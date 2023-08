Como saber se o iPhone é original? Confira dicas

Como saber se o iPhone é original? Muitas vezes nos deparamos com posts nas redes sociais ou sites vendendo iPhone por um preço bem abaixo do mercado e dá aquela vontade de comprar. Mas é preciso ficar ligado para ter certeza de que está fazendo uma compra segura, ainda mais quando se trata de um aparelho com custo elevado.

Muitos falsificadores fazem um ótimo trabalho tentando imitar o design da Apple e, quem não entende do assunto, acaba enganado. Apesar da aparência quase idêntica, o iPhone falso não mantém o mesmo desempenho do original.

Além disso, esses aparelhos são fabricados com peças, câmeras, processador e software diferentes, para que fiquem mais baratos. Muitos ainda são vendidos sem nota fiscal e acessórios genéricos.

Mas e agora, como saber se o iPhone é original? Como saber se a tela do iPhone é original? Como saber se o iPhone é recondicionado? Como reconhecer iPhone falso? A forma mais segura é procurar lojas autorizadas, que dão garantia, nota fiscal e são recomendadas.

Se você está buscando um iPhone novo, confira dicas para te ajudar a detectar se é um iPhone falso ou verdadeiro. Veja abaixo como saber se o iPhone é original.

Como saber se o iPhone é original?

Existem algumas formas de descobrir se o iPhone é original, desde consulta ao IMEI do aparelho, verificação da SIRI, sistema operacional e outros recursos premiuns que normalmente são encontrados no iPhone. Todas essas dicas, vocês poderão conferir agora!

Consultar IMEI do celular ou número de série

Todo celular tem um IMEI, que é o número de identificação universal e única do aparelho. Se você está comprando e quer entender como saber se o iPhone é original, pode conferir esse número nas configurações. Veja o passo a passo: Ajustes > Geral > Sobre.

Os aparelhos Apple originais também mostram o IMEI na parte de trás da caixa do celular, na bandeja do cartão SIM e nas configurações.

Outro fator importante de como saber se iPhone é original, é verificar o número de série. Com ele, você pode identificar se aquele aparelho está na garantia pelo site oficial da Apple. Se não estiver disponível ou apresentar modelo diferente, você já sabe que aquele aparelho não é original.

Se a Siri não funcionar, é falso!

A Siri é a assistente virtual da Apple, por onde você consegue realizar tarefas através do comando de voz, e é um aplicativo que não roda em um iPhone falso. Para saber se funciona, basta acessar Ajustes > Geral > Siri. Se não funcionar, é um iPhone falso.

Importante: lembre-se de que a Siri pode ser desativada, mas nunca removida do aparelho.

Sistema Operacional

Outra dica para consultar iPhone verdadeiro e como saber se o iPhone é original, se atente ao sistema operacional. Para isso, observe se o seu aparelho roda o iOS, e não o Android como as réplicas trazem.

O download dos aplicativos de um iPhone original deve ser feito através da App Store, e não a Play Store, do Google. A conexão ao computador também deve ser feita por meio do iTunes, os originais são automaticamente reconhecidos, e os falsos não conseguem ser identificados.

Qualidade da tela e da câmera do iPhone

Como saber se a tela do iPhone é original? Os aparelhos da Apple possuem uma tela chamada de display retina com tecnologia 3D Touch, que não é reproduzida perfeitamente em um iPhone falso. Em geral, um iPhone falso conta com resolução mais baixa, câmeras mais lentas na hora do clique e qualidade inferior à original em fotos e vídeos.

Para ter certeza, você pode comparar com outros modelos de iPhone, se tiver algum por perto na hora da compra.

Botão Home e Touch ID

E como saber se iPhone é original através das suas funcionalidades? O botão Home do iPhone era mecânico, agora é um modelo mais sensível ao toque, detectando a pressão do dedo. Além disso, os modelos mais recentes têm leitor de digitais.

Para detectar se aquele aparelho é original, vá em Ajustes > Touch ID e tente cadastrar sua digital. Se você não conseguir, esse, provavelmente, é um iPhone falso.

Recursos não originais

Verificar se o iPhone conta apenas com recursos de fábrica da Apple é outra opção de como saber se o iPhone é original. Não acredite quando aparecer uma oferta de iPhone com recursos extras, como TV digital, jogos embutidos, dual-sim (dois chips) ou expansão da memória interna.

Entre no site da Apple e confirme se algum desses recursos são oferecidos pela marca. Se não for, trata-se de um iPhone falso.

Olho vivo em acabamento e acessórios do iPhone

Os modelos de iPhone falso são normalmente mais pesados do que os originais, não oferecem tanta qualidade no touchscreen e demoram mais para carregar a bateria. Além disso, os acessórios, quando presentes, geralmente são diferentes.

