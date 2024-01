Como tirar print da tela do PC? [modo fácil]

Já ouviu falar do print screen? O botão, às vezes escrito no teclado como "Prt Scr", é a forma mais fácil de fazer uma captura de tela no seu computador.

Existem duas formas simples de usá-lo, e o Windows também conta com uma ferramenta de captura de tela que está disponível na barra de pesquisa ou através de um código simples.

Confira as diversas opções disponíveis para capturar a tela do seu computador.

Como tirar print no PC Windows?

Use combinações de teclas, como Alt + PrtScr, Tecla Windows + PrtScr, ou Tecla Windows + Alt + PrtScr. Lembre-se de colar a imagem em uma ferramenta de edição para salvá-la.

Alt + Print Screen

Aperte o botão Alt (ao lado esquerdo da barra de espaço) e o botão Print Screen, que costuma ficar ao lado dos botões F11 e F12 ou junto a tecla Insert;

Uma captura será feita da tela. Agora, abra o Paint e aperte Ctrl + V para colar a imagem;

Clique em "Arquivo" no topo superior e depois em "Salvar".

🕐 Tempo médio: 1-2 minutos

Windows + Print Screen

Aperte o símbolo do Windows no seu teclado (são quatro quadrados juntos) e o botão Print Screen, que costuma ficar ao lado dos botões F11 e F12 ou junto a tecla Insert;

Pronto! Uma captura foi feita na tela ativa e a imagem será salva automaticamente na pasta de "Imagens".

🕐 Tempo médio: 1-2 minutos

Windows + Shift + S

Esta opção avançada permite capturar parte da tela ou a tela inteira, oferecendo um menu para escolher o tipo de print desejado.

Aperte o símbolo do Windows no seu teclado (são quatro quadrados juntos), o botão de Shift (seta para cima) e o botão da letra S;

A tela ficará escura e um menu aparecerá na tela superior. Nele, é possível escolher o tipo de formato que seu print terá, mas, se você não mexer em nada, poderá cortar em um quadrado normalmente;

Aperte e arraste a parte da tela que você quer registrar em imagem;

A captura foi feita. Uma notificação deve subir com a imagem. Clique nela e depois no botão de salvar.

Caso a notificação não apareça, vá para a ferramenta Paint e clique em Ctrl + V.

🕐 Tempo médio: 2-3 minutos