Como ver Stories do Instagram anonimamente

Além do feed, o Instagram também tem o Stories como uma de suas ferramentas mais usadas. As publicações que ficam disponíveis por somente 24 horas, disponíveis no topo superior do app, são publicadas por milhares de usuários todos os dias.

As contas que visualizam o conteúdo aparecem para o usuário que postou os Stories, mas existe um jeito de vê-los de forma totalmente anônima. Veja truques e dicas para ver Stories no Instagram anonimamente:

Como vejo Stories no Instagram anonimamente?

É possível ver Stories de forma anônima desligando o Wi-Fi, habilitando o modo avião ou utilizando sites terceiros como o StoriesIG.info e o StorySaver.net

Truques para ver Stories sem deixar rastros

🕐 Tempo médio: 2 minutos

Modo avião

Abra o feed do Instagram e, antes de clicar no Stories, abra as configurações do celular e ative o modo avião. Desta forma, é possível clicar e assistir aos Stories sem que o app faça registro da ação.

Desabilite a conexão com a internet

Semelhante a ativar o modo avião. Abra o feed do Instagram e, antes de clicar no Stories, desabilite o modo Wi-Fi. Desta forma, é possível clicar e assistir aos Stories sem que o app faça registro da ação.

É possível usar o navegador anônimo para visualizar Stories?

Não. O Instagram atualizou o app e, agora, só é possível visualizar Stories criando ou fazendo o login na sua conta Facebook ou Instagram.

Sites para ver Stories escondido

🕐 Tempo médio: 2 minutos

Entre no Instagram

Copie o link do perfil do usuário que deseja ver os Stories Acesse o site

Acesse storiesig.info pelo celular ou pelo computador. O site não precisa de login. Coloque o nome de usuário

Coloque o nome de usuário do Instagram que você quer ver e toque no botão com uma seta. Lembre-se: não pode ser um perfil privado. Feche a propaganda

O site vai abrir uma aba de propaganda. Volte para a aba do StoriesIG.info. Veja os Stories

A página vai mostrar os Stories disponíveis, ou seja, aqueles postados nas últimas 24 horas. Além da visualização anônima, é possível baixar os Stories, tocando no botão download abaixo de cada imagem.

MAIS DE EXAMELAB:

Como baixar vídeo do Instagram para o seu celular [modo fácil]