Então, vale a pena conferir todo o conteúdo da caixa antes da compra. Verifique todos esses detalhes e, se houver algo diferente do padrão Apple, você estará comprando um aparelho falso.

Capacidade de memória

Essa dica aqui é direta e reta de como saber se o iPhone é original. A partir do iPhone 7, a Apple trabalha apenas com um mínimo de 32GB de capacidade de memória - além de versões de 64GB, 128GB, 256GB, 512GB e 1TB. Se te oferecerem um aparelho com 8GB ou 16GB, ligue o alerta, pois a marca não trabalha mais com essas versões, apenas em aparelhos bem antigos.

Recursos Multitarefa

Para finalizar nossa lista de como saber se iPhone é original, vamos aos recursos multitarefas. iPhones originais têm ótimo desempenho em tarefas simultâneas, sem prejudicar seu uso. Um iPhone falso fica lento quando há vários aplicativos em uso ao mesmo tempo.

Faça um teste. Abra um app de música, deixe tocando e, ao mesmo tempo, use a internet ou outros apps. É só ver como o aparelho vai responder.

Como saber se iPhone é original através da garantia Apple

Consultar a garantia Apple é uma das formas de como saber se o iPhone é original. É simples. Você precisa apenas do número de série do iPhone. Com ele em mãos, acesse o site da Apple exclusivo para consultar garantia e ver a possibilidade de adquirir cobertura adicional para o aparelho.

Para fazer isso, é só acessar o site e, em seguida, adicionar o número de série do iPhone. Insira o código de verificação e clique em "Continuar". Se seu aparelho for falsificado, o código não vai ser reconhecido. Caso contrário, você pode consultar garantia Apple e outros dados, como a data de compra.

Como saber se a tela do iPhone é original Uma dúvida que muitas pessoas que compram aparelhos de segunda mão têm é como saber se a tela do iPhone é original. Caso a tela tenha sido quebrada pelo antigo dono, é importante saber se a troca foi feita por um modelo original ou paralelo. Caso a tela tenha sido trocada por um modelo alternativo, ela pode ter problemas de compatibilidade, entregando um desempenho inferior ao original. Os problemas mais comuns são erros no touch, como toques acidentais, além de maior gasto de bateria, entre outros. A boa notícia é que em modelos lançados a partir da versão 11 do iPhone ficou fácil verificar se a tela é original. Para isso,Ajustes > Geral > Sobre. Caso a tela seja paralela, vai aparecer uma notificação dizendo "Mensagem Importante Sobre a Tela. Não é possível verificar se este iPhone tem uma tela genuína da Apple". Como saber se o iPhone é recondicionado Já vimos como saber se o iPhone é original, mas também existe um tipo de iPhone recondicionado. Você sabia? Um iPhone recondicionado é um modelo que foi totalmente reconstruído. Ele tem as peças desmontadas e é feito uma limpeza, como troca de bateria e peças com defeito. Dessa forma, ele é vendido por um valor aproximadamente 15% mais barato que um novo. Como é feito pela própria Apple, possui garantia de um ano após a compra. Mas no Brasil, a Apple não disponibiliza a venda deste tipo de iPhone. Ainda é possível encontrar algum modelo que foi remanufaturado em outro país. Então, como saber se o iPhone é recondicionado? Vamos lá:Ajustes > Geral > Sobre. Nesta tela, verifique o Nº do Modelo e confira qual é a primeira letra da sequência. Caso comece com a letra "F", o seu iPhone foi recondicionado iPhone muito barato: o que pode ser? Diferentemente de outras marcas, a Apple não costuma fazer promoções dos seus produtos, o que é ruim. Entretanto, a falta dessa política já ajuda a desconfiarmos de preços muito baratos, o que é um bom indicativo de como saber se o iPhone é original. Além dos problemas elencados acima, um dos problemas para identificar um iPhone falso é observar alguma suspeita do URL do site, comentários negativos do produto, formas de pagamento, além do preço praticado no mercado. Existem outras formas de como saber se o iPhone é original, como os telefones que são vendidos mais baratos por serem seminovos, ou por estarem nas vitrines das lojas. iPhone de vitrine é original O iPhone de vitrine é aquele celular que fica exposto nas vitrines das lojas. Por ficar disponível para testes dos clientes, não podem ser vendidos como novos. Dessa forma, são vendidos por preços mais acessíveis, com descontos que podem chegar até 50%. Portanto, o iPhone de vitrine é original, mas é importante estar atento a alguns detalhes. Verifique se vem acompanhado dos acessórios da caixa e se está coberto pela garantia. Essa é uma forma de garantir a autenticidade do produto. Por fim, compre em lojas confiáveis, como a da própria Apple ou grandes varejistas. Modelos de iPhone com os melhores preços Depois de mostrar como saber se o iPhone é original, selecionamos algumas ofertas dos principais modelos de iPhone do momento, como as linhas iPhone 14 e iPhone 13.

