML 2003 XML Data Pasta de Trabalho do Excel 4.0 Suplementos do Excel (.xlam) e Suplemento do Excel 97-2003 (.xla): Formatos para suplementos. Também suporta formatos como CSV (.csv), Open Document (.ods), Tab Separated Values (.tsv) e OpenOffice Calc (.sxc).

Como compartilhar planilha do Excel online

Compartilhar suas planilhas é um processo simples no Excel Online. Com apenas alguns cliques, você pode definir as permissões de edição e enviar o documento para colaboração ou visualização. A ferramenta de compartilhamento é intuitiva, permitindo que os usuários compartilhem seu trabalho facilmente com colegas ou clientes.

Selecione “Compartilhar” no canto superior direito. Defina as permissões de compartilhamento: Permitir edição: marcado automaticamente para permitir que outros editem a planilha. Desmarque essa opção se desejar apenas conceder permissão para visualização. Clique em “Aplicar”. Insira os nomes ou endereços de e-mail das pessoas com quem deseja compartilhar. Clique em “Enviar” para compartilhar a planilha por e-mail ou selecione “Copiar link” para gerar um link que você pode enviar às pessoas.

Recursos do Excel online

O Excel Online vem com uma série de recursos que facilitam a manipulação de dados e a colaboração. Embora alguns recursos avançados da versão de desktop não estejam presentes, ainda é possível realizar uma ampla gama de tarefas, como adicionar cores de fundo, hiperlinks, e acessar dados de estoque e geografia.

Adicionar cor de plano de fundo às guias de planilha

Adicionar hiperlinks

Acessar dados de estoques e geografia diretamente no Excel.

Usar a segmentação de dados da linha do tempo para filtrar dados modelados.

Ajustar o alinhamento do texto com os botões de alinhamento.

A ferramenta também oferece recursos como segmentação de dados e alinhamento de texto, provando ser uma solução eficiente para a maioria das necessidades de planilhamento

O que não é possível fazer pelo Excel online

Apesar de sua conveniência, o Excel Online tem algumas limitações. Macros, gráficos complexos e alguns tipos de dados avançados não são suportados na versão online. Além disso, usuários que trabalham com arquivos de grande porte devem estar cientes dos limites de tamanho para arquivos no Excel Online. Algumas das limitações são:

Macros contidas em arquivos .xlsm não serão executadas no navegador.

Gráficos que pertencem a um grupo específico ou dependem de referências externas não são suportados.

Além disso, a inserção de certos tipos de dados avançados e fontes de dados incompatíveis com o Excel Online pode não ser possível.

Recursos de formatação avançada, presentes na versão de área de trabalho, podem não estar disponíveis.

Por fim, ao lidar com arquivos grandes, é importante observar que existem limites para o tamanho dos arquivos que podem ser exibidos e editados no ambiente online.