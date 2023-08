Em busca do melhor celular Xiaomi 2023? Confira as principais opções da marca

Este modelo entrou na lista de melhor Xiaomi 2022 que é uma boa em 2023 por ser voltado para os gamers e destacar pelo suporte ao 5G. Além de tela de alta qualidade, câmera principal de 108MP e carregamento rápido de 67W.

Ele possui duas versões: uma com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento e outra com 8GB de RAM e 256GB de armazenamento.

O Poco X4 faz jus à lista de melhor celular da Xiaomi 2023 por apresentar uma tela de 6,67 polegadas, com resolução Full HD+ e tecnologia AMOLED, sendo o primeiro da marca com este tipo de display. Possui ainda processador Snapdragon 695, que certamente evitará travamentos e proporcionará excelente jogabilidade.

Xiaomi 12 Lite 5G

O Xiaomi 12 Lite 5G é o mais novo celular da família 12 da Xiaomi. Lançado no Brasil no fim do ano passado, é ponto forte da nossa lista de melhor Xiaomi 2022 que vale a pena em 2023.

Apesar de ser o modelo mais simples, esse smartphone traz uma ficha técnica super completa. Ele conta com tela de 6,55 polegadas. De acordo com a empresa, cobre mais de 68 bilhões de cores, algo que só é possível graças à junção da tecnologia AMOLED com o Dolby Vision e HDR10+.

O Xiaomi 12 Lite usa o processador Snapdragon 778G 5G. O chipset é potente e capaz de rodar praticamente qualquer aplicativo ou jogo com bom desempenho. São oito núcleos e 2.4GHz de velocidade.

O Xiaomi Mi 12 Lite possui um conjunto triplo de sensores. O destaque fica para o principal, com potentes 108MP. Além dele, o aparelho traz uma câmera ultra-wide de 8MP e outra de 2MP com lente macro, que também é responsável pelo efeito de desfoque no Modo Retrato.

Por que o Xiaomi 12 Lite 5G está na lista de melhor celular Xiaomi 2023?

Conta com tela que cobre 68 bilhões de cores

Tem processador potente

Tem lente de 108 MP

Poco F4 5G