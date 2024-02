Como ver minhas curtidas no Instagram: todas as publicações desde o início

O Instagram administra uma infinidade de dados dos seus usuários, desde as publicações até as interações como curtidas, comentários e visualizações.

Utilizando a seção “Sua atividade”, é possível acessar um histórico completo de tudo que foi feito na sua conta, da criação até a interação mais recente. É uma maneira interessante de revisitar seus interesses e memórias passadas, sendo possível fazer diversos tipos de filtros.

A seção, assim como os dados exibidos nela são privados e estão disponíveis apenas para acesso pelo próprio usuário. Confira o passo a passo:

Como ver e gerenciar minhas curtidas no Instagram pelo ‘Sua atividade’

Abra seu perfil no aplicativo do Instagram: Comece acessando seu perfil pessoal no aplicativo. Abra o menu do Instagram, no canto superior direito: Toque no ícone do menu, geralmente representado por três linhas horizontais Selecione “Sua atividade”: Esta opção leva você a uma área onde você pode gerenciar várias interações na rede social, como curtidas, comentários, marcações, respostas de figurinha, avaliações, além de conteúdos removidos e outras informações; Toque em “Curtidas”: Aqui, você encontrará uma lista das publicações que você curtiu. Clique em ‘De mais recentes a mais antigos’ para classificar, e escolha a opção ‘De mais antigos a mais recentes’ para visualizar as primeiras curtidas;

Pronto, você conseguirá ver as primeiras publicações que curtiu, assim como aplicar outros filtros como escolher um período específico, visualizar apenas publicações ou reels ou ver apenas curtidas nas publicações de determinadas contas.

Além das curtidas, na tela "Sua Atividade", você também pode acessar informações como seu histórico de pesquisas recentes, tempo de uso do aplicativo, publicações arquivadas e até mesmo um histórico de alterações no próprio perfil. Este recurso é uma ferramenta útil para revisitar e compreender suas interações passadas na plataforma.

Segundo o Instagram, em ‘Sua Atividade’ é possível:

Ver quanto tempo você passa no Instagram a cada dia.

Arquivar várias publicações que você compartilhou

Ver e excluir fotos, vídeos e vídeos do Reels que compartilhou.

Analisar e excluir curtidas, comentários e respostas a stories que fez.

Ver alterações que você fez na sua conta desde que foi criada.

Ver e apagar pesquisas recentes que fez no Instagram.

Ver links que visitou recentemente no Instagram.

Ver e gerenciar publicações arquivadas e conteúdo excluído recentemente.

Baixar uma cópia das informações que compartilhou com o Instagram.

É possível desfazer todas as curtidas de uma vez?

Não, não é possível descutir todas as publicações de uma única vez. Todavia, a rede social da Meta permite selecionar várias publicações e desfazer todas essas curtidas de uma vez. Nenhuma notificação é enviada para os proprietários das publicações.

Para isso, na tela da sua atividade, em curtidas, toque no texto “Selecionar” no canto superior direito, então toque nos posts que deseja selecionar. Depois, para descutir, clique no botão vermelho na parte inferior da tela. É possível selecionar até 100 publicações por vez.

Posso ocultar uma curtida em uma publicação?

Não, apesar da seção ‘Sua atividade’ ser privada, as curtidas feitas em publicações podem ser acessadas por outros usuários, e qualquer pessoa pode ver quem deu um like clicando na lista de pessoas que curtiram uma publicação.