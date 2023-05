Como usar o WhatsApp no PC: tutorial passo a passo para usar o WhatsApp Web

O WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, oferece duas opções para utilizá-lo no computador: o WhatsApp Web e o WhatsApp Desktop.

Essas alternativas são ideais para facilitar a comunicação durante o trabalho ou até mesmo para quem gosta de navegar ou jogar enquanto conversa. Se você ainda não conhece essas soluções ou está cansado de depender do celular o tempo todo, confira este guia para aprender como usar o WhatsApp no PC.

Opções para utilizar o WhatsApp no PC

WhatsApp Web: Acesse o site web.whatsapp.com diretamente pelo navegador (Chrome, Microsoft Edge, Firefox ou Safari). Este método não requer a instalação de nenhum programa adicional no computador. WhatsApp Desktop: Para utilizar o WhatsApp Desktop, é necessário baixar e instalar o programa no computador. Ele está disponível para Windows e macOS. Acesse whatsapp.com/download e clique em "Baixar para Windows ou Mac" para obter o aplicativo.

Configuração inicial do WhatsApp no PC

Após instalar o aplicativo ou acessar o WhatsApp Web pelo navegador, siga os passos abaixo para autenticar a sua conta e fazer login no computador:

Abra o WhatsApp no seu celular e toque no ícone de menu (três pontos ou linhas) no canto superior direito. Selecione a opção "WhatsApp Web" ou "WhatsApp Desktop", dependendo da versão que você estiver usando. Toque em "Escanear QR Code" e aponte a câmera do celular para o código QR exibido na tela do computador. Aguarde até que o código QR seja escaneado e a autenticação seja concluída. Pronto! Agora você está conectado ao WhatsApp no seu PC.

Como funciona o WhatsApp Web e Desktop

É importante destacar que tanto o WhatsApp Web quanto o WhatsApp Desktop dependem do celular estar conectado à internet.

Ao contrário de aplicativos como o Telegram, que armazenam as imagens na nuvem e sincronizam com os dispositivos vinculados à conta, o WhatsApp armazena as mensagens no telefone e as espelha no WhatsApp Web ou Desktop.

Dessa forma, para que os dois aplicativos funcionem corretamente, é necessário que o seu celular esteja conectado à internet, independentemente se está na mesma rede Wi-Fi do computador ou não.

No entanto, o WhatsApp está testando, em versão beta, o recurso de login em múltiplos aparelhos, o que permitirá utilizar o WhatsApp Web ou Desktop sem a necessidade do celular estar conectado. Fique atento às atualizações do aplicativo para saber mais sobre essa novidade.